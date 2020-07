MA IL VERO OBIETTIVO DEL BAU BAU DI CONTE (“I BENETTON CI PRENDONO IN GIRO, COSÌ SARÀ REVOCA”) ERA POLITICO: SORPASSARE A SINISTRA DI MAIO, PER DIVENTARE LA GUIDA DEL M5S

Chi ha vinto davvero nel duello all’ultimo ponte con i Benetton? Tutti, a partire da Conte, hanno voglia di fingersi trionfatori di una triste sceneggiata durata due anni. Il volpino di Palazzo Chigi ha prima proclamato che quello di Aspi è “un altro dossier ricondotto alla ragione” ma poi si è affrettato a precisare che l’accordo faticosamente raggiunto ieri notte, tra governo e Benetton, "andrà tradotto nei prossimi giorni in un accordo chiaro e trasparente".

La verità che “Giuseppi” prima ha alzato la cresta e poi ha dovuto abbassarla, perdendo la faccia. Nell’intervista al “Fatto”, parlando con il suo mentore e grillo parlante Marco Travaglio, aveva baldanzosamente minacciato: “I Benetton ci prendono in giro, così sarà revoca”. E commentando l’irricevibile proposta del gruppo aveva rincarato: “Per me c’è una sola scelta e ce l’hanno imposta loro”.

Ma alla fine della pantomina, dopo tanto ciarlare, diurno e notturno, la revoca non c’è stata. Il bau bau di Conte, camuffato come un qualunque scamisados alla Di Battista, è stato apparecchiato non solo per compiacere Travaglio e la linea intransigente del “Fatto”, ma il vero obiettivo era di sorpassare a sinistra il Poltronificio Di Maio per sistemarsi politicamente alla guida del Movimento.

Tra l’altro questo scappellamento intransigente e propagandistico di Conte Casalino è arrivato mentre Luigino incontrava Gianni Mion, presidente di “Edizione” e uomo di fiducia della famiglia di magliari veneti, per intavolare una trattativa già apparecchiata da Paola De Micheli.

E alla fine la sceneggiata di Conte, come al solito, si è risolta in una ennesima presa per il culo. Intanto, la fatidica parola “revoca” non c’è, sostituita da trattativa. E stamattina la “vittoria” di Conte-Travaglio è stata così accolta in Borsa: il titolo di Atlantia ha guadagnato il 25,69% riportandosi ai livelli dello scorso 8 luglio e recuperando 1,7 miliardi persi lunedì scorso.

Perché, accantonando la fatidica revoca, si è evitata la palude di un lungo e incerto strascico legale e giudiziario. E finché c’è trattativa, per i Benetton c’è speranza. Infatti, i giornaloni che sostengono che sarà Cassa depositi a entrare in Autostrade, ma nessuno specifica in quanto tempo.

Non basta: non c’è nessun indizio su quanto sarà costretta a sganciare Cdp per rilevare le quote della famiglia Benetton. Ancora: nessun accenno entro quanto tempo verrà sostituito il management di Autostrade per l’Italia (Aspi) e da chi? Infine, nessuno ha un’idea chiara e date precise su come e quando Aspi diventerà una public company.

Il ministro dello sviluppo economico, Patuanelli, ha spostato l’orizzonte molto in là: “L'uscita dei Benetton da Autostrade per l'Italia e l'ingresso dello Stato richiede procedure che si misurano nell'arco di un anno: entro settembre ci sarà un primo passaggio molto rapido di perdita di controllo". Segnate in agenda: si parla di un anno, almeno.

Qual è la “morale della fava”? Scongiurata la tanto minacciata revoca, ora ci si siede a tavolino e partirà una trattativa lenta, lunga, cavillosa in cui ognuno tirerà l’acqua al suo casello. Ma se Conte ha perso la faccia e il ciuffo per aver fatto il duro, ora può riaccomodarsi in poltrona.

ASPI: PATUANELLI,ENTRO SETTEMBRE PRIMA PERDITA CONTROLLO

(ANSA) - L'uscita dei Benetton da Autostrade per l'Italia e l'ingresso dello Stato richiede procedure "che si misurano nell'arco di un anno: entro settembre ci sarà un primo passaggio molto rapido di perdita di controllo". Così il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.

ATLANTIA, ULTERIORE BALZO IN PIAZZA AFFARI (+25%)

(ANSA) - Piazza Affari infrange un nuovo diaframma in Piazza Affari, dove guadagna il 25,69% a 14,28 euro, riportandosi ai livelli dello scorso 8 luglio. Recuperati gli 1,7 miliardi di euro persi lunedì scorso (-15,19% a 11,36 euro) dopo la bocciatura del presidente del consiglio Giuseppe Conte alla proposta da 3,4 miliardi di euro di Aspi. Un calo, quello di lunedì, superiore a quello registrato tra il 4 e il 18 marzo scorsi, quando il titolo era precipitato fino a 9,82 euro a seguito dei dati di traffico autostradale e aeroportuale per l'emergenza Covid. Il balzo odierno supera la debacle del 16 agosto 2018 (-22,25%) all'indomani del crollo del Ponte Morandi, ma con un prezzo ben al di sotto dei 18,3 euro di allora.

