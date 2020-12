PERCHÉ IL GOVERNO HA DECISO DI PROROGARE AL 31 MAGGIO 2021 LA NOMINA DI ARMANDO VARRICCHIO E MAURIZIO MASSARI COME AMBASCIATORI A WASHINGTON E A BRUXELLES (UE)? LA DECISIONE HA ORIGINE DA UNO SCONTRO TRA CONTE E IL DUO BELLONI-DI MAIO – LA PROPOSTA DELLA FARNESINA ERA FAR TRASFERIRE RAFFAELE TROMBETTA DA LONDRA A BRUXELLES. AL SUO POSTO SAREBBE ANDATO VARRICCHIO, CHE SAREBBE STATO SOSTITUITO A WASHINGTON DA MARIANGELA ZAPPIA. MA L’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) HA BOCCIATO LA PROPOSTA PERCHÉ…

1 – PERCHÉ IL GOVERNO HA DECISO DI PROROGARE AL 31 MAGGIO 2021 VARRICCHIO E MASSARI?

DAGONOTA

Perché il governo ha deciso di prorogare al 31 maggio 2021 la nomina di Armando Varricchio e Maurizio Massari come ambasciatori a Washington e a Bruxelles (presso l’UE)? La decisione ha origine da uno scontro tra Conte e il duo della Farnesina Belloni-Di Maio.

La proposta del ministro degli Esteri e del suo segretario generale era questa: trasferire Raffaele Trombetta, attualmente ambasciatore italiano a Londra, a Bruxelles. Al suo posto sarebbe andato Varricchio, che sarebbe stato sostituito a Washington da Mariangela Zappia, rappresentante permanente per l’Italia presso le Nazioni Unite.

Ma l’avvocato di Padre Pio (tutto) ha bocciato la proposta, perché non ha trovato di suo gradimento l’ipotesi Trombetta, anche e soprattutto per via delle trattative sul Recovery Fund: “Giuseppi” non vuole cambiare l’ambasciatore presso l’Ue quando ancora non è chiaro se e quando arriveranno i soldi del “Next Generation EU”.

2 - GOVERNO IN PARALISI CONTINUA

DAGONOTA

Paralisi continua a Palazzo Chigi. Nel consiglio dei ministri del 2 dicembre sono stati nominati 11 nuovi ambasciatori, ma non sono stati ancora sciolti i due nodi cruciali legati alla rappresentanza permanente all’UE e all’ambasciata negli Usa, cioè le due sedi diplomatiche più importanti per gli equilibri geopolitici del nostro disgraziato paese. Maurizio Massari e Armando Varricchio rimarranno a Bruxelles e a Washington fino al 31 maggio 2021. Poi chi vivrà, vedrà…

Ambasciatori nominati nel consiglio dei ministri del 2 dicembre:

Roberto Vellano – L’Avana (Cuba)

Fabrizio Romano – La Valletta (Malta)

Manuel Jacoangeli – Budapest (Ungheria)

Lorenzo Tomassoni – Chisinau (Moldova)

Catherine Flumiani - Bratislava (Slovacchia)

Francesco Genuardi – Bruxelles (Belgio)

Marco Di Ruzza - Sarajevo (Bosnia – Erzegovina)

Andrea Ferrari - Ottawa (Canada)

Vinicio Mati – Stoccolma (Svezia)

Claudio Taffuri – Baku (Azerbaigian)

Alfredo Maria Durante Mangoni - Bucarest (Romania)

