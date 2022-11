2 nov 2022 15:44

PERCHÉ IL MINISTRO PIANTEDOSI, CHE HA LA MANIA DEGLI SGOMBERI, DA PREFETTO DI ROMA NON HA MAI CACCIATO CASAPOUND? – I FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO OCCUPANO ABUSIVAMENTE UN PALAZZO DI ROMA DAL 2003. LORO DICONO CHE DENTRO CI VIVONO PERSONE IN EMERGENZA ABITATIVA, MA SECONDO LA GUARDIA DI FINANZA NON È VERO. E LA CORTE DEI CONTI HA STABILITO CHE C’È UN DANNO ERARIALE DI 4,6 MILIONI DI EURO. EPPURE, IL PREFETTO DI FERRO NON HA MOSSO UN DITO – E SUI SOCIAL FIOCCANO LE IRONIE: “IL DECRETO SUI RAVE SEMBRA SCRITTO APPOSTA PER CASAPOUND. AH NO?”