30 ago 2019 17:00

PERCHÉ DI MAIO SBROCCA? SEMPLICE, STA TRATTANDO PER LA SUA SOPRAVVIVENZA POLITICA! - ORMAI SI È CAPITO CHE LUIGINO È STATO SCARICATO DA TUTTI, DENTRO E FUORI IL MOVIMENTO. E PER NON TORNARE A FARE IL BIBITARO, L’UNICA OPZIONE È FAR FINTA DI CONTARE ANCORA QUALCOSA - IL GIORNALE TEDESCO FAZ: “È INDEBOLITO DOPO I CATASTROFICI RISULTATI ELETTORALI. IL VERO CAPO DEL M5S È CONTE”