SFORBICIATA ALLA DIPLOMAZIA – JAIR BOLSONARO SI FERMA DAL BARBIERE PUR DI NON INCONTRARE IL MINISTRO DEGLI ESTERI FRANCESE, JEAN YVES LE DRIAN, ARRIVATO IN BRASILE PER DISCUTERE DELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-MERCOSUR E DELLA COP25 – I RAPPORTI TRA I DUE PAESI SONO RIDOTTI AI MINIMI TERMINI DOPO LE FRECCIATINE DI MACRON AL CAPO DI STATO BRASILIANO – VIDEO