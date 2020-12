12 dic 2020 19:06

PERCHE’ CONTE NON RICHIAMA L'AMBASCIATORE AL CAIRO? SUL CASO REGENI IL PREMIER SI È LIMITATO AD ASSICURARE CHE “CONTINUEREMO, COME GOVERNO, AD OPERARE TUTTI QUEI PASSI NECESSARI E FUNZIONALI PER OTTENERE LA VERITÀ”. QUALI PASSI? NON È DATO SAPERLO – SULLA STESSA LINEA DI MAIO - FICO HA CONFERMATO L' INTERRUZIONE DEI RAPPORTI DIPLOMATICI FRA LA CAMERA DEI DEPUTATI E IL PARLAMENTO EGIZIANO…