PERSINO PUTIN SI ARRENDE DI FRONTE ALLA MAZZATA ECONOMICA - ''WALL STREET JOURNAL'': "AVREMO BISOGNO DI PROFONDI CAMBIAMENTI STRUTTURALI IN QUESTA NUOVA REALTÀ, E NON SARÀ FACILE; PORTERÀ A UN AUMENTO DELL'INFLAZIONE E DELLA DISOCCUPAZIONE" - FABBRICHE CHE CHIUDONO, PERDITA DI POSTI DI LAVORO, RADDOPPIO DEI TASSI DI INTERESSE E DECLINO DEL RUBLO: ECCO PERCHÉ LO ZAR HA TESO UN RAMOSCELLO D'ULIVO ALLE MULTINAZIONALI CHE ANCORA FANNO AFFARI CON MOSCA...

Articolo del "Wall Street Journal" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto che l'economia del paese ha subito un colpo profondo a causa delle sanzioni occidentali imposte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina.

"La nostra economia avrà bisogno di profondi cambiamenti strutturali in questa nuova realtà, e non lo nascondo: non sarà facile; porterà ad un aumento temporaneo dell'inflazione e della disoccupazione", ha detto Putin in dichiarazioni televisive mercoledì prima di una riunione video con funzionari del governo russo.

L'impatto delle sanzioni si è riverberato in tutta la Russia, portando alla chiusura di fabbriche, alla perdita di posti di lavoro, al raddoppio dei tassi di interesse e al declino del rublo. L'inflazione ha galoppato oltre l'obiettivo della banca centrale. La Russia è a rischio di insolvenza sul suo debito – scrive il WSJ.

Putin ha detto che lo sforzo dell'Occidente di organizzare un "blitzkrieg economico" contro la Russia è fallito, ma ha avvertito che ci saranno probabilmente ulteriori tentativi di aumentare la pressione sulla Russia.

Riferendosi a un esodo di aziende occidentali dalla Russia nelle ultime settimane, Putin ha teso un ramo d'ulivo a quelle multinazionali che ancora fanno affari nel suo paese.

"Apprezziamo la posizione di quelle aziende straniere che, nonostante l'imperdonabile pressione degli Stati Uniti e dei suoi vassalli, continuano a lavorare nel nostro paese", ha detto. "Andando avanti, riceveranno sicuramente ulteriori opportunità di sviluppo".

Le osservazioni sono arrivate mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato al Congresso degli Stati Uniti, esortando i legislatori ad aumentare ulteriormente la pressione economica sulla Russia per l'invasione. Ha anche invitato i legislatori a fare pressione sulle aziende americane nei loro distretti che stanno ancora facendo affari con la Russia per fermarsi.

Putin ha promesso di attuare una serie di misure per compensare le sofferenze delle sanzioni sui russi, tra cui l'aumento dei pagamenti ai pensionati e ai dipendenti statali, un aumento del salario minimo e l'assistenza finanziaria alle imprese. Il potere d'acquisto dei russi comuni è stato profondamente eroso dopo che le sanzioni occidentali hanno innescato una forte svalutazione del rublo.

Ma Putin non si è fermato a sostenere il controllo dei prezzi in stile sovietico. Ha anche detto che la banca centrale russa non ricorrerà a stampare denaro per soddisfare le esigenze di spesa del governo.

Le sanzioni coordinate degli Stati Uniti e dell'Unione Europea hanno martellato l'economia russa, tagliando fuori gran parte del sistema finanziario russo dal resto del mondo e soffocando il flusso di molti beni importati. Le aziende occidentali che vanno da Boeing Co. a McDonald's Corp. a Volkswagen AG si sono ritirate dalla Russia, sia per rispettare le sanzioni o a causa della rabbia pubblica sulla guerra in Ucraina.

Nelle sue osservazioni di mercoledì, Putin ha fatto esplodere una delle principali armi finanziarie dell'Occidente contro la Russia, congelando i beni della banca centrale russa detenuti in Nord America e in Europa. Questo ha impedito a Mosca di usare gran parte della sua riserva di 630 miliardi di dollari per sostenere il rublo.

"Ora tutti sanno che le riserve finanziarie possono essere semplicemente rubate", ha detto Putin. Ha chiamato il congelamento dei beni della banca centrale russa illegittimo e ha avvertito che avrebbe portato i paesi di tutto il mondo a conservare le loro riserve in beni tangibili come oro, terra e materie prime invece di beni finanziari.

Da quando la Russia ha attaccato l'Ucraina alla fine di febbraio, il rublo ha perso circa il 18% del suo valore contro il dollaro, secondo FactSet. Era sceso di oltre il 40% all'inizio di questo mese, prima di recuperare le perdite.

I consumatori russi hanno segnalato aumenti dei prezzi e carenze di alcuni beni nei negozi. L'agenzia statistica del paese ha detto mercoledì che i prezzi al consumo sono aumentati del 2,09% nella settimana che termina l'11 marzo, portando l'aumento dall'inizio dell'anno al 5,62%. Questo supera facilmente l'obiettivo del 4% fissato dalla banca centrale per l'intero anno.