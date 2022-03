18 mar 2022 13:13

IL PESCE PIÙ GROSSO DI TUTTI NON HA ABBOCCATO ALLE SANZIONI - L'OCCIDENTE MOSTRA I CANINI AGLI OLIGARCHI RUSSI MA NON È (ANCORA) RIUSCITO A INFILARE NELLA BLACK LIST VLADIMIR LISIN, 65 ANNI, IL PIÙ RICCO, SFUGGITO GRAZIE AI SUOI INTRALLAZZI TRA BELGIO E SAN MARINO ATTRAVERSO IL GRUPPO SIDERURGICO RUSSO NOVOLIPETSK - IL MAGNATE È IN AFFARI CON IL COGNATO DEL RE FILIPPO, HA SOCIETÀ A CIPRO E UNA VILLA CHE FU DEL BURATTINAIO DELLA P2 LICIO GELLI…