OGGI IL CULO E’ POLITICA - EDUARDO LEITE, GOVERNATORE DELLO STATO BRASILIANO DI RIO GRANDE DO SUL, SFIDA BOLSONARO IN DIRETTA TV E RIVELA LA PROPRIA OMOSESSUALITÀ: “NON HO MAI PARLATO DI UN ARGOMENTO LEGATO ALLA MIA VITA PRIVATA, MA IN QUESTO MOMENTO DI BASSA INTEGRITÀ IN BRASILE, RIBADISCO CHE NON HO NULLA DA NASCONDERE” - IL COMING OUT È UN PROCLAMA CONTRO BOLSONARO, CHE IN PIÙ DI UN'OCCASIONE HA ESPRESSO LA SUA AVVERSIONE PER L'OMOSESSUALITÀ…