PIATTO RICCO…MI CI FITTO! – DOPO L’INDISCREZIONE DELLA “DIE WELT”, ANCHE “POLITICO” SCOMMETTE CHE AL MINISTRO MELONIANO VERRA’ AFFIDATA UNA VICEPRESIDENZA ESECUTIVA NELLA PROSSIMA COMMISSIONE EUROPEA: “VON DER LEYEN STA CERCANDO DA TEMPO DI PLACARE GIORGIA MELONI” – LA NOMINA NON È SCONTATA, URSULA DOVRÀ FARLA DIGERIRE A SOCIALISTI E LIBERALI – MA POTREBBE TRATTARSI ANCHE DI UNA “TRANELLO” DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, CHE SCOMETTE SULLA BOCCIATURA DI FITTO DURANTE IL DURISSIMO ESAME CHE LO ASPETTA IN EURO-PARLAMENTO... - IL DAGOREPORT

Traduzione da www.politico.eu

giorgia meloni raffaele fitto

È la partita più calda della città. In attesa che Ursula von der Leyen assegni i posti chiave della sua prossima Commissione europea, a Bruxelles si moltiplicano le speculazioni su chi otterrà quale ruolo. L'accaparramento di un portafoglio importante dà alle capitali europee il potere sulle decisioni chiave: Come farà Bruxelles a rendere l'Europa più competitiva? Quanto saranno ammorbiditi gli obiettivi climatici dell'UE per placare gli agricoltori arrabbiati? Quanto velocemente l'UE aprirà le porte ad altri Paesi?

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN AL G7

Sulla base di decine di conversazioni con funzionari della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, nonché con funzionari di diverse capitali europee (oltre a un po' di brainstorming creativo in redazione), questa è l'ipotesi di POLITICO su chi otterrà cosa.

Naturalmente, il complicato puzzle è lungi dall'essere completato e rimarrà in movimento fino all'ultimo minuto. L'annuncio è previsto per mercoledì, anche se non c'è nulla di definitivo. Dopo tutto, la von der Leyen deve tenere conto dell'equilibrio geografico, politico e di genere. Anche i leader europei hanno esercitato forti pressioni su di lei per assicurarsi che il loro commissario ottenga un buon portafoglio. Nel frattempo, le diverse fazioni politiche che sostengono la von der Leyen al Parlamento europeo hanno fatto pressione su di lei per garantire che le loro famiglie politiche abbiano abbastanza peso nella prossima Commissione.

giorgia meloni raffaele fitto

Per questo motivo, la von der Leyen ha tenuto le sue carte molto strette, lasciando all'oscuro persino i futuri commissari sul loro prossimo incarico. Il tanto desiderato portafoglio della concorrenza, ad esempio, è ancora in sospeso in un momento cruciale. Il dipartimento per la concorrenza ha un mandato indipendente per decidere su grandi affari, grandi multe e grandi sussidi che spesso danno fastidio ad altri. I funzionari della concorrenza sono sottoposti a forti pressioni per cedere alle richieste di alcuni governi di gettare denaro sui giganti industriali e permettere loro di fondersi con i rivali.

thierry breton mostra in tv il passaporto vaccinale

In questo gioco, la von der Leyen è la padrona dei biglietti con prezzi dinamici. Ecco chi, secondo noi, potrebbe ottenere quale portafoglio, a partire dai vicepresidenti esecutivi...

Thierry Breton (Francia)

Portafoglio: Vicepresidente esecutivo per l'industria e l'autonomia strategica

Perché: il rapporto tra Breton e la von der Leyen non è sempre stato dei più facili, ed è peggiorato quando Breton l'ha apertamente attaccata durante la campagna elettorale per il Parlamento europeo. Per ripicca, è probabile che la signora von der Leyen gli dia un portafoglio più piccolo di quello che lui avrebbe voluto. Tuttavia, Breton è visto come una persona che porta a termine le cose. Il suo ruolo di vertice rappresenta non solo i liberali ma anche il peso della Francia nell'UE (anche se il presidente Emmanuel Macron è stato indebolito a livello nazionale dopo le elezioni francesi).

vincenzo de luca raffaele fitto giorgia meloni gaetano manfredi a bagnoli

Raffaele Fitto (Italia)

Portafoglio: Vicepresidente esecutivo per la coesione, l'economia e la ripresa post-pandemia

Perché: una vicepresidenza esecutiva per un membro del gruppo di destra dei Conservatori e Riformisti europei sarà delicata per i socialisti e i liberali del Parlamento europeo. Tuttavia, c'è fiducia che alla fine si allineeranno con la scelta, dato che la von der Leyen sta cercando da tempo di placare il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Mettere Fitto a capo del fondo per la ripresa post-pandemia e della politica economica regionale dell'UE (la coesione nel gergo dell'UE) dà all'Italia la responsabilità di parti fondamentali del bilancio dell'UE.

Valdis Dombrovskis (Lettonia)

giorgia meloni spiega il no di fratelli d italia alla conferma di ursula von der leyen 2

Portafoglio: Vicepresidente esecutivo per l'allargamento, ricostruzione dell'Ucraina

Perché: Dombrovskis è un peso massimo del Partito Popolare Europeo che ha collezionato portafogli economici durante il suo mandato al Berlaymont. È stato anche in prima linea nel sostegno dell'UE all'Ucraina dopo l'invasione su larga scala del Paese da parte della Russia. Questo portafoglio combinerebbe la sua competenza economica con la sua abilità politica. Sempre che gli altri Paesi non ritengano che i Paesi baltici siano sovrarappresentati in quest'area, con il lettone Dombrovskis e l'estone Kaja Kallas ai vertici della Commissione europea. L'equilibrato Dombrovskis potrebbe anche essere in lizza per ottenere il portafoglio della concorrenza, politicamente sensibile.

MELONI - FAZZOLARI - GIORGETTI - FITTO - MATTARELLA

Maroš Šefcovic (Slovacchia)

Portafoglio: Vicepresidente esecutivo per l'amministrazione, l'attuazione, la semplificazione e le relazioni interistituzionali

Perché: da quando è diventato commissario nel 2009, Šefcovic ha fatto lentamente ma inesorabilmente carriera all'interno della Commissione europea. La von der Leyen lo considera una figura stabile e affidabile ed è quindi probabile che rimanga un vicepresidente esecutivo (cosa che tranquillizzerà i socialisti). Questa volta, però, le carte politiche sono più sfavorevoli per lui. La situazione politica interna della Slovacchia potrebbe costare a Šefcovic (il suo partito Smer non fa più parte del gruppo socialista al Parlamento europeo). Poiché Teresa Ribeira (vedi sotto) è la prima socialista del collegio, il portafoglio di Šefcovic sarà meno significativo e comprenderà una serie di dossier tecnocratici, anche se potrebbe potenzialmente condividere un elemento del portafoglio del bilancio con il polacco Piotr Serafin.

ursula von der leyen meloni

Teresa Ribera (Spagna)

Portafoglio: Vicepresidente esecutivo per la transizione verde e digitale

Perché: la candidata spagnola sarà l'unico peso massimo socialista della Commissione. Il suo background climatico l'ha resa subito la favorita per la supervisione dell'attuazione del Green Deal dell'UE. Allo stesso tempo, ha esercitato forti pressioni per avere un portafoglio più orizzontale, con competenze di ampio respiro e più economiche, come la supervisione della transizione digitale. Ciò si allinea con l'ambizione della von der Leyen di un Clean Industrial Deal. Tuttavia, i conservatori del Partito Popolare Europeo si sono opposti a un ruolo troppo importante della Ribeira in materia di clima. Il suo nome è stato fatto anche per il portafoglio della concorrenza, come ha riportato venerdì il Financial Times.

raffaele fitto giorgia meloni

Kaja Kallas (Estonia)

Portafoglio: Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Perché: già scelta dai leader dell'UE come prossimo capo della politica estera, l'ex primo ministro estone è un falco della Russia, considerato adatto al ruolo dal punto di vista geografico, politico e diplomatico.

Magnus Brunner (Austria)

Portafoglio: Commissario per i servizi finanziari

Perché: il ministro delle Finanze austriaco, che proviene dalla stessa famiglia politica della von der Leyen, ha un solido background economico ed è considerato un politico affidabile ed esperto. Questo lo rende un buon candidato per gestire i delicati dossier dei servizi finanziari, compresi gli sforzi a lungo attesi per rafforzare l'unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, è un'altra persona che potrebbe finire per ricevere il portafoglio della concorrenza.

keir starmer kaja kallas

Hadja Lahbib (Belgio)

Portafoglio: Commissario per gli Affari interni

Perché: la conduttrice televisiva diventata ministro degli Esteri belga non è considerata il politico più affidabile ed esperto del suo Paese. Ma il Belgio, che non ha rispettato la scadenza per la presentazione delle candidature ed è stato l'ultimo Paese a inviare un candidato alla von der Leyen, non avrà un portafoglio vuoto, essendo stato uno dei pochi Paesi a inviare una donna. L'esperienza di Lahbib come ministro degli Esteri e la sua provenienza da un Paese noto per la sua politica complicata potrebbero aiutarla a rappresentare il blocco nei Paesi terzi e sul delicato dossier dell'immigrazione.

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria)

Portafoglio: Commissario per la gestione delle crisi e gli aiuti umanitari

raffaele fitto giorgia meloni vito bardi

Perché: saremo onesti: si tratta di un'ipotesi prudente, poiché la Bulgaria non è in corsa per nessuno dei posti chiave. Sebbene la Bulgaria abbia proposto due nomi - uno maschile e uno femminile - Zaharieva è quasi certa di ottenere il posto, poiché von der Leyen ha bisogno di più donne per avere un collegio equilibrato dal punto di vista del genere.

Dubravka Šuica (Croazia)

Portafoglio: Commissario per la demografia e la giustizia

Perché: il commissario croato, che proviene dal PPE di von der Leyen, è considerato un commissario stabile e affidabile. I commissari in carica tradizionalmente cambiano portafoglio, ma Šuica è desiderosa di continuare a lavorare sul dossier demografico. Il suo attuale portafoglio per la democrazia e la demografia è destinato a ricevere un impulso durante il secondo mandato di von der Leyen e il nome di Šuica è stato proposto per diversi portafogli, tra cui quello per il Mediterraneo, ma potrebbe anche avere la possibilità di occuparsi dei difficili problemi dello Stato di diritto in Europa.

giancarlo giorgetti thierry breton 1

Costas Kadis (Cipro)

Portafoglio: Commissario per il Mediterraneo

Perché: Cipro ha fatto pressioni per ottenere il ruolo di commissario per la politica mediterranea dell'UE, appena creato. Kadis, che di recente è stato ministro dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e dell'Ambiente, è considerato un uomo in grado di svolgere questo compito. Una domanda chiave sarà tuttavia quale sarà esattamente il mandato del nuovo commissario per il Mediterraneo e se la persona che lo otterrà avrà abbastanza potere, budget e funzionari all'interno della Commissione europea. Un'alternativa per Kadis potrebbe essere il portafoglio dell'ambiente.

Jozef Síkela (Repubblica Ceca)

volodymyr zelensky kaja kallas

Portafoglio: Commissario per l'energia

Perché: Síkela, attualmente ministro ceco dell'Industria e del Commercio, è diventato un volto noto a Bruxelles quando, durante la presidenza ceca del Consiglio dell'UE nel 2022, si è trovato a dover superare le diverse posizioni all'interno dell'UE sulla crisi energetica. In una conferenza stampa, Síkela indossava una felpa bianca con la scritta: “Convocheremo tutti i consigli sull'energia necessari”.

Dan Jørgensen (Danimarca)

Portafoglio: Commissario per la politica climatica internazionale

raffaele fitto e giorgia meloni ad aosta

Perché: negli ultimi due anni Jørgensen è stato alla guida del ministero danese responsabile della cooperazione allo sviluppo e della politica climatica globale. Sebbene il background di Jørgensen potrebbe anche vederlo competere per un portafoglio per l'energia e il clima, la sua esperienza come ex ministro del clima è la configurazione perfetta per un portafoglio che si occupa degli aspetti internazionali della politica climatica dell'UE. La presidenza azera della COP29 gli ha chiesto di guidare le consultazioni di quest'anno sulla questione più spinosa della conferenza: la definizione di un nuovo obiettivo di finanziamento del clima per i Paesi poveri.

Henna Virkkunen (Finlandia)

g7 borgo egnazia i leader osservano il lancio dei paracadutisti

Portafoglio: Commissario per la tecnologia

Perché: l'ex ministro dell'Istruzione ha lavorato su diversi dossier di alto profilo in materia di tecnologia e innovazione come legislatore dell'UE. Helsinki ha presentato Virkunnen alla von der Leyen come la persona ideale per combinare la transizione digitale con il desiderio dell'UE di diventare più competitiva.

Apostolos Tzitzikostas (Grecia)

Portafoglio: Commissario per i trasporti

Perché: il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto chiaramente che si aspettava un portafoglio importante in cambio di un aiuto per ottenere altri cinque anni per von der Leyen. La supervisione del portafoglio dei trasporti può essere fondamentale per aiutare l'industria marittima greca. Se i trasporti da soli non bastano a soddisfare Mitsotakis, Tzitzikostas potrebbe diventare responsabile dello sviluppo regionale, soprattutto grazie alla sua esperienza nel Comitato europeo delle regioni.

kaja kallas 5

Olivér Várhelyi (Ungheria)

Portafoglio: Commissario per il multilinguismo, l'istruzione e lo sport

Perché: Várhelyi, che dal 2019 è commissario per il vicinato e l'allargamento, è controverso a Bruxelles e in particolare al Parlamento europeo (ha definito “idioti” gli eurodeputati). Le relazioni tra Bruxelles e l'Ungheria sono inoltre ai minimi termini dopo le “missioni di pace” autoproclamate dal leader ungherese Viktor Orbán a Kiev, Mosca, Pechino e Washington. Se Várhelyi non supererà l'audizione al Parlamento europeo, l'Ungheria dovrà inviare un altro candidato.

Michael McGrath (Irlanda)

Portafoglio: Commissario per l'innovazione

stefano bonaccini raffaele fitto giorgia meloni

Perché: in quanto conservatore fiscale, l'ex ministro delle Finanze irlandese era in lizza per tenere sotto controllo la spesa dei Paesi membri dell'UE come commissario al bilancio. Secondo funzionari a lui vicini, era uno dei suoi portafogli preferiti. Ma il voto del suo partito nazionale contro la riconferma di von der Leyen non gli ha fatto alcun favore e potrebbe contribuire a fargli ottenere un portafoglio meno significativo. La pesca potrebbe essere un'opzione, anche se potrebbe essere complicata viste le discussioni post-Brexit che l'UE dovrebbe avere con il Regno Unito sul pesce. L'Irlanda preferirebbe un portafoglio legato alla ricerca o all'innovazione.

thierry breton

Andrius Kubilius (Lituania)

Portafoglio: Commissario per la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio

Perché: la Von der Leyen ha indicato che avrebbe senso assegnare il posto di commissario alla difesa, appena creato, a qualcuno proveniente dall'Europa centrale o orientale. Eurodeputato specializzato in affari esteri, Kubilius è un politico esperto con oltre cinque anni di esperienza come primo ministro in due diverse occasioni. È ampiamente rispettato, avendo guidato la Lituania attraverso la crisi finanziaria del 2008. Kubilius ha anche sostenuto a gran voce l'Ucraina. Ha sottolineato la necessità di un continuo sostegno militare a Kiev, sostenendo un piano che vedrebbe gli alleati occidentali contribuire con lo 0,25% del PIL per aiutare a sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Ha anche chiesto che Mosca paghi il conto della ricostruzione dell'Ucraina utilizzando tutti i beni russi congelati. A Vilnius, ha proposto la creazione di un dipartimento o ministero governativo interamente dedicato alle questioni ucraine.

Christophe Hansen (Lussemburgo)

Portafoglio: Commissario per l'agricoltura

Teresa Ribera Rodriguez

Perché: il PPE è interessato al portafoglio dell'agricoltura e Hansen è un candidato naturale per questo incarico. Proviene da una famiglia di agricoltori e sua cugina, Martine Hansen, è ministro dell'Agricoltura del Lussemburgo. Come eurodeputato, ha condotto i negoziati sulle nuove norme dell'UE in materia di deforestazione e ha lavorato alla definizione dei piani nazionali per la politica agricola dell'UE. La lussemburghese sarebbe anche vista come una scelta sensibile tra i gruppi politici e le lobby nel tentativo della von der Leyen di depolarizzare il campo di battaglia dell'agricoltura, portando la sua esperienza sulle questioni ambientali e commerciali. Hansen è considerato un candidato forte, che potrebbe potenzialmente ottenere anche il portafoglio commerciale.

Glenn Micallef (Malta)

Portafoglio: Commissario per l'uguaglianza, i giovani e la garanzia di equità intergenerazionale

Perché: Micallef è considerato uno dei candidati più deboli, in quanto non ha mai ricoperto cariche politiche. Ci sono altri svantaggi: Malta (come altri) si è rifiutata di inviare a Bruxelles un candidato donna per raggiungere l'obiettivo della von der Leyen di una Commissione equilibrata dal punto di vista del genere ed è anche il Paese più piccolo del blocco. Con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, l'isola ha già un posto di primo piano a Bruxelles, per cui è probabile che Micallef ottenga uno dei portafogli meno importanti.

TERESA RIBERA

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi)

Portafoglio: Commissario per il commercio e la sicurezza economica

Perché: in un discorso tenuto la scorsa settimana presso la rinomata università tecnica di Eindhoven, Hoekstra sembrava candidarsi ad almeno quattro incarichi diversi: dalla politica industriale al bilancio. Potrebbe doversi accontentare del commercio. Tuttavia, non fraintendetemi, un commercio meno aperto probabilmente significa più lavoro per il commissario. Hoekstra avrebbe un sacco di sovrapposizioni d'azione nelle aree della concorrenza, della regolamentazione del clima e della sicurezza economica.

L'ex ministro olandese delle Finanze e degli Affari esteri ha caratteristiche manageriali, avendo lavorato alla McKinsey e alla Shell prima di entrare in politica. I suoi trascorsi da confratello nell'elegante città universitaria di Leida e i suoi commenti poco attenti rivolti all'Italia, afflitta da Covid, potrebbero tornare a perseguitarlo. Dopo tutto, i negoziati commerciali si basano su una buona comunicazione interculturale. Almeno si è scusato. L'agricoltura potrebbe essere un portafoglio alternativo, anche se ciò metterebbe i Paesi Bassi in una posizione delicata dal punto di vista interno, dato che il Paese ha dovuto affrontare importanti proteste degli agricoltori.

Piotr Serafin (Polonia)

Portafoglio: Commissario per il bilancio

VALDIS DOMBROVSKIS ALLA TSINGHUA UNIVERSITY DI PECHINO

Perché: ci sono molti contendenti per il portafoglio del bilancio, dato che il blocco si sta preparando a un'epica battaglia sul prossimo piano di spesa settennale, in cui ogni Paese vuole vedere riflesse le proprie priorità. Ma Serafin ha alcuni vantaggi. Ha alle spalle il peso politico del Primo Ministro polacco Donald Tusk, di cui è stato per anni il braccio destro. Tusk, che ha contribuito a far ottenere alla von der Leyen il suo secondo mandato ed è un peso massimo del PPE, può chiedere un portafoglio chiave. Come ex capo dello staff di Tusk quando era presidente del Consiglio europeo, Serafin sa anche come trattare con le diverse capitali, un vantaggio fondamentale per far passare un accordo sul bilancio.

Maria Luís Albuquerque (Portogallo)

Portafoglio: Commissario per la pesca

VALDIS DOMBROVSKIS

Perché: ci sono molti incarichi che potrebbero andare ad Albuquerque, ex ministro delle Finanze e funzionario pubblico di carriera. La pesca è uno di questi, anche se è la favorita per il portafoglio dei servizi finanziari (e i funzionari dicono che ha un ottimo rapporto con il funzionario di punta della Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, John Berrigan). Lisbona ha messo gli occhi su un portafoglio economico e potrebbe ottenere anche la concorrenza o il mercato unico, soprattutto se Albuquerque dovesse riferire a un importante vicepresidente esecutivo come Dombrovskis.

Roxana Mînzatu (Romania)

roberto gualtieri valdis dombrovskis

Portafoglio: Commissario per l'occupazione, i diritti sociali e gli alloggi

Perché: i portafogli per l'edilizia abitativa e i diritti sociali andranno a un socialista - un cenno all'inclusione di questi temi nel manifesto elettorale del centro-sinistra. Dato il numero limitato di candidati socialisti, Mînzatu potrebbe ottenere il posto, premiando la Romania per essere passata da un candidato uomo a una donna (e aiutando così la von der Leyen a raggiungere il suo obiettivo di una Commissione equilibrata dal punto di vista del genere). Il suo ruolo di ex ministro dei Fondi europei ha toccato diverse aree politiche. Un'alternativa potrebbe essere un portafoglio più imprenditoriale o economico.

? (Slovenia)

Portafoglio: Commissario per la salute

Perché: Tomaz Vesel, scelto dalla Slovenia come commissario europeo, ha ritirato la sua candidatura venerdì in seguito alle pressioni esercitate dalla von der Leyen affinché fornisse delle candidature femminili. Il portafoglio della Slovenia dipenderà dal candidato che presenterà per sostituirlo. La sanità potrebbe essere una delle opzioni, così come la gestione delle crisi e gli aiuti umanitari.

Jessika Roswall (Svezia)

Portafoglio: Commissario per il mercato interno

TIM COOK VALDIS DOMBROVSKIS

Perché: anche se si dice che la Roswall possa ottenere gli Affari interni, sembra improbabile che la Svezia possa ottenere un altro portafoglio dopo che il commissario Yiva Johansson lo ha ricoperto durante il primo mandato della von der Leyen. Stoccolma ha puntato a un portafoglio economico e sarà premiata per aver inviato a Bruxelles una candidata competente. Un aspetto negativo dell'ottenimento dell'importante portafoglio del mercato interno potrebbe essere la posizione svedese nei confronti della Cina, vista come un atteggiamento da falco.

valdis dombrovskis paolo gentiloni