5 nov 2022 08:50

UNA PIAZZA PER DUE – CARLO CALENDA APPOGGIA LA CANDIDATURA DI LETIZIA MORATTI PER LA PRESIDENZA DELLA LOMBARDIA E INVOCA UN TICKET CON CARLO COTTARELLI, IL NOME SU CUI IL PD VORREBBE PUNTARE PER LA CORSA AL PIRELLONE – SIA L'EX SINDACA CHE L'ECONOMISTA NEO-SENATORE OGGI SARANNO IN PIAZZA A MILANO PER LA MANIFESTAZIONE PER L’UCRAINA – IL CHURCHILL DEI PARIOLI: “SE SI RIUSCISSE A FARE UNA SINTESI TRA MORATTI E COTTARELLI NON SAREBBE AFFATTO MALE. SI SEDESSERO E NE PARLASSERO”