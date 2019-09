Quindi @GiuseppeConteIT non è il premier indicato dal #m5s ? A me sembra che questo signore non lavori per trovare una soluzione ma solo per umiliare il @pdnetwork https://t.co/DycpBYTuxm

Dum Romae consulitur, per cortesia, potreste aprire questi ca**o di porti, come primo atto del governo che forse sta venendo? Mi va bene anche come resipiscenza di quello uscente, come preferite. Parlo per me, ovviamente. Parlo di me. Grazie