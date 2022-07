NEL PIENO DI UNA CRISI POLITICA LA BOLDRINOVA PENSA BENE DI LANCIARE LA SOLITA BATTAGLIA DI RETROGUARDIA NEO-FEMMINISTA: “BASTA PENTOLINE E BARBIE ALLE BAMBINE. BISOGNA DARE ANCHE A LORO LE ASTRONAVI E IL MECCANO” – SALVINI IRONIZZA: “BOLDRINI E PD, SE NON CI FOSSERO BISOGNEREBBE INVENTARLI” – LA RIVISTA DI DESTRA "IL PRIMATO NAZIONALE": "LA BOLDRINI VUOLE FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO ALLE NOSTRE FIGLIE"

Da “la Stampa”

Nel pieno di una crisi politica estiva, alla vigilia del voto di fiducia sul dl Aiuti, la Lega decide di aprire un nuovo motivo di scontro con il Pd: le Barbie. Matteo Salvini va a riprendere un'intervista rilasciata sabato scorso da Laura Boldrini, a Polignano a Mare durante il festival Il libro Possibile. A una domanda di un giornalista sull'educazione di genere e in particolare l'uso di giochi come le Barbie da parte delle bambine Laura Boldrini risponde: «È la cultura che deve cambiare: bisogna iniziare nelle scuole a cambiare a non dare alle bambine le pentoline e le Barbie ma a farle sognare in grande e dare anche a loro le astronavi e il meccano, quindi smetterla con queste distinzioni. C'è un lavoro enorme da fare».

Il team social di Salvini caricaturizza le parole rallentandole in modo da renderle ridicole e pubblica il video sulla pagina Facebook del leader della Lega con un commento di Salvini: «Boldrini e Pd, se non ci fossero bisognerebbe inventarli!». Da quel momento parte una campagna contro l'ex presidente della Camera. Secondo il quotidiano online Il Primato Nazionale Laura Boldrini ha dichiarato di volere «una scuola impostata sul modello dei campi di rieducazione, dove si strappano le Barbie dalle mani delle bambine per riprogrammare i loro cervelli in quelli di piccole femministe in erba».

SALVINI VS BOLDRINI

Per Il Secolo d'Italia «o è fuori dal mondo o vive in un mondo tutto suo dove incarnare un modello di femminilità solare piacevole e vincente - il più moderno dei modelli di femminilità - è una colpa da emendare di per sé». Sul Barbie-gate interviene anche Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega per parlare dei suoi giochi da bambina: «Avevo Barbie astronauta. Forse l'esponente Dem, presa dalle sue battaglie ideologiche, non si è accorta che anche le Barbie hanno imparato a pensare in grande. Crescere con bambole e pentolini non ha portato me, come tante altre donne, ad abdicare alla carriera. Se le può interessare, adoravo anche il dolce forno, ma a casa cucina mio marito. Lasciamo le bambine giocare con quello che più piace, e preoccupiamoci, piuttosto, di dare loro gli strumenti per accedere ad ogni tipologia di studio e lavoro».

