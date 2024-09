PILLOLE DI GOSSIP! MICHELLE COMI, STAR DI ONLYFANS, UNA VERA FEMMINISTA: “NON SO UN CAZZO DI POLITICA, MA LE DONNE NON DOVREBBERO VOTARE” - LADY GAGA FURENTE DOPO LE STRONCATURE DEI CRITICI A “JOKER-PAS DE DEUX” – L’IMPRENDITRICE-TIK TOKER MARTINA STRAZZER SOTTO CHOC: ECCO IL MOTIVO – MILLY INSISTE PER AVERE CHIARA FERRAGNI A “BALLANDO”: IL RUOLO CHE HA PENSATO PER LEI - SARA MARINO, LA FIDANZATA DI TANANAI, E LA GELOSIA PER ANNALISA - A SOSTENERE SINNER IN TRIBUNA AGLI US OPEN C’E’ ANCHE… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Tranquillizzate chi aveva già dato per finita la storia di Sinner con Anna Kalinskaya. Agli Us Open, a sostenere l'azzurro, nei box dell’Artur Ashe Stadium c'è anche la sua ragazza russa che è stata più volte ripresa dalle telecamere durante la sfida.

Michelle Comi, la star di OnlyFans confessa: “Non so niente di politica, ma Secondo me le donne non dovrebbero votare. Ma se c’è qualcuna appassionata di politica che vuole votare, va benissimo. Io le poche volte che l’ho fatto ho chiesto ai miei genitori chi dovessi votare perché non so un cazzo di queste cose”

Alla Mostra del Cinema di Venezia ci deve essere qualcuno che conta i minuti di applausi: ieri sera per Joker-Pas de Deux sono stati dieci. Solo che il film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix ha (si fa per dire) diviso la critica nel senso che non é piaciuto per niente. Un commento all’ uscita: “Sembra impossibile, ma é persino più brutto di Bettlejuice, Bettlejuice”.

E Loredana Berté può gongolare: dopo averla cantata a Taylor Swift, i fan hanno intonato Sei Bellissima, a Lady Gaga al suo arrivo al Palazzo del Cinema. Lei si é girata a salutare tutti e a chiesto chi la cantasse.

Lady Gaga, relegata in una parte che la penalizza, dopo la proiezione e la cena é rientrata all’ Hotel Danieli dove un inserviente ai piani ha detto di averla sentita urlare. Avrebbe detto “Fuck” piú volte. La popstar, sempre attenta ai giudizi, stava leggendo sui vari siti i commenti negativi sul film.

Sul “muro del pianto” al Lido, dove vendono appesi messaggi di spettatori e fan, diversi bigliettini hanno decretato l’ abito più brutto di tutti i red carpet ovvero il “sacco” dell’ex gieffina Clizia Incorvaia.

L’ Influencer, TikToker e imprenditrice nel campo dei gioielli Martina Strazzer, dal red carpet voleva raggiungere i suoi fan alle transenne, ma é stata fermata con forza, anche troppa, da un addetto alla sicurezza. La ventitreenne era choccata dal fatto che l’ addetto non l’ avesse riconosciuta…

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono noti ai telespettatori per la loro storia nata a Uomini e Donne. Ne parliamo perché, anche se sono scomparsi dalla cronaca, erano al Lido. Un red carpet non lo si nega a nessuno.

Il suo ruolo mi spieghi qual è? cantava Renato Zero e Milly Carlucci, che non demorde, dice di aver provato un ruolo ideale per Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. La vuole a tutti i costi. Una cosa light, come dice la conduttrice, (tipo ballerina per una notte?)

Riparte martedí su Canale 5, Uomini e Donne. Ecco le coppie: Ci sono Fabio (35 anni) e Sara (22 anni), tra loro troppa distanza: lui vive in provincia di Catanzaro, lei a Ravenna. Stessa situazione per Diandra (37) e Valerio (44). Poi Titty (24) e Antonio (27) che l’ha tradita. Per farsi perdonare si è tatuato il volto di Titty sul polpaccio e a Parigi le ha chiesto di sposarlo. Un tradimento, anche nella coppia formata da Alfred (25) e Anna (27) e in quella formata da Alfonso (25 anni) e Federica (20 anni), la quale racconta che lui è geloso di tutto.

Ecco il cast completo, per quanto riguarda i vip ( ?) del Grande Fratello: Clayton Norcross, Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi (quella che ha fatto cacciare Memo Remigi dalla Rai per una pacca sul sedere), Lino Giuliano, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e il Trio di Non è la Rai. Il primo non famoso, come rivelato da Fabiano Minacci, è Michael Castorino. Ne entreranno altri nove.

Si possono studiare a tavolino tutte le hit che volete, poi arrivano due pazze come Alessandra Amoroso e Big Mama che si accordano e provano nei cessi dell' Arena di Verona e con il brano Mezzo Rotto fanno impazzire il pubblico alla serata di RTL.

Sono tornati alla “performance abbracciati” e cantando Storie Brevi si guardano in un modo molto, forse troppo sensuale, visto che Sara Marino, la fidanzata di Tananai, sta iniziando a essere gelosa di Annalisa. Non ha tutti i torti.

Prima o poi Beatrice Luzzi se ne uscirà con un nuovo “anche meno” perché lei e Giuseppe Garibaldi hanno semplicemente specificato che non sono fidanzati e non che stanno soffrendo. Non essere fidanzati non vuol dire non avere “una relazione”… Capito che fanno i due ex gieffini?

“Vivere troppo soli, isolati, senza amici, ti rende fermo. il suo problema fu questo”, dice Carlo Verdone, che da sempre omaggia e ricorda Alberto Sordi con sincero affetto, spesso ne ha anche evidenziato limiti e difetti che ovviamente la tv non ha mai voluto cogliere.

Quel frutto esotico di Angelina Mango, dopo aver fatto “impazzire” Tedua, lo ha rifatto con Olly: il loro duetto all’ Arena di Verona con Per due come Noi lo ha gasato e ha fatto “impazzire” anche il pubblico.

