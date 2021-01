PILLOLE DI POLITICAMENTE MOLTO SCORRETTO - G. SALLUSTI: “VORREI TRANQUILLIZZARE LE ANIME BELLE PREOCCUPATE DAI COLPI DI CODA DEL TRUMPISMO: L’OUTSIDER COL TOUPÈ ORMAI È STORIA. GLI AUTOREVOLISSIMI DEMOCRATICI INVECE SONO LA CRONACA, E IL FUTURO PROSSIMO. GENTE COME NANCY PELOSI, CHE HA PRESENTATO ALCUNI GIORNI FA UN PACCHETTO DI RIFORME "CORAGGIOSE E SENZA PRECEDENTI". UN MEGA-PIANO DI AIUTI PER AZIENDE E LAVORATORI PIAGATI DALLA PANDEMIA? MACCHÉ, L’ABOLIZIONE DI “PADRE” E “MADRE” DAL VOCABOLARIO...

GIOVANNI SALLUSTI

Giovanni Sallusti* per Dagospia

* autore del libro ''Politicamente Corretto - la dittatura democratica'' - Giubilei Regnani editore

Caro Dago,

Vedo che le anime belle sono molto preoccupate dai colpi di coda del trumpismo. Hanno anche delle ragioni, visto che, con un capolavoro all’incontrario, il Potus uscente sta inspiegabilmente regalando loro gli argomenti per seppellire una presidenza che è stata manna per gli scorretti e i libertari, prima dell’allucinato finale di partita.

supporter trump assalto al congresso

Ma vorrei tranquillizzare lorsignori: l’outsider col toupè, buona o cattiva che sia, ormai è storia. Gli autorevolissimi, competentissimi, insiderissimi democratici invece sono la cronaca, e il futuro prossimo dell’America e del mondo. Gente come Nancy Pelosi, che ormai pare Speaker della Camera a vita, per investitura divina, colei che in queste ore invoca contro Trump il 25esimo Emendamento (sostanzialmente la rimozione per incapacità), insomma la nemesi perfetta del Puzzone.

nancy pelosi

Ebbene, l’illuminata signora, insieme al Presidente del Comitato del Regolamento James McGovern, ha presentato alcuni giorni fa un piano di modifiche, appunto, al regolamento dell’aula. Il suddetto Comitato l’ha così presentato: “Questo pacchetto include riforme etiche radicali, aumenta la responsabilità per il popolo americano e rende questa Camera dei Rappresentanti la più inclusiva della storia”.

POLITICAMENTE CORRETTO GIOVANNI SALLUSTI

Sì, abbiamo capito bene: nel parlamento della più grande democrazia liberale della terra si impongono “riforme ETICHE radicali”, espressione che fino ad oggi avremmo collegato alla frangia più ortodossa degli ayatollah iraniani.

Da parte sua, la Pelosi ha così esternato il proprio entusiasmo: “I Democratici hanno elaborato un pacchetto di riforme coraggiose e senza precedenti, che renderanno la Camera più responsabile, trasparente ed efficace nel nostro lavoro per soddisfare le esigenze del popolo americano”.

Un mega-piano di aiuti per aziende e lavoratori piagati dalla pandemia, superiore a quello pur considerevole che il pur Puzzone ha approvato?

Un sostenitore di Trump siede sulla scrivania di Nancy Pelosi

Una nuova strategia per affrontare la guerra commerciale contro la Cina, che sta ancor più pressando l’economia Usa nella morsa concorrenza sleale-effetti del Covid? Incentivi per far recedere i molti colossi a stelle e strisce che hanno percorso la via della delocalizzazione? Macché, l’abolizione di “padre” e “madre” dal vocabolario.

Mi piacerebbe ammettere un’esagerazione etilica del cronista, caro Dago, invece il dispositivo nella clausola 8(c)(3) della regola XXIII (la libertà oggi muore così, per persecuzione burocraticamente asettica) prevede la rimozione dei “termini di genere”, irrimediabilmente obsoleti per la neolingua politically correct.

nancy pelosi straccia il discorso di trump sullo stato dell'unione 2

E ne fornisce l’elenco completo: “padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, zio, zia, cugino, marito, moglie, suocero, suocera, genero, nuora, cognato, cognata, patrigno, matrigna, figliastro, figliastra, fratellastro, sorellastra”.

Nell’augusta aula tempio della democrazia mondiale potranno risuonare soltanto parole neutre e sessualmente corrette (cioè tecnicamente asessuate) come “genitore” o “coniuge”. Il tutto al fine di (Orwell oggi getterebbe la spugna, non è più immaginabile nessuna distopia sulle spoglie di questa realtà) “onorare tutte le identità di genere cambiando i pronomi e le relazioni familiari nelle regole della Camera per essere neutrali rispetto al genere”.

SUPPORTER DI TRUMP FANNO IRRUZIONE DENTRO IL CONGRESSO

Cioè: il regolamento interno del Congresso a guida democratica censura il linguaggio, per non cadere nello psicoreato sovversivo e reazionario secondo cui esistono un maschile e un femminile. E l’idea viene direttamente dalle teste d’uovo (o d’altro...) installate nel primissimo cerchio del Gotha democratico, coloro che avranno in mani i destini del globo per i prossimi quattro anni. Ma mi raccomando, anime belle, voi perseverate a twittare contro l’inesistente fascismo dell’ormai inesistente Trump.

