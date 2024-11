6 nov 2024 14:00

PINELLI, CHE MAL-DESTRO! – MARCELLO SORGI SI CUCINA IL VICEPRESIDENTE DEL CSM (IN QUOTA LEGA), CHE HA FATTO “IRRITARE” MATTARELLA PER IL SUO INCONTRO CON GIORGIA MELONI: “SEMBRA NON PREOCCUPARSI DI RISPONDERE POLITICAMENTE AL DESTRA-CENTRO, QUANDO IL SUO RUOLO RICHIEDE UN'ASSOLUTA TERZIETÀ. PINELLI NON È NUOVO A CREARE OCCASIONI DI POLEMICHE. A INIZIO ANNO ATTACCÒ IL SUO PREDECESSORE, ERMINI, E I COMPONENTI DELLA PRECEDENTE CONSILIATURA, NON ACCORGENDOSI DI COMMETTERE UNA GAFFE NEI CONFRONTI DI MATTARELLA. E POI…”