UNA PIOGGIA DI BIGLIETTONI PER KAMALA. BASTERÀ PER CONQUISTARE LA CASA BIANCA? – LA HARRIS HA SUPERATO IL MILIARDO DI DOLLARI IN DONAZIONI ELETTORALI IN APPENA 80 GIORNI, PIÙ DI QUANTO HA RACCOLTO DONALD TRUMP IN TUTTO IL 2024 – MA PER I SONDAGGI LA VICEPRESIDENTE DEMOCRATICA RESTA IN BILICO NEGLI STATI CHIAVE: È DI POCO AVANTI IN PENNSYLVANIA, MICHIGAN, WISCONSIN, NEVADA E ARIZONA. MENTRE IL TYCOON GUIDA IN NORTH CAROLINA E GEORGIA…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

dibattito tra donald trump e kamala harris 6

La campagna di Kamala Harris ha annunciato di aver superato quota un miliardo in donazioni elettorali. Un miliardo in appena ottanta giorni, da quando il presidente Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Era il 21 luglio. Da allora, Harris ha raccolto più soldi di quanto sia stato capace di fare Donald Trump in tutto il 2024.

Eppure, nonostante il record, i Democratici sono preoccupati. Il boom di donatori non è coinciso con un vantaggio netto negli Stati chiave, dove invece la sfida è in bilico.

I sondaggi a livello nazionale

dibattito tra donald trump e kamala harris 8

A livello nazionale, invece, i numeri continuano a essere confortanti: a venticinque giorni dal voto delle presidenziali, Harris è avanti di quattro punti su Trump, secondo l’ultimo rilevamento Economist/YouGov. La candidata democratica guida con il 49 per cento dei consensi, contro il 45 del tycoon. Lo stesso sondaggio, fatto il 30 settembre, assegnava alla vicepresidente un vantaggio di tre punti, 49 a 46.

La forbice è in linea con altri rilevamenti: per New York Times/Siena Harris è +3, per Emerson +2. Harris è avanti anche tra gli americani che si sono registrati al voto: 47 a 44. Il 95 per cento dei democratici dichiara che voterà per la vicepresidente, così come il 38 per cento degli indipendenti e il sei per cento di repubblicani. [...]

I sondaggi negli Stati in bilico

supporter di kamala harris a pittsburgh, pennsylvania

Ma a decidere la corsa verso la Casa Bianca saranno i sette Stati che oscillano tra i due partiti. E qui la situazione resta incerta. Secondo la media stilata da FiveThirtyEight, Harris ha solo lo 0,8 per cento di vantaggio in Pennsylvania. Nel rilevamento Cook Political Report, la democratica è avanti anche in Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, mentre Trump guida in North Carolina e Georgia.

Il distacco, in media, tra i due candidati è di un punto percentuale, troppo poco per assegnare con certezza gli Stati. Harris ha avuto il suo momento di massima ascesa alla fine di agosto quando, in appena un mese, era riuscita a erodere più di 3 punti del distacco che Trump vantava su Biden. Ma da settembre i numeri hanno cominciato a mostrare segni di stanchezza. [...]

