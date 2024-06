UNA PIOGGIA DI DOLLARI PER TRUMP – I MILIARDARI AMERICANI STANNO SGANCIANDO SUPER ASSEGNI PER FINANZIARE LA CAMPAGNA ELETTORALE DI THE DONALD, CHE PER LA PRIMA VOLTA SUPERA BIDEN NELLA RACCOLTA FONDI: A MAGGIO, SUBITO DOPO LA SUA CONDANNA, HA INCASSATO 141 MILIONI, CONTRO GLI 85 DI SLEEPY JOE – LA NOVITÀ È CHE ANCHE ALCUNI TOP MANAGER DELLA SILICON VALLEY, DA SEMPRE TERRITORIO DEI DEMOCRATICI, SI MOBILITANO A FAVORE DEL TYCOON…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

DONALD TRUMP PARLA DALLA TRUMP TOWER DI NEW YORK

I miliardari americani stanno ricoprendo Donald Trump di dollari per spingerlo alla vittoria. L'uomo d'affari Timothy Mellon, erede di una delle più ricche famiglie d'America, ha versato 50 milioni di dollari alla campagna del tycoon, segnando il record per una donazione singola a poco più di quattro mesi dalle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo. A preoccupare i Democratici non è solo la cifra, ma la data in cui la super donazione è stata fatta: 30 maggio, il giorno in cui Trump è stato condannato a New York per falsificazione di documenti finanziari nel tentativo di coprire uno scandalo sessuale.

[…] I cinquanta milioni di Mellon si aggiungono infatti ai venticinque che il finanziere aveva dato dal 2023 a Make America Great Again, la campagna del tycoon. Una cifra simile era stata donata dal 2023 a favore del candidato indipendente Robert Kennedy Jr.

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

La generosità di Mellon si somma alla mobilitazione a favore del tycoon di alcuni top manager della Silicon Valley, in passato territorio esclusivo dei Democratici. All'inizio di giugno a San Francisco, in California, l'investitore David Sacks e l'ex top manager di Facebook Chamath Palihapitiya hanno ospitato un evento di raccolta fondi a favore di Trump.

La massiccia iniezione di dollari ha aiutato la campagna dell'ex presidente a superare per la prima volta quella di Biden: a maggio Trump ha raccolto 141 milioni, Biden si è fermato a 85. L'unico miliardario arrivato in soccorso del presidente è stato Michael Bloomberg, che ha donato venti milioni.

DONALD TRUMP PARLA DALLA TRUMP TOWER DI NEW YORK 1

Le cifre forniscono indicazioni contrastanti: da un lato il tycoon non sembra aver sofferto conseguenze dalla condanna. Oltre a quelli di Mellon, nelle trentasei ore successive al verdetto, la campagna di Trump ha ricevuto 27 milioni. Dall'altra, Biden ha raccolto meno soldi ma da più donatori, che al seggio valgono più di pochi grandi finanziatori.

I soldi, però, restano elemento chiave nel successo di una candidatura. Secondo i documenti presentati dalle due campagne, Trump può contare su un 116,6 milioni di dollari in contanti, mentre Biden su 91,6 milioni, a cui aggiungere i circa trenta raccolti a metà giugno all'evento organizzato dalle star di Hollywood George Clooney e Julia Roberts.

TRUMP SOLDI

Il tycoon ha già annunciato che utilizzerà un centinaio di milioni per inondare di manifesti e spot la Rust Belt, la "cintura di ruggine" sede dell'industria pesante, dove ci sono Stati in bilico come Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Dietro i due candidati c'è il vuoto.

Il terzo sfidante, Kennedy Jr, a maggio ha speso più di quanto raccolto: 3,7 milioni contro i 2,6 milioni rastrellati, il dato più basso registrato quest'anno. […]

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3 murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico