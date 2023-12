PIÙ CHE GOVERNO MELONI, IL GOVERNO MELINA! – LA DUCETTA TENTA L’ULTIMO RICATTO SUL MES: SE IL RISULTATO DELLA TRATTATIVA SUL PATTO DI STABILITÀ, CHE SI CHIUDERÀ OGGI ALL’ECOFIN, LA SODDISFERÀ, ALLORA SARÀ INEVITABILE VOTARE LA RIFORMA DEL FONDO SALVA STATI. SE INVECE LA FUMATA SARÀ NERA, "IO SO' GIORGIA" RINVIERÀ ANCORA L’APPROVAZIONE, METTENDO NEI GUAI LE BANCHE DI TUTTA EUROPA. MA ALLA FINE I NODI VERRANNO AL PETTINE, E LA PREMIER DOVRÀ SPIEGARE IL SUO ENNESIMO VOLTAFACCIA...

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per “la Repubblica”

giorgia meloni sventola il fax di luigi di maio sul mes in senato

Ha un nome la bussola che il governo ha scelto nelle ultime ore per direzionare il Mes in Parlamento. Si chiama Ecofin. Sarà l’esito della videoconferenza tra i ministri europei delle Finanze a decretare il destino dell’accordo che ha modificato il Fondo salva-Stati.

Se l’accelerazione di Francia e Germania sul nuovo Patto di stabilità si incastrerà con le richieste dell’Italia, per Giorgia Meloni sarà difficile, se non impossibile, chiedere alla Camera di rinviare ancora il via libera.

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

Al contrario, se la fumata sarà nera o se comunque le richieste del titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti non saranno accolte, almeno in parte, un nuovo posticipo diventerebbe «naturale, anzi doveroso», si lascia sfuggire una fonte di governo. Una ripicca, insomma. Un dato è certo […]: il Mes sbarcherà nell’aula di Montecitorio, giovedì.

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 1

Questa volta nessun trucchetto per svincolare il disegno di legge di ratifica dal calendario dei lavori stabilito dalla conferenza dei capigruppo. La settimana scorsa era toccato al decreto Anticipi fare da tappo, con un esame extra- large. Oggi, al contrario, il primo cedimento della linea dilatoria portata avanti per mesi: la commissione Bilancio formulerà il parere al provvedimento. Sarà positivo.

E così il ddl potrà viaggiare verso l’emiciclo. È a questo punto che entrerà in azione la bussola. La freccia rossa ha due possibili orientamenti: votare o rinviare ancora, in quest’ultimo caso seguendo lo schema già adottato a inizio luglio, con la sospensiva che ha fatto slittare l’esame del Mes per quattro mesi. Seguita da raffinati espedienti parlamentari che hanno sortito lo stesso effetto.

GIORGIA MELONI - ER MES - MEME BY DAGOSPIA

L’ultimo ieri, in commissione Bilancio, con un escamotage congegnato dalla deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, la relatrice del provvedimento. Facendo leva sul dossier del Servizio studi della Camera, ha chiesto al ministero dell’Economia una valutazione sui costi legati all’attivazione del Fondo di risoluzione unico. E nella richiesta è finita anche una delucidazione sulle modifiche da apportare per rendere coerente il Mes con la nuova governance europea. Il Mef risponderà stamattina: non sono previsti oneri a carico dello Stato. Ma le opposizioni sono sul piede di guerra. […]

LA DATA SUL FAX DI LUIGI DI MAIO SVENTOLATO DA GIORGIA MELONI QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 2 giorgia meloni contro il mes GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI il documento di luigi di maio sul mes che smentisce giorgia meloni