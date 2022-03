“L’ALLARGAMENTO A EST DELLA NATO È IL PECCATO ORIGINALE CHE HA ALIMENTATO UNA TENSIONE CRESCENTE TRA RUSSIA E OCCIDENTE” - DAGO-INTERVISTA ALL’EX AMBASCIATORE IN IRAQ, MARCO CARNELOS: “L’ALLARGAMENTO FU FATTO SENZA ALCUNA RAGIONE PERCHÉ LA RUSSIA NON MINACCIAVA PIÙ NESSUNO. AMERICANI MA ANCHE POLACCHI, BULGARI, ROMENI, LE REPUBBLICHE BALTICHE HANNO CONTINUATO A VEDERE LA RUSSIA COME UNA MINACCIA - IN QUESTA STORIA NESSUNO È INNOCENTE. TRANNE LA POVERA POPOLAZIONE CIVILE. UCRAINA? DOVRA’ ESSERE UNO STATO A SOVRANITÀ LIMITATA, PURTROPPO, PER SALVAGUARDARE LA SUA POPOLAZIONE E LE SUE INFRASTRUTTURE - GLI ERRORI DI PUTIN? NON AVER MAI FATTO LE..."