IL PIÙ GRANDE EURO-RIBALTONE MAI VISTO! - PER IL ''CORRIERE'' È FATTA: GENTILONI AL POSTO DI MOSCOVICI AGLI AFFARI ECONOMICI. QUINDI L'UFFICIO CHE, FINO ALLA ''RESA'' DI TRIA, CI BASTONAVA OGNI GIORNO SUI CONTI, SARÀ OCCUPATO DA UN ITALIANO - IL GOVERNO È IN CARICA DA 6 ORE E GIÀ ARRIVA IL PRIMO FUOCO AMICO, DAL DEPUTATO M5S COLLETTI: ''LA DESIGNAZIONE È UN ERRORE. CI DOVETE SPIEGARE COSA...'' - VI RICORDATE QUANDO SI PARLAVA DI CENTINAIO E URSULA PUR DI SVICOLARE SI INVENTÒ LA NECESSITÀ DI UN NOME FEMMINILE? SEMBRA IERI (LO ERA)

Marco Imarisio per www.corriere.it

Roberto Gualtieri, Pierre Moscovici, Udo Bullmann

Indicare un peso massimo quale Paolo Gentiloni (ex Presidente del Consiglio, ex ministro degli Esteri, ex ministro delle comunicazioni) significa ambire a un commissario più pesante all’interno della nuova commissione: avrà infatti il portafoglio dell’Economia. Gentiloni dunque prenderà il posto di Moscovici.

La casella di commissario europeo è entrata fin da subito nella trattativa per la formazione del governo . In realtà il termine ultimo era previsto per fine agosto: Bruxelles ha concesso del tempo ulteriore all'Italia dopo la formalizzazione delle dimissioni del Governo Conte.

consultazioni la delegazione del pd da mattarella paolo gentiloni nicola zingaretti andrea marcucci

Il fatto che il partito democratico abbia puntato sul posto in Europa a scapito, probabilmente, di alcuni ministeri più di peso all’interno governo italiano, è significativo di come l’Italia voglia cambiare il proprio posto all’interno dell’Unione. La nomina di Gentiloni, che domani incontrerà la presidente Ursula Von Der Leyen, è uno dei quattro tasselli con cui il Pd (e l’Italia) vuole rinsaldare il proprio rapporto con Bruxelles.

Oltre all’ex premier, il neo ministro dell’Economia, l’europarlamentare Roberto Gualtieri, e il neo ministro per gli affari europei, Enzo Amendola, completano il quadro degli esponenti democratici che hanno il compito di riannodare il filo con l’Unione . Trovando facile sponda in David Sassoli, altro esponente Pd e presidente del parlamento europeo .

Zingaretti e Gentiloni

COLLETTI(M5S), GENTILONI IN UE PRIMO ERRORE GOVERNO

(ANSA) - "Mi dispiace dirlo ma l'indicazione di Gentiloni come Commissario Ue è il primo, si spera uno degli unici, errori del nuovo Governo. Purtroppo non è una scelta del Parlamento ma spero che i nostri ci spieghino il perché di tale decisione e cosa non ha funzionato negli accordi". Lo scrive su Facebook il deputato M5s Andrea Colletti.

pierre moscovici pierre moscovici moscovici MOSCOVICI CON ROBERTO GUALTIERI E PAOLO GENTILONI il candidato pd roberto gualtieri apre la campagna con gentiloni e moscovici