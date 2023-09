PIU’ CHE UNA MANOVRA, SARA’ UNA RETROMARCIA – GIORGETTI MANDA UN AVVISO AI NAVIGATI: BAMBOLE, NON C’E’ UN EURO. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA FA CAPIRE CHE NON E’ PIU’ TEMPO DI MANCE E MANCETTE ELETTORALI E TUMULA IL REDDITO DI CITTADINANZA: “DICIAMO NO A PREBENDE CHE ILLUDONO IL PAESE” - IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLO BONOMI CHIEDE AL GOVERNO DI CONCENTRARE LE POCHE RISORSE SULLE MISURE IMPORTANTI: ”NON DISPERDIAMOLE IN MILLE RIVOLI DI INTERVENTO”

«La legge di bilancio obbedirà ai propositi di premiare l'Italia che vuole creare ricchezza. Lo faremo guardando soprattutto alla principale fonte di crescita per il paese, i figli, rafforzando le politiche sulla natalità e la formazione avanzata capitale umano».

Parola del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con l'assemblea di Federmeccanica.

Il ministro dell’Economia spiega poi che per quanto riguarda il cuneo fiscale «premesso che le risorse come noto sono scarse, nel processo di definizione delle priorità, che è per eccellenza politico, posso dire che questa è la priorità numero uno». E aggiunge: «Su questo il governo, il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia sono assolutamente determinati».

Il ministro ha poi spiegato come il governo «non ha ancora fatto abbastanza per la crescita dimensionale delle imprese'». Spiegando: «Di fronte a processi di trasformazione epocale, come l'elettrificazione dei trasporti, è necessario domandarsi come possiamo favorire i processi di consolidamento per creare imprese che abbiano una dimensione anche finanziaria adeguata a competere. Dobbiamo evitare di subire i processi solo in modo passivo, per esempio attraverso acquisizioni da parte di gruppi stranieri» dice Giorgetti.

La questione della dimensione delle imprese, spiega Giorgetti, «si lega strutturalmente sia alla produttività sia alla crescita salariale». In Italia «ci sono limiti di natura culturale che hanno impedito processi di aggregazione» ma «su questa e altre sfide continueremo a confrontarci in un dialogo costruttivo, in cui l'esecutivo si fa carico di valutare attentamente le istanza del mondo delle imprese».

E sulle scelte del governo in materia economica è intervenuto anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che in vista della manovra sottolinea che «quello che noi chiediamo al Governo è: concentrate le risorse che avete sulle misure importanti, non disperdiamo con le poche risorse che abbiamo in mille rivoli di intervento solo per una questione di consenso elettorale, tenuto conto che l'anno prossimo non ci saranno le elezioni europee».

