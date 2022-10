IL PIZZINO DI BERLUSCONI ALLA MELONI: “MIO FIGLIO HA UN RAPPORTO DI AMICIZIA CON LEI, L’UOMO DI GIORGIA LAVORA A MEDIASET” – ANDREA GIAMBRUNO, COMPAGNO DELLA DUCETTA, DA QUANDO LEI HA VINTO LE ELEZIONI, HA PERSO LA CONDUZIONE. NON COMPARE PIU’ IN VIDEO – “E’ STATA UNA SCELTA PRESA INSIEME ALL’AZIENDA PER UNA QUESTIONE DI RECIPROCA OPPORTUNITÀ. NESSUNA IMPOSIZIONE NÉ PUNIZIONE”

(ANSA) - "Non c'è stata mai distanza fra noi e la signora Meloni, io ho un rapporto di amicizia con lei, mio figlio ha un rapporto di amicizia, il suo uomo lavora a Mediaset. Sono tanti i punti di contatto. Ho insistito perché tutte le cariche in maggioranza siano date secondo il numero degli elettori. Noi abbiamo solo 180mila elettori meno della Lega. Invece hanno tirato fuori una formula per cui con le percentuali, eccetera eccetera... Abbiamo 20 deputati e 10 senatori in meno rispetto a Lega, che non corrispondono agli elettori". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, lasciando il Senato.

GIAMBRUNO, IL COMPAGNO DI MELONI, NON CONDUCE PIÙ I TG MEDIASET:

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Da quando lei ha vinto le elezioni, lui ha perso la conduzione: non compare più in video. Adesso fa lavoro di cucina redazionale nella sede di Roma in attesa che venga dirottato a una trasmissione di approfondimento come autore. Cose che capitano se ti chiami Andrea Giambruno, sei il compagno della premier in pectore Giorgia Meloni e lavori a Mediaset. “E’ stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione”, racconta al Foglio chi in queste ore ha parlato con il giornalista, da qualche anno volto in forte ascesa di Tgcom24 e di Studio Aperto su Italia1.

Tutto è successo subito dopo il 25 settembre, quando Giambruno, da 14 anni giornalista Mediaset, è scomparso: addio telecamere. Secondo quanto risulta a questo giornale, subito dopo le elezioni vinte dalla compagna e madre di sua figlia è stato chiamato dai vertici dell’azienda televisiva della famiglia Berlusconi. Nessuno strappo o diktat, ma un po’ di umano dispiacere sì, per un professionista “innamorato da sempre del suo lavoro: raccontare la politica”.

(…) Da Mediaset smentiscono con forza qualsiasi tipo di dietrologia e anche chi ha parlato con Giambruno nega qualsiasi correlazione. Nel frattempo è scomparso. Il brutto della diretta.

