Le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili. È una delle misure previste dalla bozza del decreto per contrastare "gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", ancora in via di definizione.

Per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas, Sace - finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti - potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro.

La bozza di decreto si compone di 35 articoli. Il titolo è "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina".

Al distributore

Per 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, che le aliquote di accisa siano ridotte:

- per la benzina a 643,24 euro per mille litri (dagli attuali 728,40 per mille litri);

- per oli da gas o gasolio usato come carburante a 532,24 euro per mille litri (da 617,40 con un taglio di 8,5 cent);

- Gpl usati come carburante a 182,61 euro per mille chilogrammi da 267,77 per mille chilogrammi. Con un taglio, quindi di 8,5 cent al litro.

Alle minori entrate derivanti da questo taglio, si legge nella bozza, si provvede, con il maggior gettito riferito al periodo primo ottobre 2021-31 dicembre 2021, "derivante dai versamenti periodici dell'Iva, valutato in 308,17 milioni di euro".

I buoni

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Imprese energivore

Il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

ENERGIA – “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. È quanto si legge nella bozza del decreto contro il caro energia e carburanti che arriverà stasera sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

SICUREZZA – Giro di vite sui software per la sicurezza legati alla Russia. Come si legge nella bozza del decreto ora al vaglio del Cdm al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

SANITA’ – Secondo quanto prevede il decreto legge “per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina”, al vaglio del Cdm, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

3 - UCRAINA: BOZZA, RAFFORZATO GOLDEN POWER. STRATEGICI DIFESA, CLOUD E 5G

(LaPresse) “Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali” sul Golden power “costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G”. E’ quanto prevede una bozza del decreto taglia-prezzi atteso in Cdm.