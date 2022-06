LA POCHETTE FUORI DALLA STANZA DEI BOTTONI – TUTTO L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEI 5 STELLE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PASSA CON DI MAIO, CHE AVRÀ COSÌ PIÙ FONDI E POLTRONE PER LO STAFF E PER LA COMUNICAZIONE – LUIGINO COMMENTA IL RISULTATO DELLE AMMINISTRATIVE, CHE VEDE “GIUSEPPI” FORTISSIMAMENTE RIDIMENSIONATO: “CHI CREA IBRILLAZIONI AL GOVERNO CROLLA, O IN MOLTI CASI SPARISCE. UN SEGNALE CHIARO DA PARTE DEI CITTADINI” - IL SONDAGGIO: IL M5S SCENDE AL 6,9%, "INSIEME PER IL FUTURO" È DATO AL...

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

1 - DI MAIO,CROLLA O SPARISCE CHI CREA FIBRILLAZIONI A GOVERNO

(ANSA) - "Anche questi ballottaggi hanno dimostrato che, tra quelli di maggioranza, reggono pochi partiti, cioè quei partiti che stanno continuando a sostenere con convinzione questo governo.

Crolla, o in molti casi sparisce, chi invece non fa altro che creare fibrillazioni all'azione del governo. Un segnale chiaro da parte dei cittadini, e lo hanno ribadito sia al primo e che al secondo turno di queste amministrative". Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio commenta l'esito dei ballottaggi.

francesco d'uva luigi di maio

2 - DI MAIO, ONDA DI CIVISMO SORPRENDENTE, RIPARTIRE DA QUESTO

(ANSA) - "Anche in queste amministrative abbiamo visto una sorprendente onda di civismo che va valorizzata. Sindaci e tante liste espressione del territorio e della società civile che in molti casi, ancor più dei partiti tradizionali, hanno dimostrato di saper interpretare le vere esigenze dei cittadini. Bisognerà ascoltarli e ripartire da loro". Così il ministro Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari "Insieme per il futuro", commenta l'esito dei ballottaggi.

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO

3 - COMUNALI: DI MAIO, POPULISMI E SHOW LASCINO SPAZIO A CONCRETEZZA

(ANSA) - "Siamo in una fase storica dove le ambiguità, i populismi e i sovranismi devono lasciare spazio alla politica della concretezza. Ai cittadini non bisogna offrire show mediatici, ma soluzioni serie". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta l'esito dei ballottaggi. "Un grosso in bocca al lupo oggi va ai neo sindaci, che al netto degli schieramenti politici, si troveranno a dover affrontare nuove difficili sfide e avranno bisogno del massimo sostegno da parte del governo centrale", aggiunge Di Maio.

maria edera spadoni 4

4 - CAMERA, SGAMBETTO DI DI MAIO A CONTE: L'UFFICIO DI PRESIDENZA È IN MANO A LUIGI

Pasquale Napolitano per www.ilgiornale.it

Luigi di Maio si porta nel nuovo gruppo (Insieme per il Futuro) tutto l'ufficio di presidenza in quota 5stelle alla Camera dei Deputati. I contiani ne escono praticamente decimati, mantenendo solo due poltrone su sei. Con Di Maio passano il questore Francesco D'Uva e tre segretari d'Aula: Luigi Iovino, Alessandro Amitrano e Tiziana Daga. Con l'avvocato di Volturara Appula restano in due: la vicepresidente Maria Edera Spadoni e Azzurra Cancelleri. La conquista dei dimaiani dell'ufficio di presidenza è un punto importante in favore degli scissionisti.

di maio conte

Con le caselle nell'organo di vertice della Camera il gruppo Ipf controlla maggior fondi e poltrone per staff e comunicazione. Nel frattempo il Movimento avrebbe intimato ai «traditori» dimaiani di mollare gli uffici assegnati al M5S a Montecitorio. La guerra tra Conte e Di Maio è ormai senza esclusione di colpi.

Ieri sera, a sorpresa, Conte ha convocato un Consiglio nazionale al quale si è collegato (via zoom) anche Beppe Grillo. Ed è stato proprio il comico genovese a offrire, da uomo di spettacolo, un colpo di scena. Dopo una battuta delle sue («Ho aderito a una religione nuova: l'altrovismo») ha mostrato una inedita apertura verso la deroga per il limite del doppio mandato. Conte, invece, ha annunciato la creazione di organi e gruppi territoriali, ovvero la trasformazione del movimento in un vero e proprio partito.

riccardo ricciardi giuseppe conte

Dall'altra parte, invece, al momento si punta sulla campagna acquisti per incrementare il numero dei rappresentanti. In Campania, ad esempio, sono tre i consiglieri regionali che nelle prossime ore annunceranno l'adesione al movimento Insieme per il Futuro: Valeria Ciarambino, capogruppo M5s in Regione Campania, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo. In tre restano con Conte: Gennaro Saiello, Vincenzo Ciampi e Michele Cammarano. Di Maio puntava al quarto consigliere: Gennaro Saiello è stato in bilico fino alla fine. Poi ha scelto Conte. Via libera al gruppo Ipf nel consiglio comunale di Napoli: Gennaro Demetrio Paipais, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino hanno ufficializzato la loro scelta costituendo un nuovo gruppo consiliare a Napoli. Una decisione già nell'aria da qualche giorno.

luigi di maio giuseppe conte meme by carli

Nel progetto dimaiano il sogno è quello di arruolare il sindaco Gaetano Manfredi. Colpo grosso per il ministro degli Esteri in Abruzzo con l'adesione (l'annuncio è atteso nelle prossime ore) del capogruppo in Regione Sara Marcozzi. Inutile il pressing di Conte e Casalino.

La scissione grillina è anche nei numeri. Il Movimento 5 Stelle scende al 6,9%, «Insieme per il futuro» è dato al 4,7%, in base ai dati di un sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore.

Per stimare «l'effetto Di Maio» - si legge sul quotidiano - agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito, «Insieme per il Futuro».

Nel primo scenario il Movimento è stimato al 9,9 %. Il dato è inferiore di 2,4 punti percentuali rispetto alla media dei sondaggi della settimana 12-18 Giugno (Termometro Politico). Nel secondo scenario scende al 6,9%, mentre il partito di Di Maio è stimato al 4,7%. Oggi è la giornata di Beppe Grillo: il garante è atteso a Roma per un colloquio con Conte. Una visita nella Capitale per serrare i ranghi ed evitare nuovi addii.

maria edera spadoni 3

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO giuseppe conte 5

virginia raggi giuseppe conte luigi di maio foto di bacco (2) conte di maio