Estratto dell’articolo di Ilaria Proietti per “il Fatto quotidiano”

Alla fine valeva la pena far il diavolo a quattro e minacciare sfaceli: con gli incarichi di sottogoverno, Silvio Berlusconi fa il pieno mettendo nelle mani fidate dei suoi fedelissimi ciò che gli è più caro.

Ecco allora Valentino Valentini, uomo che per conto suo teneva i rapporti con Mosca, planare come viceministro al ministero dello Sviluppo che oggi si chiama delle imprese e del Made in Italy, ma la sostanza non cambia perché sempre lì sono le deleghe su frequenze e tv.

[…] Ma B. comunque incassa acchiappando come se non ci fosse un domani: Alberto Barachini, che nella scorsa legislatura aveva piazzato a presiedere la commissione di vigilanza Rai, ossia vigilare sulla concorrenza, ora sarà il nuovo sottosegretario all'Editoria.

[…] E la giustizia? Idem come sopra: confermato, anzi promosso Francesco Paolo Sisto che era già sottosegretario in Via Arenula col Governo dei Migliori, e ora affiancherà da viceministro il guardasigilli Carlo Nordio imposto da Giorgia Meloni all'ex Cavaliere che rivendicava per sé la casella: per piazzarci Maria Elisabetta Alberti Casellati pronta a giurare che sì Ruby rubacuori era davvero la nipote di Mubarak. O lo stesso Sisto, che di Berlusconi è stato difensore nel processo escort in salsa pugliese.

[…] Ma se Licia sorride, Marta è proprio contenta, perché tra gli incarichi di sottogoverno si è trovato uno strapuntino di lusso pure per Matteo Perego di Cremnago, amico suo (oltreché di Luigi Berlusconi), recuperato come sottosegretario alla Difesa.

[…] Ma Lady Fascina ha ottenuto, a dispetto delle promesse che erano state già fatte ad altri, come lamenta il consigliere campano Massimo Grimaldi, la nomina a sottosegretario (alle Infrastrutture) di Tullio Ferrante. Un suo compaesano nonché vecchio compagno di banco. […]

