13 apr 2022 14:40

LA POLITICA COSTA E SENZA VOTI FA CRAC - IN FRANCIA GOLLISTI, SOCIALISTI E VERDI FANNO FLOP ALLE ELEZIONI E FINISCONO IN BANCAROTTA: MANCATA LA SOGLIA DEL 5 PER CENTO, NON HANNO DIRITTO AI RIMBORSI E BATTONO CASSA DAI SOSTENITORI - VALÉRIE PÉCRESSE, LA CANDIDATA DEI REPUBBLICANI, CHE AL PRIMO TURNO HA OTTENUTO APPENA IL 4,79%, SI È INDEBITATA PERSONALMENTE PER CINQUE MILIONI DI EURO - STESSA SITUAZIONE PER YANNICK JADOT, CANDIDATO DEI VERDI CHE HA OTTENUTO SOLO IL 4,58%...