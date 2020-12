POLITICA INETTA: I SOLDI DEL RECOVERY PER LE INFRASTRUTTURE ALLA FINE SERVIRANNO PER LE OPERE RIMANDATE O BLOCCATE DA DECENNI - LE 19 GRANDI OPERE DA REALIZZARE VALGONO 27,7 MILIARDI MA 22,4 DI QUESTI RIGUARDANO OPERE GIA’ PREVISTE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE (CI SONO OPERE INSERITE NEI PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI DA CIRCA VENTI ANNI!) - MA L’EUROPA NON ACCETTA VOLENTIERI OPERE STRADALI IN UN PLAN CHE PUNTA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE…

1 - CANTIERI, LE 19 OPERE DEL RECOVERY: 27 MILIARDI, SOLO 9 AGGIUNTIVI

Giorgio Santilli per “il Sole 24 Ore”

STEFANO PATUANELLI

Sono 19 le grandi opere inserite nel capitolo Infrastrutture del Recovery, la missione numero 3 della bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza, messa a punto dal governo su proposta del Comitato tecnico di valutazione (Ctv) e in coerenza con le linee guida Ue. Uno dei capitoli più stabili, che non dovrebbe essere toccato, se non marginalmente, dalle violente polemiche politiche che interessano il Pnrr. Le 19 opere valgono 27,7 miliardi e comprendono interventi già previsti o in corso per 22,4 miliardi e opere con progetti di fattibilità da realizzare o da rivedere per 5,3 miliardi.

SALERNO REGGIO CALABRIA1

Il conto è stato fatto da un documento del centro studi dell’Ance. Delle risorse Ue che il governo intende mettere in campo nel settore con il Pnrr, 18 miliardi circa sono risorse sostituitve di fondi nazionali già disponibili perché previste nei tendenziali di bilancio, mentre 9 miliardi saranno risorse «additive».

Vediamo nel dettaglio quali sono le 19 opere incluse nel Recovery: sono elencate, con il relativo costo residuo, nella tabella che pubblichiamo in questa pagina, suddivise fra opere già previste, opere con studio di fattibilità in corso di realizzazione e opere in project review, che erano state cioè già progettate ma sono ora in corso di revisione progettuale.

gualtieri conte patuanelli

Nel primo gruppo ci sono opere inserite nei programmi infrastrutturali prioritari nazionali da circa venti anni che dovrebbero soprattutto completare il disegno della prima rete Alta velocità: la Liguria-Alpi (una ridenominazione allargata del terzo valico), la Palermo-Catania-Messina, la Verona-Brennero (compreso la tratta di valico), la Napoli-Bari, la Torino-Lione, la Brescia-Verona-Padova, il potenziamento della Venezia-Trieste.

SALERNO REGGIO CALABRIA

A queste si aggiunge un programma, anch’esso in corso, di potenziamento tecnologico per aumentare le capacità e le prestazioni della rete ferroviaria. Solo due piani generici stradali sono compresi in questo gruppo, perché l’Europa non accetta volentieri opere stradali in un programma che punta come obiettivo prioritario assoluto la sostenibilità ambientale. I due piani staradali sono quello per realizzare le Smart Road e alcuni interventi di valorizzazione del patrmonio stradale (in tutto valgono 1 miliardo sui 22,7 di questo gruppo).

giuseppe conte roberto gualtieri

Prevalenza schiacciante di opere ferroviarie anche nel gruppo delle nuove opere in fase di progettazione o project review. L’obiettivo strategico è allargare al Sud e alle linee trasversali la rete Alta velocità per connettere parti di territorio italiano oggi escluse. Ecco dunque la Roma-Pescara, la Orte-Falconara, la Salerno-Reggio Calabria, la Genova-Ventimiglia, la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, le opere di adduzione alla Verona-Brennero. Si aggiungono tre voci portuali: la diga del porto di Genova, il piano Cold Ironing per elettrificare le linee dei porti (si veda Il Sole 24 Ore del 13 dicembre) e un piano nazionale per la digitalizzazione dei porti in chiave di sostenibilità ambientale.

tutti fermi sull autostrada del brennero

Lo studio Ance evidenzia un altro aspetto del Recovery: che il settore delle costruzioni è interessato a progetti compresi in tutte le missioni del Piano. In particolare ci sono importanti progetti nella missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» che vale ben 74,3 miliardi. Almeno 4 cluster impattano sull’edilizia, anche se al momento è difficile quantificare questo impatto: efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (con il Superbonus), mobilità locale sostenibile, tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, impresa verde ed economia circolare.

Il tema che crea polemica è la ripartizione fra risorse sostitutive e «additive»: due terzi e un terzo.

PAOLA DE MICHELI

È stato proprio il Comitato tecnico a volere, in concorso con il ministero delle Infrastrutture, a suggerire questa impostazione. Va detto che tre argomenti depongono in favore del finanziamento con il Recovery di opere in corso: la prima è che solo opere in corso possono rispettare i target molto impegnativi di completare e rendicontare la spesa entro il 2026; la seconda è che solo opere in corso possono contribuire a tirare su il Pil perché opere di nuova progettazione in Italia richiedono anni prima di arrivare alla fase di cantiere (e scontiamo il solito problema strutturale di assenza di progetti cantierabili pronti); la terza è che molte opere già finanziate con risorse nazionale, lo sono (da anni) sul piano della competenza, ma possono tirare cassa solo con un contagocce pluriennale.

Così viceversa, si accelerano opere che sono in ballo da venti anni e che ancora sono a uno stadio parziale. Diverso è il ragionamento - che attiene alle politiche di finanza pubblica e non alle politiche di infrastrutture - sul fatto che le risorse nazionali rimpiazzate andranno a ridurre deficit e debito e non saranno reimpiegate in piani infrastrutturali.

2 - PIANO DELLE INFRASTRUTTURE, I FONDI E LE OPERE

OPERE CON PROGETTO DI FATTIBILITÀ DA REALIZZARE

Nuova diga del porto di Genova 1.100

Piano nazionale Cold Ironing 1.050

Porti - Sostenibilità ambientale, digitalizzazione efficiente della logistica integrata dei porti. Finanziamento Bando Piano di Azione e Coesione 800

Alta velocità Roma - Pescara 613

Alta velocità Salerno - Reggio Calabria 550

Potenziamento Orte - Falconara 358

Subtotale - 6 opere o programmi 4.471

OPERE IN PROJECT REVIEW

Genova - Ventimiglia 326

Verona - Brennero opere di adduzione 261

Alta velocità Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia 235

Subtotale - 3 opere o programmi 822

OPERE GIÀ PREVISTE

Liguria-Alpi 5.231

Palermo - Catania - Messina 4.449

Verona - Brennero tratta di valico 3.360

Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi) 2.995

Alta velocità Napoli - Bari 2.595

Torino - Lione e opere connesse 1.079

Brescia - Verona - Padova* 1.000

Potenziamento Venezia - Trieste e opere connesse 646

Smart Road - Potenziamneto teconologico e digitalizzazione - Adeguamento della rete stradale Snit 1o livello alle specifiche funzionali (DM 70 2018) 597

Realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio stradale esistente (rete in concessione ad Anas) 499

Subtotale - 10 opere o programmi 22.451

TOTALE 27.744

Le risorse del Recovery and resilience facility alle infrastrutture per la mobilità. In milioni di euro

(*) Importo stimato. Fonte: elaborazione Ance su documenti ufficiali