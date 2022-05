LA POLITICA ITALIANA È UNA SOAP! – ALLA CONVENTION DI “FORZA ITALIA” A NAPOLI C’ERA ANCHE RONN MOSS, IL RIDGE DI “BEAUTIFUL”: “BERLUSCONI È UNO DEI POLITICI E IMPRENDITORI PIÙ VISIONARI E LUNGIMIRANTI CHE L’EUROPA ABBIA MAI AVUTO. SE FOSSI ITALIANO VOTEREI PER LUI” – POI LO ASSOLVE DALLE ACCUSE DI FILO-PUTINISMO: “I SUOI RAPPORTI CON L’AMERICA SONO BEN NOTI. È SEMPRE STATO UNA GARANZIA NEI RAPPORTI A LIVELLO INTERNAZIONALE” – VIDEO: SILVIO CANTA (ANZI, BIASCICA) L’INNO DI “FORZA ITALIA”

SILVIO BERLUSCONI CANTA L'INNO DI FORZA ITALIA ALLA CONVENTION DI NAPOLI

Francesco OIivo per “La Stampa”

SILVIO BERLUSCONI RONN MOSS

Tra i fan della Mostra d'Oltremare che applaudono Silvio Berlusconi c'è anche Ronn Moss, proprio lui, Ridge Forrester, che per essere qui ha preso un pulmino da Fasano, in Puglia, dove passa molti mesi all'anno. Il Cavaliere lo ha riconosciuto e si è messo in posa con lui.

Ron Moss, anche lei qui?

«Forza Italia voleva raccontare del rapporto di stranieri che investono in Italia e di raccontare l'imprenditore americano che ha scelto di venire ad investire qui in Italia, in occasione del meeting di Napoli.

Ho deciso di accettare l'invito perché stimo Silvio Berlusconi. Se fossi italiano voterei per lui».

ronn moss convention di forza italia

Cosa vi siete detti?

«C'era tantissima gente e non abbiamo avuto molto tempo per parlare in disparte, ma ci siamo salutati con estremo piacere.

Lui ha voluto sapere di più sui miei investimenti qui in Italia ed in particolare in Puglia, e io gli ho chiesto che intenzioni ha lui per il suo futuro: mi pare che entrambi siamo determinati a rimanere in campo, ognuno per le sue passioni.

Lui la politica, io il cinema, la musica e la mia seconda casa: la Puglia.

Cosa pensi del discorso di Berlusconi?

«Io credo che Silvio Berlusconi sia uno dei politici e imprenditori più visionari e lungimiranti che l'Europa abbia mai avuto. Le sue parole, come sempre, mi sono sembrate pacate, sobrie, sostenute da dati alla mano e adatte ad un leader di grande esperienza. Mi ha impressionato l'affetto nei suoi confronti da tutti i suoi sostenitori.

antonio tajani ronn moss convention di forza italia

Lo hanno criticato perché troppo vicino alla Russia.

«I suoi rapporti con l'America sono ben noti a tutti voi. Silvio Berlusconi è sempre stato una garanzia nei rapporti a livello internazionale».

antonio tajani ronn moss convention di forza italia