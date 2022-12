POLTRONIFICIO AUDITORIUM – RESA DEI CONTI TRA GUALTIERI E l’AD DEL PARCO DELLA MUSICA DANIELE PITTERI, NOMINATO DALLA RAGGI: IN POLE PER LA SUCCESSIONE C’E’ RAFFAELE RANUCCI (IL CUI TESTIMONE DI NOZZE E’ FRANCESCO MARIA CALTAGIRONE) – FATALE PER PITTERI IL CASO DELLE 4 PROMOZIONI A DIRIGENTE E LE 2 ASSUNZIONI DECISE NONOSTANTE UN BUCO DI 200 MILIONI –LA CONTESA TRA LA LISTA CIVICA DEL SINDACO E IL PD PER ACCAPARRARSI UNA POLTRONA DA 240 MILA EURO L'ANNO E L’INCOGNITA MELANDRI…

Lorenzo d'Albergo per “la Repubblica – Roma”

Il cartellone dell'Auditorium per le Feste è pronto da settimane. Ma in Campidoglio lo show più atteso è quello che si terrà oggi, a porte chiuse. Da una parte Daniele Pitteri, l'amministratore delegato nominato dall'ex sindaca Virginia Raggi.

Dall'altra il cda della fondazione Musica per Roma, con i membri che rappresentano la Regione e la Camera di Commercio pronti a sfiduciare il manager per il caso delle quattro promozioni interne da quadro a dirigente e l'assunzione di altri due responsabili. Una squadra di figure manageriali di cui, in Comune ne sono convinti tanto i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione, un corpo di 70 dipendenti non ha bisogno. Insomma, un'esagerazione.

Si parte da qui, dalla vicenda delle nomine contestate. Ma il punto di caduta è un altro. Dalle parti di palazzo Senatorio il tema della successione di Pitteri, pur se deflagrato soltanto nelle ultime settimane, in realtà è un grande classico. Una storia di cui si parla e su cui si tratta da prima delle Comunali che hanno incoronato sindaco Roberto Gualtieri.

La Lista civica a sostegno del primo cittadino, creatura politica che ha come primo animatore Alessandro Onorato, assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi eventi, avrebbe tutta l'intenzione di piazzare l'imprenditore ( ed ex senatore del Pd) Raffaele Ranucci alla guida del cda dell'Auditorium. Così gracchia Radio Campidoglio, fornendo anche indicazioni sui tempi: il cambio della guardia, sarebbe questo il desiderio, dovrebbe arrivare prima della naturale scadenza del mandato di Pitteri.

Possibilmente subito. Per Ranucci, proprietario dell'Holiday Inn Parco dei Medici e già numero uno dell'Azienda speciale Palaexpò e delle Scuderie del Quirinale, l'alternativa al Parco della Musica sarebbe la presidenza di Acea. Il suo testimone di nozze, riportano le cronache rosa capitoline, è l'editore e imprenditore Francesco Maria Caltagirone.

Fin qui la partita della successione. Un match in cui era entrata, pare con poche chance, anche Giovanna Melandri, fresca reduce da 10 anni di Maxxi. Questione a parte, invece, è il rapporto tra l'attuale ad dell'Auditorium e il Campidoglio.

Dopo aver cercato ( senza troppa fortuna) il contatto con il sindaco Roberto Gualtieri lo scorso venerdì, in occasione della conferenza stampa sul concertone di Capodanno, Pitteri ha ottenuto un appuntamento con l'inquilino di palazzo Senatorio.

Il faccia a faccia arriverà solo dopo la sfiducia del cda sulle nomine.

E, auspicano in Comune, dovrebbe risolvere una volta per tutte la faccenda che riguarda la governance di Musica per Roma. Il Campidoglio si aspetta un passo indietro sulle promozioni ( procedura a cui aveva deciso di partecipare anche Lorenza Bonaccorsi, minisindaca dem del I Municipio che poi si è ritirata dalla corsa) e le assunzioni di cui si è trattato ampiamente in una delle ultime infuocatissime sedute della commissione Bilancio capitolina. Se non dovesse arrivare il dietrofront sulle nomine, c'è la pista delle dimissioni.

Una forzatura, certo. Ma pur sempre quello che si aspetta e per cui fa il tifo chi sa di poter mettere le mani su una delle poltrone più ambite in Campidoglio. Oggi il posto da amministratore delegato vale ( oltre al prestigio) un contratto da 200 mila euro annui. Virtualmente può arrivare fino a 240 mila.

L'ex senatore Pd, tra gli animatori della Lista civica di Gualtieri, è dato in pole per la successione.

