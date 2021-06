“IL GOVERNO CON SALVINI NON LO FAREMO MAI PIÙ” - ENRICO LETTA PROVA A USCIRE DALLE SABBIE MOBILI E FA UN’ANALISI PREVENTIVA DELLA SCONFITTA: “DOBBIAMO ATTRARRE PIÙ VOTI, ESSERE PIÙ CONVINCENTI, USCIRE DA DOVE SIAMO, MA SONO ALMENO 2 ANNI CHE IL 40% DEGLI ELETTORI VOTA MELONI O SALVINI. NON SI ESCE DA LÀ. PER DARE UN GOVERNO DEMOCRATICO AL NOSTRO PAESE DOBBIAMO ESSERE PIÙ DI LORO CRESCENDO NOI E SVILUPPANDO LE ALLEANZE GIUSTE PER ESSERE PIÙ DI LORO” - “STIAMO FACENDO IL GOVERNO CON SALVINI PERCHÉ È UNA SITUAZIONE ECCEZIONALE…”