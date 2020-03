27 mar 2020 16:30

POLVERE DI 5 STELLE - DIRE CHE ADESSO LA SITUAZIONE DEI GRILLINI È DI COMPLETA CONFUSIONE È UN PURO EUFEMISMO. E’ LAMPANTE CHE CRIMI NON È UN LEADER. FORSE VA BENE PER L’AMMINISTRAZIONE DI UN CONDOMINIO. AGGIUNGERE LA FRONDA QUOTIDIANA DI DI MAIO VERSO IL DUPLEX CONTE CASALINO, REO DI ESSERSI LEGATO AL PD - UN MOVIMENTO ALLO SBANDO E GRILLO, L’ELEVATO, NON MANDA NEANCHE UN VAFFANCULO