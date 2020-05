BEPPE GRILLO - DI MAIO - DAVIDE CASALEGGIO

DAGOREPORT

M5S allo sfacelo. Nemmeno il tempo di entrare nella Fase2 che è già partito il tutti contro tutti tra i grillini per il prossimo capo politico. VanityConte, che si autopromuove come il nuovo Prodi in una alleanza col Pd, è vissuto come un corpo estraneo anche dalla base pentastellata.

Il Mes sarà l’ultimo banco di prova per il premier. Poi tanti saluti. La Taverna che da sempre sogna la guida del Movimento e che va dicendo peste e corna della gestione Crimi. I due avrebbero scazzato in più di una occasione. L’ultima volta per una riunione in cui la coatta diva di Quarticciolo avrebbe escluso dal cerchio magico il capo politico reggente, ritenuto inadeguato e politicamente debole.

la smorfia di grillo ipnotizza lombardi e crimi

Fico invece spera in una nuova rifondazione comunista insieme a De Magistris e alla Lombardi. Mentre Dibba prova ancora, imperterrito, ad allisciarsi il gruppo parlamentare, ma con scarsi risultati visto che ormai lo considerano tutti un traditore al pari di Paragone, con il quale continua a mantenere rapporti costanti e continui.

grillo fico di maio di battista

La ciliegina sulla torta è lo scontro finale tra Grillo e Casaleggio Junior. Il primo si è rotto le palle della piattaforma Rousseau e vuole far fuori il quartier generale di Milano per portare la sua truppa nel nuovo movimento. Il secondo pensa solo ai soldi. L'ora per Giggino Di Maio per riprendersi il movimento sta per scoccare....

ALESSANDRO DI BATTISTA E LUIGI DI MAIO Paragone Di Battista