POLVERE DI 5 STELLE – IL M5S NON PRESENTERA’ LA SUA LISTA A PARMA, CHE E' STATO IL PRIMO FORTINO CONQUISTATO NEL 2012 – E DAVIDE CASALEGGIO MENA DURO: “È LA FASE DI DECLINO DI UN PROGETTO. L’ALLEANZA CON IL CENTROSINISTRA PENSO STIA TRAMONTANDO. PER UN NUOVO SOGGETTO C'E' TANTISSIMO SPAZIO” - LA REPLICA DI CONTE - IL SINDACO EX M5S PIZZAROTTI: “ERA SCONTATO CHE A PARMA FINISSE COSI’. CONTE INSEGUE OPPORTUNITA’ POLITICHE MEDIATICHE”

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

pizzarotti grillo

«Mi chiede se non ho voluto io il Movimento nella coalizione progressista? Ma figuriamoci! Semplicemente a Parma il Movimento non esiste», a parlare è Federico Pizzarotti. Il sindaco di Parma, il primo sindaco della storia M5S eletto in un capoluogo di provincia, taglia corto: «Era scontato finisse così.Dopo di me, il M5S qui è finito. Si sono presentati nel 2017 e hanno preso il 3,5% non riuscendo a eleggere nemmeno un consigliere comunale. Ora avranno fatto i loro conti».

Per Pizzarotti «da quel momento il Movimento è venuto meno sui territori, è rimasto come voto d'opinione a livello nazionale. Ora con queste Amministrative in cui non hanno candidati, il Movimento scompare». Una parabola - secondo la versione dell'ex M5S - nata a Parma e finita proprio nel capoluogo emiliano. «La spinta del progetto iniziale, quei valori sono morti, ma oggi non c'è un obiettivo e non c'è un programma: il Movimento di Conte vive della foto del 2018 in Parlamento».

DI MAIO E PIZZAROTTI

E il fronte progressista?

«Non devo essere io a dire se il Movimento deve esserci o no, ma faccio notare che una coalizione non è una somma algebrica di voti: bisogna stare attenti, altrimenti non si va verso i risultati da raggiungere». Pizzarotti parla di «triste epilogo» dei Cinque Stelle e critica il nuovo corso: «Conte insegue opportunità politiche mediatiche, non si parla di programmi e obiettivi. Non c'è nemmeno mai stato un congresso programmatico».

La rifondazione contiana in questa tornata delle Comunali è in stand-by. L'ha spiegato qualche giorno fa il senatore Gabriele Lanzi: il M5S non si presenterà alle amministrative in tutti i Comuni d'Italia.

Solo in questo modo potremo progettare con un orizzonte più ampio che abbia l'obiettivo di mettere in piedi una struttura organizzativa territoriale più efficace, di rianimare i gruppi locali e di fornire la migliore proposta possibile per un vero cambiamento dei nostri Comuni e del Paese».

GRILLO CASALEGGIO CONTE BY OSHO

E Parma non è l'unico comune-simbolo in cui il Movimento rinuncia a correre. A Sarego, nel Vicentino, il M5S ammaina la bandiera dopo dieci anni di governo cittadino. A Sarego è stato eletto il primo sindaco M5S, Roberto Castiglion, che spiega: «In questa tornata elettorale il nostro gruppo si presenta come una civica. Ci sono consiglieri e amministratori dell'amministrazione uscente e volti nuovi».

Sulla parabola degli stellati è intervenuto Davide Casaleggio. «Penso che sia un po' schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel M5S. Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stanno crollando di giorno in giorno», ha detto il presidente di Rousseau a margine di un evento a Milano.

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 1

«Il Movimento ha imboccato una via di declino che sta continuano a scendere» ha aggiunto. E anche l'alleanza con il centrosinistra «penso stia tramontando. Mi dispiace - ha concluso - che non si voglia più partecipare alle Comunali. È la fase di declino di un progetto». Per un nuovo soggetto politico ha detto Casaleggio riferendosi alla platform society «c'è tantissimo spazio». «Ci espanderemo noi... con quello attuale», replica Conte a Porta a Porta .

giuseppe conte giuseppe conte scuola di formazione m5s 2