19 set 2023 10:24

A PONTIDA BOSSI NON L’HANNO INVITATO MA IN COMPENSO ARRIVA UN PULLMAN DI BENGALESI DA TERRACINA – “BLOCCO NAVALE? NON SAPREI” - "QUALCUNO NON PARLA ITALIANO? SIAMO MILITANTI" – I POVERI RAGAZZI CHIAMATI A FAR DA CLAQUE SVENTOLANO I VESSILLI URLANDO "MATTEO, MATTEO". MA ALMENO IL PANINO E LA BOTTIGLIETTA PER IL PRANZO GLIELI HANNO DATI? – LE POLEMICHE QUANDO I BENGALESI ANDAVANO A VOTARE ALLE PRIMARIE DEM – VIDEO