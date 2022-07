Brigata di Fanteria Louis Vuitton. pic.twitter.com/2zKsZez0B4 — Brunella Vedani (@Brunydj) July 19, 2022

Qualche cittadino abbiente, in abiti firmati e prole al seguito addobbata con mascherine e cartelli ridicoli, ha manifestato per Super Mario davanti alla boutique di Louis Vuitton in centro a Roma.



Come osate dire che non rispecchiano il Paese! — Flaminia??? (@flayawa) July 19, 2022

Manifestazione per Draghi eletto a Salvator Mundi, usando la parola "stagista" come offesa, con un'accurata selezione della location, la vetrina di Louis Vuitton. È il populismo di Italia Viva, quello borghese che annienta la politica, esalta i tecnici, disprezza i ceti bassi. — Francesco Petrazzuolo ?? ?? (@PetrazzuoloF) July 19, 2022

Dopo la manifestazione davanti Louis Vuitton di #ItaliaViva contro gli stagisti che devono soffrire,la Meloni indignata, da patriota, farà la sua manifestazione urlando davanti alla vetrina Giorgio Armani. — Claudio Pellegrini (@claudio301065) July 19, 2022

La potenza di una foto: quattro radical chic (pieni di soldi, probabilmente con la erre moscia) che si fanno immortalare davanti al negozio Louis Vuitton. Magnifico. https://t.co/PEltegIMPK — Antonio (@afspagnuolo) July 19, 2022

.@ItaliaViva manifesta di fronte ad un negozio di Louis Vuitton per chiedere a Mario Draghi di rimanere presidente del Consiglio.

In tutto ciò @LouisVuitton rimane la cosa più di sinistra. — Davide Busetto (@busettodavide) July 19, 2022

Louis Vuitton sta con Draghi. https://t.co/SE28U7JmvR — Semper Indomitus #TruthSoldier (@73Orlando73) July 19, 2022

Italia Viva usa “stagista” come insulto.



Sono stato uno stagista non pagato. Come me un’intera generazione.

L’Italia è una Repubblica fondata sugli stagisti non pagati.



E questi si divertono così, di fronte Louis Vuitton. pic.twitter.com/pHh0Ty57xo — Simone Alliva (@SimoneAlliva) July 18, 2022

Lunedì foto davanti a Louis Vuitton.

“Avanti con Draghi” e “stagista” come un'offesa.

Offesa a tutti gli stagisti, a rimborso spese, a zero € o a poco e niente



Martedì a depositare il referendum contro il #redditocittadinanza.



Ecco Italia Viva.

Per i ricchi, contro il popolo. pic.twitter.com/jraLSydg1e — Giuliano Granato (@Giul_Granato) July 18, 2022

Il cartello “statista/stagista” davanti al negozio Louis Vuitton.



Italia Viva spiegata benissimo. pic.twitter.com/Art2P4peqr — Adil (@unoscribacchino) July 18, 2022

Non si sono messi davanti a Louis Vuitton per dimostrare che stanno coi ricchi, ma per dimostrare che stanno coi francesi.? pic.twitter.com/QulvLvNMAk — Cristina Cersei (@cris_cersei) July 18, 2022