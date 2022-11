LA PORTACROCE DIVENTA PORTAVOCE – SARÀ LA GIORNALISTA DEL TG2 MARINA NALESSO LA PORTAVOCE DEL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO: NOTA PER LE SUE APPARIZIONI IN VIDEO CON CROCIFISSI VISTOSI, A QUANTO RACCONTANO I COLLEGHI, “DURANTE LA PANDEMIA HA PRESO UN LUNGO PERIODO DI FERIE. HA IN PRATICA ATTESO CHE I VACCINI NON FOSSERO OBBLIGATORI PER TORNARE AL LAVORO” – IL CAPO DELL’UFFICIO STAMA DEL COLLEGIO ROMANO SARÀ INVECE ANDREA PETRELLA…

1 - ARRIVA DAL TG2 LA PORTAVOCE DEL MINISTRO SANGIULIANO: "TANTA FEDE E DUBBI SUI VACCINI"

Estratto dell'articolo di Simone Canettieri e Carmelo Caruso per www.ilfoglio.it

[...] La nuova portavoce del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si chiama Marina Nalesso ed è una giornalista Rai. Un passato al Tg1, quando Sangiuliano era vicedirettore, poi la conduzione del Tg2 prima che il “direttore” venisse promosso “ministro”.

Per lei la notizia era diventata una questione di fede. Cattolica, ultra, Nalesso si presentava in video con rosari e crocifissi. [...] Una fede che però pare vacilli sulla scienza. Questo è quanto raccontano i suoi colleghi in Rai: “Durante la pandemia ha preso un lungo periodo di ferie. Ha in pratica atteso che i vaccini non fossero obbligatori per tornare al lavoro”. [...]

2 - MIC, ANDREA PETRELLA NUOVO CAPO DELL’UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Da www.agenziacult.it

Andrea Petrella, 46 anni, è il nuovo Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del ministero della Cultura. Laureato in giurisprudenza all’Università “Federico II” di Napoli, inizia giovanissimo il suo percorso professionale tra i giornali e le tv campane fino a collaborare con il Mattino nel 2001. Vanta una lunga esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, iniziata nel lontano 2005 all’Ufficio Stampa del Comune di Acerra, al centro delle cronache nazionali e internazionali per la costruzione dell’inceneritore, curando anche la comunicazione web. Nel 2008 il portale www.comune.acerra.na.it si classifica 1° nel premio su “Protocollo per la Legalità e la Trasparenza” e al 5° posto nella sezione e-Government dell’Italian e-Content Award (edizione 2008).

Già giornalista pubblicista dal 1997, nel 2009 diventa giornalista professionista e comincia a lavorare alla Camera dei deputati con i Gruppi Parlamentari e la VI Commissione Finanze (esperienza durata fino al marzo 2018, XVII Legislatura). Da luglio 2018 al CNEL, dove ha curato l’Ufficio Stampa e le relazioni con i media, per il quale ha elaborato e diffuso oltre 200 comunicati stampa sulle attività dell’Organo, contribuendo al riposizionamento mediatico e presso l’opinione pubblica del CNEL dopo la campagna referendaria del 2016. Ha collaborato alla realizzazione del volume “CNEL 60 – L’Italia in cammino tra Costituzione e Lavoro”, curato dall’agenzia Ansa per il CNEL (giugno 2019).

A marzo 2019 è entrato a far parte del Comitato per la comunicazione istituzionale della Corte dei conti, collaborando con l’Ufficio Stampa dell’Istituto e lavorando al consolidamento della corporate communication e della reputazione presso gli stakeholder nonchè al rafforzamento del brand “Corte dei conti”. Ha presieduto la commissione di gara per “L’acquisizione dei servizi di agenzia e rassegna stampa per la Corte dei conti” (marzo – giugno 2019).

Altre esperienze: supporto alla Direzione Generale di Ey Advisory per l’implementazione di iniziative istituzionali e di comunicazione per l’Agenzia Nazionale per i Giovani; consulenza con il Canale RAI in Lingua Inglese. Ha curato, infine, la comunicazione dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, culminata nell’udienza con Papa Francesco in occasione del 70esimo anniversario della fondazione (novembre 2014), delle Camere Penali Minorili e del sindacato degli ortopedici della Nuova Ascoti. Docente a contratto del corso di ‘Giornalismo per Uffici stampa” (II anno – 14 ore – Scuola di giornalismo post-laurea – Master di 1° livello – Dipartimento di Scienze Politiche e della comunicazione dell’Università di Salerno, per l’a.a. 2019/2020). Svolge docenze ai corsi di formazione obbligatoria per i giornalisti.

