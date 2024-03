PORTATE I SALI A SALVINI E MELONI: SERGIO MATTARELLA HA ELOGIATO LA VICEPRESIDE DELLA SCUOLA DI PIOLTELLO "IQBAL MASIH", MARIA RENDANI. L’ISTITUTO È FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PERCHÉ RIMARRA’ CHIUSO PER LA FINE DEL RAMADAN, IL 10 APRILE – LA LETTERA DEL CAPO DELLO STATO: “APPREZZO IL VOSTRO LAVORO” – SALVINI AVEVA DEFINITO IL PROVVEDIMENTO “INACCETTABILE”, VALDITARA AVEVA ANNUNCIATO VERIFICHE – LE CRITICHE DELLA DESTRA TRA CUI QUELLE DEL PRESIDENTE DEL SENATO, LA RUSSA

ARTICOLI CORRELATI

SCUOLA DI PIOLTELLO CHIUSA PER IL RAMADAN, MATTARELLA SCRIVE ALLA VICEPRESIDE: “APPREZZO IL VOSTRO LAVORO”

Estratto da www.fattoquotidiano.it

MELONI MATTARELLA

Mentre i membri del consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo statale Iqbal Masih di Pioltello, nel Milanese difendono la decisione di confermare la chiusura il prossimo 10 aprile in occasione della festa per la fine del Ramadan, arriva anche l’intervento del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha risposto, infatti, alla lettera inviatagli da Maria Rendani, vicepreside dell’Iqbal Masih, che nei giorni scorsi lo aveva invitato a visitare l’istituto al centro della bufera politico mediatica. “Apprezzo il vostro lavoro”, ha detto il Capo dello Stato.

GIORGIA MELONI E SERGIO MATTARELLA

“Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla, desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come – al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo – apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo“. È questo il messaggio di Mattarella indirizzato alla vicepreside. La stessa Maria Rendani che ha ricevuto proprio da Mattarella, nel giugno del 2022, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana per avere “favorito l’integrazione nella sua scuola di Pioltello”. […]

MILANO, SCUOLA CHIUDE PER FESTA DI FINE RAMADAN. SALVINI: "INACCETTABILE". VALDITARA ANNUNCIA VERIFICHE

(Adnkronos) - "Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici, come i crocifissi nelle aule, per paura di 'offendere', in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del Ramadan. Una scelta inaccettabile, contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese. Non è questo il 'modello' di Italia ed Europa che vogliamo". Così in un post su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini si scaglia contro la decisione dell'istituto comprensivo 'Iqbal Masih' di Pioltello, nel Milanese, che nel calendario scolastico ha previsto la chiusura della scuola in occasione della festa di fine Ramadan ad aprile.

ISTITUTO IQBAL MASIH PIOLTELLO

Nell'istituto di Pioltello, intitolato al bambino pakistano ucciso a 13 anni e diventato simbolo della lotta al lavoro minorile, molti studenti sono di religione islamica. Da qui la scelta della scuola.

"Ho chiesto agli uffici competenti del Ministero di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento". Fa sapere via X il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

IGNAZIO LA RUSSA: "PIOLTELLO NON PUÒ CAMBIARE GIORNI DI FESTA, BENE VALDITARA"

Estratto da www.tg24.sky.it

ISTITUTO IQBAL MASIH PIOLTELLO

La Russa ha ricordato di essere stato anche candidato in consiglio comunale a Pioltello commentando di essere stata "l'unica volta in cui non sono stato eletto in vita mia". Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, sottolinea La Russa, "ha detto che questa norma è pacifica e quindi credo che abbia ragione il ministro competente".

MARIA RENDANI