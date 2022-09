PORTATE I SALI A TRAVAGLIO: SALVO NASTASI È STATO NOMINATO NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA SIAE DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA, CON TRENTA VOTI FAVOREVOLI, 7 CONTRARI E NESSUN ASTENUTO! – NONOSTANTE GLI ATTACCHI DEL “FATTO QUOTIDIANO”, ANCHE I 5 STELLE HANNO VOTATO A FAVORE

salvo nastasi foto di bacco

(ANSA) - Con trenta voti favorevoli, 7 contrari e nessun astenuto, la commissione cultura della Camera ha dato il via libera alla nomina di Salvatore Nastasi a presidente del Consiglio di gestione della Siae. Martedì scorso in Senato su 23 componenti della commissione cultura avevano votato in 16, 8 a favore e 8 contro, un voto in parità che a Palazzo Madama equivale ad una bocciatura. Il parere delle commissioni cultura del parlamento su questa nomina è consultivo e quindi comunque non vincolante.

MARCO TRAVAGLIO

Nastasi era stato eletto all'unanimità, lo scorso 8 settembre dal Consiglio di sorveglianza della società degli autori e degli editori, di cui in passato è stato anche vicepresidente. Nella stessa elezione il presidente uscente Mogol è stato eletto presidente onorario. Nella votazione di oggi a Montecitorio, a quanto apprende l'ANSA, sarebbero arrivati i voti favorevoli dei 5 stelle che invece al Senato avevano votato contro. "Il parere favorevole così ampio della commissione oggi - sottolinea la deputata Pd Flavia Piccoli Nardelli - premia professionalità e competenza del nuovo presidente della Siae".

