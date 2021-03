GUERRE STELLATE – ALTRO CHE TREGUA: IL MOVIMENTO 5 STELLE ESPELLE ALTRI TRE PARLAMENTARI CHE ERANO ASSENTI NON GIUSTIFICATI ALLA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI - INTANTO CASALEGGIO CONTINUA LA SUA BATTAGLIA SOLITARIA: NON SOLO FORZA LA MANO SULL’ORGANO COLLEGIALE, MA HA ANCHE MANDATO UNA LETTERA A CRIMI E AI CAPIGRUPPO IN CUI CHIEDE ENTRO OGGI 441MILA EURO DA VERSARE A ROUSSEAU