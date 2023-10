LA PORTI UN BACIONE A BIN SALMAN – SECONDO “REPORT”, RENZI HA PROVATO A ORGANIZZARE UN INCONTRO A RIAD TRA I VERTICI DELLA FIORENTINA E INVESTITORI SAUDITI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DEL CLUB VIOLA – IL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA, JOE BARONE, BRACCIO DESTRO DEL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO, SOSTIENE DI AVER RICEVUTO UN MESSAGGIO DA MATTEONZO: “AMICI DOVE SI VA A GIOCARE LA SUPERCOPPA IL PROSSIMO ANNO, SONO INTERESSATI” – IL TUTTO MENTRE L’EX PREMIER ATTACCAVA PUBBLICAMENTE LA SOCIETÀ E IL SINDACO DARIO NARDELLA SULLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE FONDI DEL PNRR PER COSTRUIRE UN NUOVO STADIO – LA REPLICA DI MATTEONZO: FANGO E DIFFAMAZIONE"

(ANSA) - "Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell'acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l'utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione". Lo scrive, in una nota, il leader di Iv Matteo Renzi.

L’ex sindaco di Firenze, Matteo Renzi, tifa Fiorentina. E questa non è una notizia. Lo è invece quella che il nostro Renzi d’Arabia, l’amico del principe regnante dell’Arabia Saudita, Bin Salman, provò a intermediare un incontro a Riyad tra il management della squadra viola e gli “amici” sauditi dell’ex premier, che sarebbero stati interessati all’acquisto della Fiorentina.

Nei mesi scorsi, infatti, il senatore Renzi ha inviato un messaggino al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, per proporre questo incontro. “Un messaggio text”, ricorda Barone.

Proprio nel periodo in cui Renzi attaccava pubblicamente la Fiorentina e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rispetto alla possibilità di utilizzare fondi pubblici per costruire un nuovo stadio. E chiedeva a gran voce che fosse Commisso ad accollarsene i costi: “I soldi del Pnrr devono andare alle case popolari e alle scuole, non agli stadi di Serie A: quelli che se li paghino i privati”, le parole dell’ex premier sui quotidiani dell’epoca. Testuali. E ribadite in ogni occasione.

Il Renzi PR tra il mondo del calcio e quello di Riyad, il suo messaggino a Barone in un momento delicato per la Fiorentina innervosita da mille fastidiose voci su una imminente cessione, sono tra le notizie esclusive che andranno in onda stasera su Report (Rai 3, ore 20.55). Puntata dal titolo “Desideri sauditi”.

L’inchiesta, firmata Daniele Autieri, è incentrata sulle manovre del Regno Saudita per conquistare una leadership geopolitica tra i Paesi arabi, e un consenso diffuso tra i Paesi del blocco occidentale. Tra cui l’Italia, al centro di incontri segreti coi parlamentari, ingerenze sul caso Regeni, operazioni poco trasparenti per ottenere l’assegnazione dell’Esposizione Universale del 2030 che si deciderà il prossimo 28 novembre a Parigi.

[…] Renzi esterna in pubblico e manda messaggini in privato in un momento di profonda incertezza per il futuro della società calcistica guidata dal vulcanico fondatore di Mediacom. La Fiorentina di Commisso è infatti incagliata tra due scogli: l’impossibilità di ristrutturare con fondi privati il vecchio Artemio Franchi, sul quale pende un vincolo della Soprintendenza, e le polemiche sulla previsione nel Pnrr, stoppata dall’Unione europea, dell’utilizzo di fondi pubblici per la costruzione di nuovi stadi. E chi alimenta quelle polemiche? Renzi. “Il tifoso Renzi”, come sottolinea più volte l’ex premier davanti alle telecamere della trasmissione di Sigfrido Ranucci.

Report ci ricorda che lo sportwashing – usare lo sport come arma per ripulire la propria reputazione – è essenziale per i sauditi che nella scorsa stagione, dopo aver già acquistato il Newcastle, lasciano viaggiare la voce che il fondo PIF sta per mettere le mani sulla Fiorentina.

Si vede Commisso smentire e sorridere. “No, no… mi vogliono mandare via da qua… ma quando non hanno niente da dire parlano di cose che non sono vere”. Per poi aggiungere: “Io avevo tutte le intenzioni di fare lo stadio e mi hanno fermato”. Perché? Il presidente inventa la metafora dei sylos pieni di farina sui “poteri e i politicanti che fanno come vogliono, mentre il Paese non va avanti”.

Sta di fatto che le notizie sulla compravendita della Fiorentina ai sauditi correvano veloci, fino a quando a Barone, secondo la ricostruzione raccolta al telefono da Report, arriva all’orecchio che “Matteo voleva portare uno dei suoi dall’Arabia Saudita”. Poi il “messaggio text” che Barone sostiene di aver ricevuto da Renzi per incontrare “amici (di Renzi, ndr) dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno (il 2024, ndr), sono interessati”.

“Se Report dice che Renzi tratta per gli arabi è un’idiozia, non sono interessati alle squadre, si sono comprati i giocatori”, replica Renzi all’inviato Daniele Autieri, destinatario di affettuosi apprezzamenti sulla sua presunta “malafede”. Un Renzi purissimo e autentico nel suo modo di rapportarsi con chi lo incalza. Che non smentisce il messaggio, ma l’interpretazione che se ne dà, e ne offre un’altra: quella del tifoso che finalmente può andare a seguire una finale di Supercoppa con la Fiorentina “che si qualifica per la prima volta dopo dieci anni” e vuole soltanto andarla a vedere con amici e far incontrare altri amici. “Io non la vendo, io la tifo la Fiorentina. Gratis”.

[…] a Report risulta che quel messaggino a Barone fu inviato ben prima che la Viola si aggiudicasse la qualificazione alle fasi finali della Supercoppa 2024 in Arabia Saudita: un’edizione che prevede per la prima volta la formula delle semifinali e finale.

