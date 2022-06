POSTA! - AMMINISTRATIVE, AI 5 STELLE, INDECISI SUL LIMITE DEI DUE MANDATI, HANNO RISPOSTO GLI ELETTORI: "RESTATE PURE A CASA!" - ANALISI DEL VOTO IN ESTREMA SINTESI. FI-LEGA-FDI: "UNITI SI VINCE". PD-M5S: "UNITI SI PERDE" - IN PRATICA, "MERDOGAN" SI È DETTO DISPONIBILE A MEDIARE AFFINCHÉ I RUSSI SMETTANO DI BOMBARDARE GLI UCRAINI, PURCHÉ LUI POSSA BOMBARDARE I CURDI. QUANDO SI DICE "MAMMA LI TURCHI"…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

joe biden

Caro Dago, Usa, Casa Bianca conferma: "Biden vuole ricandidarsi nel 2024". Ovvio. Con l'inflazione ai livelli di 40 anni fa, nessuno potrà rimproverarlo di non aver mantenuto la promessa "America is back"...

RPM

Lettera 2

Caro Dago, in pratica, mErdogan si è detto disponibile a mediare affinché i russi smettano di bombardare gli ucraini, purché lui possa bombardare i curdi. Quando si dice "mamma li turchi".

[Il Gatto Giacomino]

matteo salvini 2

Lettera 3

Caro Dago, amministrative, Tajani: "I moderati sono decisivi". Meloni: "FdI traina il centro-destra". Letta: "Pd primo partito d'Italia". Conte: "Un risultato che non ci lascia soddisfatti". Almeno stavolta c'è uno che non ha vinto...

Lino

Lettera 4

Caro Dago, Israele, Bennett: "Sull'energia aiuteremo l'Europa con gas naturale". E Biden, che pensa solo alle sue "chiappe" (prrr!) e sperava di rimpiazzare il gas russo nel Vecchio Continente con quello americano, di certo non sarà contento!

Gian Morassi

Lettera 5

piazza affari 10

Caro Dago, coperto mediaticamente dal solito squallido bailamme "elettorale" crollo delle borse mondiali e di Milano in particolar, con vertiginoso rialzo dei tassi. "Bruciati" alcuni fantastiliardi di euro, dollari, ecc. che - in termini più chiari - sono felicemente transitati dalle tasche nostre alle loro.

Una volta esisteva il reato di aggiotaggio e certi annunci diciamo così "pruriginosi" venivano dati almeno a bose chiuse, preferibilmente di notte e/o nel fine settimana.

Questa volta annuncio a borsa aperta nel bel mezzo delle contrattazioni del mattino, senza che nessuno alzasse nemmeno un sopracciglio, compreso Draghi che pure se ne intende.

Tutto bene ?! Dobbiamo ora saper che i sistemi attuali - gettando la maschera - sono perfino diventati questi?!

Cincinnato 1945

bergoglio in carrozzina 3

Lettera 6

Caro Dago, lavoro, Papa Francesco: "Senza salario e orario giusti è schiavitù". Ed è proprio per questo motivo che si fanno arrivare i migranti!

Martino Capicchioni

Lettera 7

Caro Dago, la Lituania acquista 18 obici Caesar dalla Francia. Visto? Dopo che sui sommergibili nucleari, in seguito al patto militare Aukus, l'Australia aveva mollato la francese Naval Group per Usa e Regno Unito, grazie a "zio Vladi" la Francia riesce nuovamente a fare affari con le armi...

Sasha

Lettera 8

roma pride 2022 foto di bacco (60)

Caro Dagos, i trionfali cortei gay inneggianti all'eros non binario triste e solitario festeggiano una vittoria di Pirro truccata e a tempo scaduto: e non perché così parlò tal Manuel Peruzzo o il più noto Walter Siti. "Noi (gay) siamo Occidente"(la differenza "ontologica" è tutta qua? Nel dire "no" alla différance?).

Nel momento in cui l'Occidente si avvia irreversibilmente verso un'eutanasia demografica che è una specie di sui-genocidio mediaticamente assistito: e mentre il transumanesimo è alle soglie, per una mutazione antropologica assai più radicale di quella paventata da Pasolini, l'entusiasmo soffoca il rantolo che sale dal profondo.

roma pride 2022 foto di bacco (24)

Viva la sincerità: non come quelli che una volta dicono che lo scontro con Putin è di interessi geo-strategici e una volta, che è uno scontro di civiltà, del modo di concepire (in tutti i sensi) l'umanità. L'esito di questo conflitto, si vedrà: ma su chi tifare, non ho dubbi.

Raider

P.S. E cantare vittoria perché il 5,3% degli americani si proclama non binario. laddove la percentuale è di gran lunga più alta fra gli adolescenti? Sarà mica perché, siccome la sessualità è un 'costrutto culturale', con la gender culture nelle scuole, si registra un aumento del 1040% (millequaranta...) fra bambini delle primarie e adolescenti che vogliono cambiare sesso? Ah, non volerlo sapere...

Lettera 9

boris johnson 4

Caro Dago, Brexit, Ue: «Valutiamo ripresa procedura di infrazione contro la Gran Bretagna» . Povero Boris Johnson: "sanzionato" dagli amici europei come fosse un Vladimir Putin qualunque!

Oreste Grante

Lettera 10

Stimato Dago,

noto con qualche nausea che Giulia Bongiorno lamenta di non essere stata incensata da Dagospia per il suo indefesso impegno pro referendum.

giulia bongiorno matteo salvini

Peccato che io mi trovassi nella Commissione Giustizia della Camera, quando a presiederla era proprio la Bongiorno. Fedelissima di Gianfranco Fini, leader allora pappa e ciccia con i magistrati di lotta e di governo, in quel ruolo l'on. Giulia si distinse per la difesa a oltranza dello status quo, arcigna guardiana dello strapotere della casta togata, altro che militanze riformatrici.

il ministro giulia bongiorno foto di bacco

Salvini, che merita, anche per certe scelte, di scomparire dalla scena politica, incamerò la finiana Bongiorno, scaricando la grande Souad Sbai, la marocchina che da anni lotta per l'emancipazione ed i diritti delle donne islamiche.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Caro Dago, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken: "Risposta Usa rapida se la Corea del Nord fa un test nucleare". Rapida come il default della Russia?

Ugo Pinzani

assalto a capitol hill

Lettera 12

Caro Dago, assalto Capitol, Trump: "Caccia alle streghe a senso unico". Dopo due impeachment andati a vuoto e la non brillante prestazione (eufemismo) di Biden come presidente, figurarsi se i Dem si lasciavano sfuggire questa occasione per tentare nuovamente di far fuori l'avversario più pericoloso...

Corda

Lettera 13

Caro Dago, Comunali, Conte: "Dati non soddisfacenti ma continua il dialogo con il Pd". Eh certo, se fa presto riesce a piazzare anche quel 5% di partito che gli è rimasto.

John Reese

giuseppe conte 3

Lettera 14

Caro Dago, amministrative, ai 5 Stelle, indecisi sul limite dei due mandati, hanno risposto gli elettori: "Restate pure a casa!".

Rob Perini

PIZZAROTTI

Lettera 15

Costringere Pizzarotti a uscire dai 5stelle fu uno degli errori più gravi del Movimento.

Ma c’erano troppi galli nel pollaio che volevano emergere, a cominciare da Casalino e Di Maio.

Credo che molti oggi abbiano capito che fu un peccato mortale.

Francesca

Lettera 16

david di michelangelo con la mascherina

Caro Dago, scuola, mascherina solo fortemente raccomandata agli esami di maturità e terza media. Ma dai, non è una cosa seria. O si deve indossare o no. La via di mezzo è ridicola, come lo sarebbe per cinture di sicurezza e casco.

L. Abrami

Lettera 17

Caro Dago, Gran Bretagna, respinto appello contro l'invio di migranti in Ruanda. Che ingrati! Invece di essere contenti che oltre al Regno Unito gli fanno visitare anche un altro Paese...

Gildo Cervani

spazzatura a roma

Lettera 18

Caro Dago, vuoi vedere che Gualtieri ha trovato un modo rivoluzionario per risolvere il problema della spazzatura a Roma? Fare lavorare le migliaia di netturbini fancazzisti, malati immaginari, assenteisti seriali. Come mai non averci pensato prima?

P.S. nessun magistrato libero per aprire un fascicolo sui medici complici?

FB

Lettera 19

Caro Dago

matteo salvini giorgia meloni federico sboarina

mi sembra evidente dalle percentuali delle recenti elezioni che fare i filo-putiniani alla fine non paga, la Meloni che poteva populisticamente essere la tipica pro Putin sul modello Salvini-Le Pen, ha sempre mostrato invece solidarietà per l'Ucraina. La sincerità e la coerenza alla fine pagano.

Alessandro

Lettera 20

Esimio Dago,

analisi del voto in estrema sintesi. FI-Lega-FdI: "Uniti si vince". PD-M5S: "Uniti si perde".

Bobo

Lettera 21

Caro Dago,

a Castelguidone (Chieti) realizzato il sogno di chi invita gli elettori ad andare al mare invece che a votare: 278 elettori, un solo votante. Risultato dello spoglio: una scheda bianca ed elezioni annullate. E dire che tanti hanno dato la vita per la democrazia...

Gualtiero Bianco

SUPERBONUS 110

Lettera 22

Caro Dago, disastro Superbonus, la presidente Ance chiede "exit strategy" al governo. Dopo il reddito di cittadinanza, dai seguaci di Grillo un altro flop. Come direbbe Travaglio, i 5 Stelle al governo sono dei re Mida al contrario.

Piero Nuzzo