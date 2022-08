POSTA! - LA BELLA E CAPACE PREMIER FINLANDESE RIPRESA MENTRE BALLA ALLEGRA E FELICE, PER EVITARE PETTEGOLEZZI A SUE SPESE HA FATTO UN ESAME ANTI DOPING E NON SOLO. RISULTATA NON POSITIVA, COME SOSTENEVA, VORRÀ FORSE DIMOSTRARE CHE NON CONDIVIDE CERTE DEVIANZE GIOVANILI, QUELLE ACCLAMATE DA UN LEADER ITALIANO CENSORE DA ANNI DEGLI ORGANIZZATORI DI FESTE PRIVATE ELEGANTI IN STILE BURLESQUE ?

Riceviamo e pubblichiamo:

enrico letta con gli occhi della tigre

Lettera 1

Caro Dago, il 25 settembre italiani chiamati a scegliere tra "Bella ciao" e "Letta ciao"...

Pikappa

Lettera 2

A sentire le “idee” dei nostri venerabili politici, torna d’attualità (lo è sempre stato, invero) Manzoni:

“Si regolano come dicono che si deve fare con gli amici: ne hanno poche, ma a quelle poche sono molto affezionati”…

Giuseppe Tubi

Lettera 3

LA BORRACCIA DI ENRICO LETTA CON SCRITTA BELLA CIAO

Caro Dago, Facebook, Instagram e Twitter hanno rimosso il video dello stupro di Piacenza perchè viola le loro regole. La solita pagliacciata di sinistra. La foto del piccolo Aylan Kurdy, invece, sta sempre lì. Evidentemente un bimbetto morto sulla sabbia, viene considerato al pari della carne esposta nelle macellerie. Non viola alcuna rrgola.

A.Reale

Lettera 4

CARO DAGO.IL ministro di maio toglie le onorificenze ad una decina di oligarchi russi.NON RIESCO ad immaginare i loro pianti, strepiti, urla per tale ....decisione, ma si consoleranno pensando alla perdita di "LEADER BIBITARO DEL S.PAOLO" del suddetto ministro.saluti.ALEX

Lettera 5

sanna marin balla con sabina sarkka

Dago Magister vitae, il commissario all'economia dell'unione europea Gentiloni ha dichiarato (riferendosi alla Grecia): "L'UE ha imparato la lezione". Non ho capito se era una minaccia (se non fate quello che vi diciamo vi distruggiamo, come abbiamo fatto egregiamente col popolo greco) anche in funzione delle prossime elezioni in Italia, oppure la presunzione di aver capito gli errori commessi.

Opterei per la prima ipotesi, visto che con le sanzioni alla Russia i vertici europei dimostrano di non aver capito un bel niente. Per soddisfare il padrone di oltre oceano stanno mandando in rovina non una sola nazione ma l'intera unione europea. E non è ancora scattata la sanzione sul petrolio russo!

Intanto alcuni stati (persino l'Arabia Saudita) stanno acquistando petrolio russo che poi ci rivenderanno a prezzo maggiorato. Che genio Einstein, che aveva capito qual'è l'unica cosa veramente infinita!!

Un suddito.

enrico letta luigi di maio

Lettera 6

Caro Dago, il "partito degli artisti" rigorosamente di sinistra altrimenti non lavorano (altro che tessera del ventennio) straparlano contro la Meloni, non c'è nessuna femminista in servizio per prenderne le difese? Murgia, Boldrini, Cirinna' e compagnia avariata (copyright Dago) vi siete nascoste per la vergogna di avere tali complici privi di talento e capaci solo di insultare?

FB

Lettera 7

GIORGIA MELONI PUBBLICA IL VIDEO DELLO STUPRO A PIACENZA

Caro Dago,

La Ducetta che pubblicando il video della terribile violenza di un immigrato nei confronti di una donna, dovrebbe allora pubblicare il video della vendetta del branco di Ladispoli nei confronti di un adolescente.

Chiaro: l’ area geografica in questione credo sia nera più della pece e di questi tempi le fa comodo tacere. Invece, Giorgia, se fosse come pretenderebbe di far credere, dovrebbe denunciare, compresi i genitori che non sanno esserlo, alla luce dei fatti.

Alb.

Lettera 8

Caro DAGO come tutti si immaginavano la signora è risultata negativa al test-antidroga. Ovvio test fatto da suo "cugino"! Se positiva... La NATO... Avrebbe accusato i russi di.... Istigazione alla... Perversione.

....Saluto. Ale

sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki 2

Lettera 9

In Italia si votano i partiti e non le persone. Questa lettura può non piacere, ma è chiaramente ribadita dalla legge elettorale, che da pieno potere al partito nel decidere chi candidare e chi eleggere, prosciugando totalmente la libertà dell’elettore di scegliere le persona prima dei partiti. Questo, ripeto, può non piacere, ma votare non è dare un giudizio estetico, non votare potrebbe diventarlo.

#KULTURA

Lettera 10

Caro Dago, la Nasa conferma: il 29 agosto si 'torna' sulla Luna. Cercano in tutti modi di distrarre le persone dalla mega crisi economica che hanno provocato con la fesseria delle sanzioni a Putin, che stanno sanzionando assai più l'Occidente della Russia . Ma sarà difficile perché le bollette da pagare arrivano a casa, non sulla Luna.

A.B.

Lettera 11

GIOVE FOTOGRAFATO DAL TELESCOPIO WEBB

Caro Dago, chissà se le gravi crisi di questo terribile 2022 insegnerà ai futuri governanti a non commettere i gravi errori dei loro predecessori? Tutti, da Obama a Sarkozy, dalla Merkel a Blair e ovviamente Berlusconi, sono da condannare per la loro incapacità e la mancanza di visione strategica, avendo permesso alla Russia di avere praticamente l'esclusiva della fornitura del gas e alla Cina l'esclusiva della mano d'opera per realizzare praticamente tutto ciò che occorre all'Occidente.

Ora per cercare di migliorare la situazione servirebbero leader (e governi) caratterizzati da grande capacità, visione e ascolto. Purtroppo però di queste persone non se ne scorge traccia in nessun paese occidentale...

FB

Lettera 12

esplosioni in crimea 1

Gentil Dago

in questo tripudio di inclusività, diversità, donne, giovani etc etc con cui ci vengono magnificate le liste appena licenziate, piene di figurine politically correct, tanto carine quanto utili solo a mascherare il solito caravanserraglio di disastrati e disastrosi politici di lungo corso, c'è qualcuno che si è preoccupato di riservare anche solo una minuscola quota di posti a qualcuno che ci capisca qualcosa, vista la situazione di m. in cui ci troviamo sprofondati, grazie soprattutto a quei sommi incompetenti, ma perfettamente scelti col bilancino di tutte le quote, che impazzano a Bruxelles?

Cordiali saluti

gioR

Lettera 13

conferenza stampa di sanna marin

Caro Dago, Ucraina, Usa ai cittadini americani: "Lasciate il Paese ora". Ma come, non stava andando tanto bene? Gli ucraini non sono tanto valorosi? Non è partita la controffensiva per riconquistare i territori perduti? Quante balle ci raccontano giornali e tv!

Spartaco

Lettera 14

Dago,

Il prossimo parlamento, stante la riduzione numerica dei posti, manchera' dei peones eletti per far numero, in compenso avremo tanti pezzi da 90, voglio vedere come si metteranno d'accordo quando dovranno votare.

MP

Lettera 15

il video di giorgia meloni contro il reddito di cittadinanza 4

Dago dei Grandi Fiordi,

la bella e capace premier finlandese ripresa mentre balla allegra e felice, per evitare pettegolezzi a sue spese ha fatto un esame anti doping e non solo. Risultata non positiva, come sosteneva, vorrà forse dimostrare che non condivide certe devianze giovanili quelle acclamate da un leader italiano censore da anni degli organizzatori di feste private eleganti in stile burlesque ?

saluti - peprig –

Lettera 16

Stimato Dago,

la Roma di Mourinho ripresenta il verrou delle squadre catenacciare mirate soprattutto a non finire in serie B. Certo, a colpi di 1 a 0, si salverà e chissenefrega del bel gioco.

Giancarlo Lehner

Lettera 17

Caro Dago,

MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY

forse ha ragione Enrico Letta quando dice che "il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso" e che "non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone". Ma del diritto delle persone a non essere violentate non ha niente da dire? E se il video è indecente e indecoroso, quali aggettivi userebbe per definire lo stupro? Brutale? Feroce? Ignobile? Spregevole? Turpe? O, semplicemente, criminale? A lui la scelta...

Gualtiero Bianco

Lettera 18

Caro Dago, temperature dei termosifoni ridotte di due gradi, limitando anche l'orario di accensione. Riduzione dell'illuminazione pubblica nelle strade e sui monumenti sino al 40% dei consumi totali. Uffici pubblici chiusi alle 17, negozi alle 19 e locali alle 23.

sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki

È il piano di emergenza per quando la Russia, questo inverno, chiuderà i rubinetti del gas. A quel punto i popoli d'Europa penseranno che sia meglio stare senza gas e continuare a mandare armi a Kiev affinché Zelensky e Signora possano farsi fotografare da Vogue o avere il gas e lasciare che Russia è Ucraina si arrangino tra loro?

Axel

Lettera 19

Dago,

Il deputato Sensi vada a leggersi il significato di devianza. Pur non avendo particolari simpatie per la Meloni, trovo corretto quanto afferma. Per propagandare l'ennesimo bonus, quello dello psicologo, si giustificano, per esempio, i comportamenti sbagliati degli adolescenti perche', poverini, turbati dal lockdown. Fino a che concederemo tutto, giustificheremo tutto, comprenderemo tutti i 'disagi', continueremo a produrre dei disadattati in una societa' divisa tra chi ha voglia di fare e chi vuole esserne un parassita.

MP

Lettera 20

renzi filippo sensi

Caro Dago, la tua disamina sulla scelta di due giovani " figli di Albione", come venivano chiamati i sudditi di sua maestà sino alla seconda guerra mondiale, di vivere bucolicamente da contadini in terra marchigiana è condivisibile. In parte, però.

Assodato che i due fidanzatini inglesi partirono dalla Gran Bretagna con una dote di tutto rispetto -450 mila euro, 900 milioni di vecchie lire-, sbarcando in Italia ed acquistando alla modica somma di 160 mila euro un rudere e non si capisce bene quanti ettari coltivabili a ulivi o altra mercanzia biologica, spernacchiare per questa scelta fatta da due abbienti giovani inglesi i due milioni di giovani italiani, tra i quali un mio parente, mi pare offensivo.

GIOVE FOTOGRAFATO DAL TELESCOPIO WEBB - 1

I giovani che_ loro sì senza dote di famiglia _ si ingegnano a fare camerieri, lavapiatti, lavavetri e altri mestieri umili in terra straniera meritano rispetto. Mi pare cosa buona e giusta. Prova, tu che puoi, a dare ad ognuno dei due milioni di italiani non dico 450 mila euro, ma molto di meno offrendo loro un lavoro dignitoso in Italia, prediligendo il sud, e vedrai che anche agli italiani ricresceranno quei denti che mancano. Con affetto. Un tuo lettore della prima ora.

sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 3 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 1 SANNA MARIN ACCERCHIATA DA UOMINI sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 6 SANNA MARIN MEME sanna marin in discoteca