Lettera 1

Caro Dago, clima, Onu: "Azione decisa ora per evitare catastrofe". Sarà fatto! Verseremo nelle casse degli imprenditori della Green economy miliardi di dollari sperando che poi, una volta arricchiti, non ci rompano più le palle!

Achille Gambini

Lettera 2

Caro Dago, Twitter patteggia il pagamento di 809,5 milioni di dollari per risolvere la class action con la quale è stata accusata di aver ingannato gli investitori nel 2015 sui dati relativi agli utenti.

Insomma, un social basato sull'imbroglio. E infatti, per motivi meramente politici, hanno cancellato l'account di Donald Trump a vita. Ma il tempo è galantuomo e gli ha presentato il conto.

A Sorri

Lettera 3

Caro Dago, David Sassoli ricoverato per polmonite, "è in buone condizioni". Visto che non si parla di Covid dobbiamo pensare che abbia preso la polmonite a metà settembre a causa del riscaldamento globale?

Leo Eredi

Lettera 4

Caro Dago, Usa, Blinken chiama Di Maio: "Acceleriamo insieme sui vaccini". Ah, adesso che il famoso piano Biden ha fatto flop e sono indietro con le vaccinazioni vorrebbero accelerare con noi, però nei primi mesi dell'anno nemmeno ci mandavano i vaccini, regolarmente pagati, bloccando le esportazioni. Vadano a fare in c., non abbiamo bisogno dell'America egoista di "Sleepy Joe"!

Gaetano Lulli

Lettera 5

Buongiorno,

Ho appreso dai giornali i licenziamenti dei dipendenti GKn e mi dispiace molto.

Se non si venisse ad un accordo con la Proprietà, i dipendenti per sopravvivere non potrebbero creare una cooperativa magari con aiuti dello Stato?

Distinti saluti.

Giuseppina Vincentelli

Lettera 6

Caro Dago,

Adesso che è trendy chiedersi se il femminicidio non aveva poi qualche giustificazione perché criticate mamma Bianchi che considera innocenti i suoi figli? In Italia se un uomo può perdere la pazienza con una partner litigiosa e infedele fino ad ammazzarla, bisognerà pur capire anche che ogni scarafone è bello a mamma sua. L'Italia sta rotolando in discesa verso la demenza collettiva, bisogna pur capire questi poveri assassini se perdono la pazienza!

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Dagosapiens, vedendo che con Mattarella e Draghi l’Italia ha riottenuto considerazione in Europa e nel mondo sai cosa dovrebbero fare Casini, Franceschini, Prodi, Berlusconi e compagnia bella (bella?) che sentiamo nominare come possibili candidati alla Presidenza della Repubblica?

Tutti insieme firmare un accorato appello a Mattarella perché resti per un secondo mandato. Il suo senso di responsabilità, di cui nessuno dubita, gli farebbe fare questo sacrificio. Ciò di cui si può dubitare è la volontà dei suddetti di fare tale passo: c’è da temere che prevarrebbe la loro vanagloria.

Vittorio ItaliafuoridaiCasini ExInFeltrito

Lettera 8

Caro Dago, non sempre condivido i pensieri della Lucarelli, ma l'ultimo articolo su Conte dovrebbe essere studiato dagli avversari di "Giuseppi".

Con analitica perfidia mette a nudo tutte le (non) qualità dell'ex premier; ovvero risposte evasive, scarsa conoscenza dei problemi, nessuna visione politica, in pratica il nulla… in abito blu. Grillo lo aveva capito subito, vediamo quanto impiegherà Travaglio...

FB

Lettera 9

Dago Magister vitae, i test clinici sul vaccino fatti da Pfizer lo certificano come sicuro per la fascia 5-11 anni. Questo mi tranquillizza, considerando l'esperienza che l'azienda ha nei test clinici sui bambini. Esperienza che risale almeno al 1996 quando, nel corso di un'epidemia di meningite in Nigeria, hanno sperimentato su 200 bambini un nuovo antibiotico (privo di autorizzazione).

Sicuramente per la fretta si sono dimenticati di chiedere l'approvazione al governo nigeriano e ai genitori dei bambini. Cinque piccoli sono deceduti mentre molti altri sono stati colpiti da cecità, malformazioni, paralisi.

Il test è stato giudicato da Pfizer positivo. Nel gennaio 1998 il medicinale (Trovan) è stato commercializzato per soli adulti, con l'ok degli enti regolatori. Nel giugno 1999 ne è stata vietata la vendita in Europa per gravi effetti collaterali (epatite fulminante), mentre FDA ha chiesto l'aggiornamento del bugiardino non vietandone però la commercializzazione.

Per la vicenda nigeriana Pfizer è stata condannata da una corte statunitense ad un risarcimento alle famiglie delle piccole cavie ed al governo nigeriano. Chiaramente ora le cose sono diverse: non vi è più il rischio di dover risarcire chicchessia, visto l'accordo di immunità civile e penale per i produttori e il consenso informato di chi si fa vaccinare. Un bel passo avanti!

Un suddito

Lettera 10

Caro Dagos, ora che l'operazione è riuscita in pieno, grazie a tutta la filiera da Mattarella a Renzi, Pd e United Colors of Media, magistratura e piazze on demand, burocrazia sedimentaria e autocrazia Ue: dunque, ora che la Lega è sgonfiata nei sondaggi e Salvini boccheggia: allora, chissà, forse, magari, oggi domani, si voterà. Si potrebbe... Si vedrà.

Perché le elezioni sono quegli orridi ludi cartacei populisti che dispiacciono alla gente che (si) piace al potere per (auto)investitura: insomma, anche Hitler andò al governo tramite libere elezioni! - anche Mussolini, se vi pare più democratico Stalin che fece a meno di trastulli così odiosamente borghesi.

Già. Ma, una volta al potere, Hitler e Mussolini abolirono ovvero resero inutili le elezioni. La democrazia neo-radical vuole battere i despoti sul loro stesso terreno. Ce la farà? Abolire il popolo è un ideale condiviso dalla società aperta e da quella chiusa - l'idea è quella di una cella: e con i lockdown (anche delle urne), mascherati o conclamati e il tracciamento costante, ci siamo quasi.

N.B. L'on. Francesca Donato ha ragione. La Lega omogeneizzata è meglio perderla, non solo alle elezioni, che trovarla - al governo con il Pd del segretario più amorfo e estremista sui 'valori' e i 5 Stelle disposti a tutto e senza valori né programma, cui Conte si addice come testimonial di un prodotto (di laboratorio) scaduto.

Lettera 11

Caro Dago, shock negli Stati Uniti, video con agenti che frustano migranti al confine con il Messico. Sconcerto da parte della Casa Bianca: "Orribile, fatto inaccettabile e inappropriato". Biden è così rincoglionito da essersi dimenticato che, in quanto Presidente, è lui il responsabile davanti al mondo di quel che succede lungo il confine degli Usa?

Yu.Key

Lettera 12

Caro Dago,

Francesco Totti dovrebbe prendere atto e scusarsi. Spalletti è allenatore saggio e preparato, che sa quali giocatori possono giocare 90, cinque minuti o mai più.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Buonasera dott. Dago,

Sono l'aggettivo Importante e volevo denunciare i ripetuti abusi cui sono sottoposto da opinionisti calcistici privi di cuore e di vocabolario.

Veline ed ex calciatori suonati approfittano di me in un parossismo cinico, enfatico e sostanzialmente analfabeta. Classifica importante, tiro importante e stop importante sono le umilianti cicatrici che mi porto indosso. Che mortificazione per chi, come me, è sempre stato accostato a passaggi storici e non filtranti.

Grazie per l'attenzione.

Agg. Importante

Lettera 14

Caro Dago, vaccino Johnson & Johnson efficace al 94% con seconda dose. E con la terza risolve anche i problemi di calvizie meglio dello shampoo?

Lauro Cornacchia

Lettera 15

Caro Dago, scene disumane al confine tra Usa e Messico. La polizia di frontiera di Biden frusta i migranti. Sono scene viste soltanto nei film sui lager nazisti con i tedeschi che frustavano gli ebrei. Dov'è finita l'empatia dei Dem di cui aveva tanto parlato Michelle Obama durante la presidenziali dello scorso anno?

Tony Gal

Lettera 16

Caro Dago, clima, da Jeff Bezos un miliardo di dollari per proteggere terra e mare. Il cielo, invece, non va tutelato dagli imbecilli che puntano sul turismo spaziale?

Giuly

Lettera 17

Caro Dago, vaccini, Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma: "E' ancora troppo presto per vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 agli 11 anni. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per immunizzare questa popolazione così sensibile". Quante storie! Se lo ha detto Pfizer, che intasca i soldi, non dovrebbe bastare?

Benlil Marduk

Lettera 18

Esimio Dago,

La vicenda di Sassoli ricoverato per polmonite (ed annessa precisazione di tampone Covid-19 negativo) ricorda tanto l’episodio dell’insegna sul furgone del macellaio che porta via il cavallo Gondrano moribondo ne “La fattoria degli animali” di Orwelliana memoria. Il coro di maiali si prodiga subito nel chiarire che in realtà si tratta di un veterinario che ha appena acquistato un furgone di seconda mano da un macellaio.

…e noi creature di fuori guardiamo dalla società ai romanzi di Orwell, dai romanzi alla società e ancora dalla società ai romanzi, ma ormai ci è impossibile distinguere fra i due.

Saluti distopici

Timbrius

Lettera 19

Ho letto sul tuo sito che l'articolo della Lucarelli avrebbe "aperto una breccia al Fatto quotidiano". A rifletterci, visto che viene considerato un ragionamento di pregevole fattura e di una raffinatezza politica inarrivabile (come sentir parlare Pacciani in un inglese impeccabile e una leggera inflessione oxfordiana), spero che la notizia che lasci il giornale di Travaglio sia falsa.

È quello che si meritano, in fin dei conti tutto rientra nella bolla comunicativa della loro linea editoriale: dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Peraltro basta ragionare un po' per capirlo e qualcuno come Gomez deve constatare che l'elettorato dell'ex premier imbucato, Conte, presenta una quantità industriale di populisti irrazionali e urlanti dove qualcuno inizi a sbraitare e financo minacciare durante i comizi di monsieur la Pochette, e ciò, in un mondo che necessita di buon senso, vorrebbe dire perdere in partenza.

E, considerato che un giorno bisognerà pagare un certo dazio, domani non vorrebbe trovarsi con la stempia di Travaglio, che poi reclamerà la sua spalla per versarci fiumi di lacrime, fra quelli che contano politicamente e portare a casa zero. Nessuno al FQ, dopotutto, vuole finire con le pive nel sacco.

Impeto Grif

Lettera 20

Caro Dago, Standard & Poor's prevede rincari dell'energia nell'Ue fino al 2023. Ha fatto un accordo coi fornitori di tutta Europa?

Alan Gigante

Lettera 21

Caro Dago,

“Ho un sogno: voglio fare l’astronauta!”. Questa frase, soprattutto negli anni ’90, è stata utilizzata spesso come slogan per raccontare l’Italia delle opportunità. Dalla periferia alla città si può diventare ciò che si vuole.

E’ perciò curioso leggere come oltreoceano due delle personalità più influenti d’America Bezos e Musk, stanno mettendo a punto le loro navicelle per viaggiare nello spazio, mentre in Italia gli influenti mettono lo smalto e vogliono fare i velini, mentre i genitori li vorrebbero dottoresse.

#KULTURA

Lettera 22

Caro Dago,

Se per gli intelligenti del web è da arrestare la Palombelli o meglio linciarla (come fanno i talebani!), allora non leggano di Camille Paglia “Vamps and Trumps”. La Paglia (per questo è anche stata molto criticata) si chiede come mai sussistano le relazioni violente che degenerano nel femminicidio (non usa questo termine, ma si interroga su un topos culturale che vuole la donna perenne vittima).

L’analisi di Paglia parte dall’asserto che il sesso è sempre violenza. Un regno di dominio dove le donne possono essere anche interessate ad essere (come fantasia erotica) mamma - padrona che viene picchiata e umiliata ma perdona. Per non parlare dell’eccitazione di essere “vittima”.

Paglia tocca l’argomento chiedendosi come sia possibile che ci siano relazioni così tossiche che vanno avanti per ANNI. Perché non se ne vanno le donne maltrattate al primo schiaffo?

Non è nemmeno l’elemento economico il motivo per cui reggono le relazioni in questione (dice lei di aver intervistato e fatto lunghe ricerche in materia), ma c’è (secondo l’autrice) anche una fascinazione che entrambi hanno e che andrebbe questa affrontata. Non per ultima una passione sessuale che è primo motore di una relazione che si spinge sempre oltre.

Ma qui (in Italia) devo dire Paglia è poco letta. Evidentemente aspetteranno la serie su Netflix per poi offendersi…

Saluti da Paglia,

Lisa

Lettera 23

Caro Dago, Papa Francesco: "Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave". Non c'è che dire, che bell'ambientino. Dove passa Bergoglio regna la pace e l'armonia...

Gary Soneji

Lettera 24

Caro Dago, le è scaduto il Green pass durante la lezione e per questo motivo ha dovuto lasciare l'aula: protagonista una insegnante di sostegno di una scuola superiore di Riccione. Cittadini inseguiti con il cronometro, ormai siamo alle comiche!

Theo

Lettera 25

Caro Dago, per la crisi migratoria al confine con il Messico Joe Biden avrebbe potuto usare il bastone o la carota. Invece ha scelto la frusta: complimenti per la creatività.

Tas

Lettera 26

Caro Dago, teatri e cinema, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Verso l'80% di capienza, valutiamo la riapertura delle discoteche". Qualcosa non torna. Se i vaccini sono tanto efficaci gli immunizzati vanno lasciati entrare liberamente senza limitazioni. Altrimenti vuol dire che ci stanno prendendo per il culo.

Vic Laffer

Lettera 27

Caro Dago, Ocse: "Il Pil dell'Italia cresce del 5,9% nel 2021 e del 4,1% nel 2022". Quindi ben lontano dal vaneggiamento di chi ieri ipotizzava future crescite al 10%.

Matt Degani

Lettera 28

Caro Dago, Pnrr, Draghi: "Determinati a reprimere infiltrazioni criminali". Sicuro. Il modello dev'essere quello che evita che il reddito di cittadinanza finisca a mafiosi e detenuti.

Oreste Grante

Lettera 29

Caro Dago, benzina, il prezzo sale a 1,670 euro al litro, massimi da 2014. Mettendolo direttamente a 10 euro al litro si farebbe un grande passo verso la neutralità climatica...

Tommy Prim

Lettera 30

Caro Dago, amministrative, Giuseppe Conte: "Il dialogo con il Pd va avanti al di là dei risultati che otterremo". Certamente. Quando andrà ai giardinetti potrà sentirsi al cellulare tutti i giorni con Enrico Letta e soci.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 31

Caro Dago, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Il mondo non è mai stato più minacciato o più diviso, siamo sull'orlo di un abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata. Sono qui per dare l'allarme, il mondo deve svegliarsi". Ma come, con Biden non sarebbe dovuto andare tutto meravigliosamente? "Sleepy Joe" s'è addormentato?

Samo Borzek

Lettera 32

Antonello Caporale, per “difendere” su Il Fatto Quotidiano l’ex premier grillino scrive: “... il discorso pubblico di Giuseppe Conte è inodore e insapore. Scorre via come acqua. Non c'è una direzione di marcia”. Non c’è bisogno di scomodare l’enigmista Bartezzaghi per capire che stava evocando la società Acqua Marcia.

Franz

Lettera 33

Caro Dago, La Stampa: "Breve nota per i tanti complottisti burloni, che da ieri ironizzano sul ricovero in ospedale del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La polmonite esiste da prima del Covid ed è possibile prenderla anche senza essere infettati dal coronavirus". Come no. A fine estate, con le temperature gelide, migliaia di persone prendono la polmonite. È una consuetudine...

S.L.