POSTA! - CARO DAGO, BURIONI FA DELL'IRONIA SUI NON VACCINATI CHE "SARANNO CHIUSI IN CASA AGLI ARRESTI DOMICILIARI, COME DEI SORCI", INVECE DOVREBBE FARE UN PO' DI AUTOCRITICA, PERCHÉ PROPRIO PER COLPA DEI VARI ESPERTI, MEDICI, VIROLOGI, CHE UN GIORNO DICONO UNA COSA E IL GIORNO DOPO LA SMENTISCONO, GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE HA DECISO DI NON VACCINARSI, UN PO' PER PAURA, UN PO' PER IGNORANZA...

Lettera 1

coronavirus tamponi a malmo

Dago darling, tanti anni fa ho visto una vignetta satirica spagnola in cui c'era un viandante davanti a un cartello con una freccia che indicava la direzione con la scritta "Svezia, 1000 anni luce". Verissimo ancora oggi.

A ieri 14.651 morti di coronavirus (se moltiplicato per 6 sarebbero meno di 90 mila). Sempre meno che nella blindatissima Italia dove ormai non esiste nemmeno più la libertà di espressione e anche Dago è sempre più una gazzetta ufficiale governativa al soldo forse di Big Pharma.

Chissà quante news discordanti dal pensiero unico vaccinale vengono nascoste sotto i tappeti e i tatuaggi di Dago! Sia chiaro mi riferisco solo ai vaccini anti Covid realizzati in fretta e furia e non ai normali vaccini ipertestati che hanno salvato milioni di persone nel corso degli anni. Ossequi

Natalie Paav

Colleferro willy

Lettera 2

Caro Dago, qualcuno dica al segretario Pd Enrico Letta che se Willy Duarte avesse avuto con sé una pistola quando i fratelli Bianchi hanno cominciato a menarlo, probabilmente adesso sarebbe ancora vivo.

Neal Caffrey

il video dell'aggressione di youns el boussettaoui a massimo adriatici

Lettera 3

Caro Dago, come hanno detto la sorella e l'avvocato del marocchino ucciso a Voghera, l'immigrato irregolare "non era violento e non faceva male nessuno". E infatti ha steso l'assessore leghista che poi gli ha sparato con un pugno!

Arty

alexandria ocasio cortez maya wiley

Lettera 4

Caro Dago, Usa, Joe Biden: "Le nuove sanzioni a Cuba sono solo all'inizio". Tiè! Sembra un messaggio per Alexandria Ocasio-Cortez...

Tas

Lettera 5

Esimio Dago

Se i “no-vax” prima delirano e poi piangono quando si trovano intubati in un letto di ospedale a causa del Covid-19, prova a pensare cosa passa nella testa di un “sì-vax” quando si trova nella medesima situazione.

Boris Johnson

È notizia riportata anche da te qualche giorno fa: gli ultimi dati ufficiali in UK indicano che 1/3 dei morti per Covid-19 si erano vaccinati. Alla faccia del cacasentenze Dragoniano: "Chi non si vaccina, muore!".

Saluti dai Ministeri della Speranza e della Verità

Timbrius

PS: un consiglio spassionato; non fare di tutta un'erba un fascio. Molti "no-vax" (come li chiami anche tu) hanno solo paura di farsi inoculare un farmaco la cui sperimentazione terminerà nel 2023, motivo per cui nessuno si prende la responsabilità degli effetti collaterali, dalle case farmaceutiche al medico che li somministra, passando per EMA ed AIFA. Riesci a darti e a darci un'altra spiegazione in proposito?

massimo adriatici

Lettera 6

Caro Dago,

Sperando che torni presto la casalinga dalla triste città pavese: ma un assessore, anche se ex poliziotto, può andare in giro con un'arma carica e puntarla verso qualcuno?

Domenico

meme su draghi e green pass

Lettera 7

Caro Dago, Draghi: "Il Green pass non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche". E allora perché le discoteche continuano a restare chiuse?

Sonny Carboni

andrea costa

Lettera 8

Caro Dago, vaccini, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Bisogna aprire una riflessione sulle discoteche". Giustissimo. Se ieri il premier Draghi ha sostenuto che i vaccini sono tanto efficaci contro il virus e il Green Pass è uno strumento necessario per riaprire le attività, come mai, contro ogni logica, le discoteche continuano a restare chiuse? Ci stanno nascondendo qualcosa?

Stef

Lettera 9

anthony fauci

Caro Dago, Usa, Fauci ai vaccinati: "Indossate la mascherina al chiuso". Roba da andare lì e prenderlo a schiaffi. Non aveva detto che con i vaccini il Covid sarebbe stato sconfitto?

Maury

vaccini cinesi sinovac

Lettera 10

Caro Dago,

Mostra d'Oltremare di Napoli, hub vaccinazione Pfizer. Mai visti tanti cinesi in fila in vita mia a Napoli. Sinovac è pezzotto?

G.

Lettera 11

Caro Dago,

immuni

ci informi che LA GRAN BRETAGNA MESSA IN GINOCCHIO DALLA “PINGDEMIC” – SI STIMA CHE AL MOMENTO NEL REGNO UNITO CI SIANO UN MILIONE E 7000 MILA DI PERSONE IN QUARANTENA - “COLPA” DELL’APP DI TRACCIAMENTO CHE MANDA UNA NOTIFICA A CHIUNQUE SIA ENTRATO IN CONTATTO CON UN POSITIVO.

Quando noi in Italia la app Immuni l'abbiamo mandata affanculo, non è che eravamo scemi... è che le sole gli italiani le hanno inventate... figurati se se le fanno dare.

Saluti.

SR

ROBERTO BURIONI

Lettera 12

Caro Dago,

Burioni fa dell'ironia sui non vaccinati che "saranno chiusi in casa agli arresti domiciliari, come dei sorci". Invece di essere ironico dovrebbe fare un po' di autocritica, perché proprio per colpa dei vari esperti, medici, virologi, che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo la smentiscono, gran parte della popolazione ha deciso di non vaccinarsi, un po' per paura, un po' per ignoranza. La confusione l'hanno generata loro, mica la popolazione e percorrendo la strada della strafottenza si ottiene l'effetto contrario.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 13

vaccinatori 11

Dagosapiens (o Dagoscettico?), da qualche giorno pubblichi diverse lettere di “No-vax” o di “Vax-scettici” che chiedono di che cosa ha paura chi si vaccina.

Ecco: il virus più circola più può mutare; più muta più possono crearsi varianti resistenti al vaccino; e di fronte a una variante resistente al vaccino, per colpa dei non vaccinati noi vaccinati ci ritroveremmo nella condizione di non vaccinati. E se così fosse si ricomincerebbe da capo: un nuovo vaccino, nuovi morti, intubazioni, nuovi lockdown e nuove crisi economiche. Cosa dici Dagosapiens: fila il ragionamento? Può andar bene come risposta agli scettici?

Vittorio Vaccinato ExInFeltrito

P.S. A proposito: essendo Dagosapiens immagino che tu ti sia vaccinato...

migranti si tuffano dalla open arms

Lettera 14

Caro Dago, Open Arms, 50 migranti in difficoltà a largo Lampedusa. Saranno fatti sbarcare solo se hanno il green pass?

Cocit

Lettera 15

Caro Dago,

matteo salvini a tavola con simonetta matone foto di bacco (3)

Le parole dure di Mario Draghi, rivolte non molto velatamente a Matteo Salvini, titubante sui vaccini, sono state musica per le orecchie di Enrico Letta, il quale ha prontamente twittato che il PD è dalla parte giusta. Analizzando la situazione e pur non capendo cosa stia accadendo nella testa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, una cosa è certa: alla destra manca la furbizia di cui la sinistra è ampiamente dotata.

Un caro saluto,

Mary

MARCO TRAVAGLIO

Lettera 16

A proposito della riforma della Giustizia, Travaglio in un suo editoriale parla di "schiforma" e riferendosi alla titolare Marta Cartabia parla di "guardiagingilli". Secondo l'illuminato del FQ Dj Fofò come guardasigilli e il suo pasticcio sulla riforma penale che prevedeva lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (indistintamente di condanna o di assoluzione), era più degna di considerazione.

Ma quello che appare non è soltanto il suo campionario di umorismo scatologico infarcito alla Selvaggia Lucarelli, ma i toni sempre più spesso al limite del violento e del pattume linguistico come quando non molto tempo fa offese le persone con sindrome di down in diretta Tv dalla Gruber, apostrofando come "mongoloidi" gli elettori di un movimento politico. E le scuse, segnate da salivose velleità, furono peggio dell'offesa.

Impeto Grif

Lettera 17

lite tra magistrate sul mottarone

Sul Mottarone diciamo che anche il Presidente del Tribunale, per indirizzare giudizialmente la vicenda, potrebbe aver utilizzato un metodo disinvolto, paragonabile ai ceppi sui freni della funivia...

berlinguer - scalfari

Lettera 18

Caro Dago, molte squadre ritirano la maglia indossata da campioni perché ritengono che nessuno possa eguagliarli.

Suggerisco al PD, erede sbiadito del PCI, di togliere la parola "Segretario" e sostituirla con un'altra; è impensabile che quella carica che è stata ricoperta da persone come Gramsci o Berlinguer, venga oggi accostata a mezze figure come Zingaretti (quello del "o Conte o voto") e ancora peggio a Letta diventato il reggicoda dei grillini per un pugno di voti a Siena.

FB

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi

Lettera 19

Caro Dago, giorni fa la notizia che grazie alla Dad, stando al test Invalsi, i maturandi hanno una preparazione da alunni di terza media. E adesso è arrivata la conferma. Maturità 2021: più del 50% degli studenti ha preso 80 e sono aumentati i 100 e lode, passando dal 2,6% del 2020 al 3,1% del 2021. Siamo un grande Paese!

Ranio

meme su giuseppe conte e beppe grillo

Lettera 20

Caro Dago, chiedo ospitalità per una mia disamina sui grillini. Pochi ricordano una espressione di Grillo dopo l'eccezionale risultato del 32% "e ora che facciamo?". In quella frase, dimenticata dai più, c'era tutto il tormento del fondatore del movimento. Si era reso conto di aver raccolto un gregge eterogeneo di apprendisti "politici" animati solo dalla voglia di poltrone e privilegi. Ora che la situazione è ingestibile e vicina al punto di rottura non vuole essere indicato lui come il colpevole di aver fatto morire il movimento (in realtà sono gli eletti, incapaci e inetti) allora ha pensato ad un "esecutore testamentario" che possa gestire il trapasso. Individuato in Conte, un avvocato cresciuto all'ombra di Alpa, di una fidanzata benestante...animato da una sana ambizione e desiderio di sganciarsi dai suoi protettori per dimostrare che anche lui ...sa fare qualcosa, cosa non non si sa. Gli italiani devono morire per questa gente? Anche no!

FB

Lettera 21

ALESSANDRO SALLUSTI A IN ONDA

Caro Dago, il direttore di Libero, Alessandro Sallusti: "Noi dobbiamo vaccinarci e quindi avere il passaporto per rimanere liberi. Non è l'inverso, non è che noi non siamo più liberi se ci vacciniamo. Noi rimaniamo liberi se ci vacciniamo". Sì, come ai tempi del fascismo: se ti iscrivevi al partito rimanevi "libero" e potevi addirittura avere un lavoro.

Sandro Celi

Lettera 22

Caro Dago,

vero che i giornali, così come i politici, sono a vendere un prodotto e che non esistono soldi sporchi ma solo soldi (vedi i creativi imprenditori che producevano liquori a base di disinfettante). Figuriamoci se in un mondo dove per lucro si avvelenano cristiani e non, se ci scandalizziamo di giornalisti ed onorevoli che avvelenano le anime e imbrogliano le menti.

RISTORANTI CHIUSI LOCKDOWN 6

Tralasciando l’agonizzante carta stampata, dai forum si è passati a Facebook, da Facebook a Twitter, poi anche quelle due misere righe hanno stufato e si è passati alle immagini di Instagram e ora a TikTok.

Sembra non esserci più né Spazio, né Tempo, né voglia per formarsi un Idea.

Destra e Sinistra, Tav e No-Tav, Antirazzisti e Fascisti, Sovranisti ed Europeisti, No-Vax ed illuminati… Avevo scritto anche Global e No Global, poi mi sono accorto che questi ultimi sono spariti senza lasciare un recapito.

Certo per monetizzare è sufficiente urlare e polarizzare creando sgomento.

VACCINAZIONE ANZIANI3

Almeno in merito al tema che ha sconvolto e occupato le menti, le risorse, le paure, le energie del mondo intero (perlomeno quello che non deve preoccuparsi della quotidiana sopravvivenza), il Covid19, invece di continuare a focalizzare le opinioni su mostri e virtuosi, untori e salvatori.

Dopo aver letto di tutto e il contrario di tutto (magari nei due articoli pubblicati affianco), dopo aver ascoltato titolatissimi scienziati proferire, all’unisono, l’uno l’esatto contrario dell’altro, davvero è difficile comprendere dove inizino i Virtuosi e finiscano i Mostri.

E viceversa.

coronavirus vaccinazione nella caserma militare bersaglieri garibaldi a caserta

Davvero è difficile abbandonare la più o meno fruttuosa caccia al mostro e iniziare a farsi domande utili alla comprensione?

Tipo, quanti sono i decessi in più rispetto agli anni scorsi? Siamo sicuri che nei prossimi anni i decessi legati alla gestione sanitaria covid-centrica non saranno più di quelli salvati dal covid? Quale incidenza ha sulla popolazione il covid rispetto alle altre patologie? Si possono trarre delle valutazioni scientificamente fondate sull’efficacia o meno delle misure intraprese dai vari governi, vedi lockdown?

Certo, come ami ricordare, in un paese serio Dagospia non esisterebbe, ma evidentemente in questo nostro bel paese la serietà non è di casa.

Perciò perché, non provi tu, dall’alto della tua finestra di comprovata visibilità, prestigio ed influenza a lanciare una nuova moda?

Roberto Garino

Lettera 23

ALFONSO BONAFEDE

La coerenza, si sa, è una virtù che si vaglia nel tempo e che consiste grosso modo nel rimanere fermi sui principi fondanti e che si applica mantenendo ferme le regole poste a presidio dei medesimi principi.

Orbene, che in politica le cose non stiano esattamente in questi termini ce l'ha insegnato Giolitti, eroe tragico del trasformismo, con una sua nota massima. Ma a volte il cedere alla coerenza dell'incoerenza può sfociare in uno smacco o (ed è più o meno lo stesso), ad uno scacco.

alfonso bonafede

E siamo al punto: la prassi dei vertici pentastellati, da che vige - con rispetto parlando - il Codice etico, è sempre stata quella di interpretare come vincolante l'obbligo di votare la fiducia ogni volta che venga posta da un Governo sostenuto dal partito, tant'è che l'ultima infornata di provvedimenti disciplinari è stata adottata per il mancato voto di fiducia al governo presieduto da Mario Draghi sul presupposto, appunto, che la locuzione 'presidente del consiglio dei ministri espressione del MoVimento 5 Stelle" sia da intendersi come "Premier di un governo di cui fa parte il M5S".

In pratica, e al di là della più che dubbia costituzionalità dell'obbligo (su cui il Tribunale deve ancora pronunciare la parola definitiva), i parlamentari pentastellati, secondo la prassi interpretativa dei vertici (e del collegio dei probiviri) devono ora votare la fiducia ogni volta che Draghi la richieda.

E qui sta il drammatico appuntamento con la coerenza, magistralmente apparecchiato da Draghi: ponendo la Fiducia sulla riforma Cartabia, riforma che sta alla polarità opposta della riforma Bonafede, il Premier mette i pentastellati di fronte a un bivio.

Anzi, sempre con rispetto parlando, a un trivio: 1) votare la fiducia rinnegando i principi giustizialisti; 2) non votarla (magari astenendosi) e autoespellersi in massa dal partito; 3) uscire dal Governo prima che si voti la fiducia. Il tempo vaglia la coerenza, dicevo.

Lorenzo Borrè

Lettera 24

Caro Dago,

SALVINI NAZISMO

mi chiedo se Tu e quelle quattro minchie di giornalettai che riempiono di cazzate i giornali, con grandi danni all'ecologia e spreco di carta, abbiate una patente per decidere che cosa possa essere accostato al nazismo?

Ad esempio, perché qualsiasi cosa dica uno della Lega o di FDI sia accostabile e, soprattutto, perché se non viene avvalorata da una capra qualsiasi della sinistra, non può ricevere il bollino "nazismo fact-check"...

Non dovrebbero parlare i fatti, o Tu e sempre quelle quattro minchie pensate che i padri costituenti abbiano scherzato quando hanno introdotto nella nostra Costituzione il divieto assoluto di imporre qualsiasi TSO?

Te lo chiedo così, tanto per sapere...

Johnkoenig

Lettera 25

Caro Dago, i vigili urbani di Roma hanno già fatto sapere che non intendono effettuare i controlli dei greenpass per questioni ideologiche. Perfetto: che vengano messi a riposo senza stipendio fino alla fine del problema Covid, così come è stato proposto per gli operatori sanitari e per gli insegnanti che non si vaccinano sempre per questioni ideologiche.

vigili urbani

Non credo che agli appartenenti alle FF. OO. sia data la possibilità di decidere quali sono i reati per i quali possono o non possono intervenire. Le leggi e le norme dello Stato sono uguali per tutti e chi deve farle rispettare DEVE farle rispettare tutte.

Purtroppo è da anni che alcuni magistrati, i massimi garanti della legalità di un paese, stanno dando prova di fottersene delle leggi e danno interpretazioni fantasiose , e a volte assurde, più leggere per i loro amici e più pesanti per gli altri e se se ne fottono loro tutti gli altri si sentono autorizzati a fottersene a loro volta. Montesquieu si sta rivoltando nella tomba...

Mario Orlando

giuseppe conte in versione tennista 8

Lettera 26

Salve, vorrei sapere se possibile come mai la ex Primo Ministro Giuseppe Conte va a giocare a tennis con autista e scorta armata. Da quello che mi risulta è solo un avvocato o sbaglio?? Grazie e complimenti

susanna ohlen si cosparge di fango.

Lettera 27

Caro Dago,

la giornalista tedesca Susanna Ohlen è stata sospesa dall’emittente RTL perché, prima della diretta dalle zone alluvionate in Germania è stata beccata in un filmato mentre cospargeva di fango il viso e i vestiti. E questi sono quelli che ci danno le notizie su Covid, vaccini, cambiamenti climatici etc...

Gildo Cervani