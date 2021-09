POSTA! - CARO DAGO, I CERVELLONI DEL GOVERNO PENSANO CHE I LAVORATORI SIANO COME LE LORO COLF: DISPERATI DISPOSTI A TUTTO PER QUATTRO SOLDI. IN REALTÀ DI GENTE CHE NON HA BISOGNO DI PORTARE A CASA UNO STIPENDIO TUTTI I MESI CE N’È MOLTA E SE METTERANNO L'OBBLIGO DI GREEN PASS PER I DIPENDENTI VEDREMO COME SI COMPORTERANNO LE ASSOCIAZIONI DATORIALI QUANDO COMINCERANNO AD AVERE I VUOTI IN ORGANICO NELLE AZIENDE...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

green pass

Ho 52 anni, non sono vaccinato e non ho alcuna intenzione di vaccinarmi. E non vedo l’ora che il Governo disponga l’obbligo di Green Pass in azienda! Perché? Perché mi darà la scusa per mettermi in aspettativa non retribuita per qualche mese.

I cervelloni del Governo pensano che i lavoratori siano come le loro colf: disperati disposti a tutto per quattro soldi. In realtà qui in Veneto di gente che non ha bisogno di portare a casa uno stipendio tutti i mesi ce n’è molta.

E vedremo come si comporteranno le associazioni datoriali quando cominceranno ad avere i vuoti in organico nelle aziende. In una regione in cui si fa fatica a trovare personale preparato ad ogni livello...

Un bacione e viva il Green Pass!

Aldo

ALBA PARIETTI

Lettera 2

Dagovski,

Immancabile, Alba Parietti ci tiene a dirci che non ha avuto un flirt con Mourinho. E poi ti chiedi perché oramai i giornali servono solo per incartare il pesce.

Aigor

Lettera 3

Mitico Dago,

ci hanno sfrucugliato la minchia per decenni per i possibili danni futuri derivanti dal nutrirsi con alimenti OGM, poi di punto in bianco rendono obbligatoria una iniezione che ti trasforma direttamente in un organismo OGM, e gli ecologisti muti!

Stefano55

papa francesco coppie gay

Lettera 4

Caro Dago, Papa Francesco: "Nozze solo uomo-donna, per coppie gay ok a Pacs". Quindi coppie gay e lesbiche avvisate: se vogliono sposarsi uno (una) dei (delle) due prima deve cambiare sesso.

Diego Santini

MARIO DRAGHI AL TELEFONO

Lettera 5

Ogni sera, come milioni di italiani, dico una preghiera a Dio per preservare la salute.

No, non la mia, quella di Draghi. Se gli viene un raffreddore, siamo fritti!

Giuseppe Tubi

patrizio bianchi

Lettera 6

Caro Dago, scuola, per il ministro Patrizio Bianchi i banchi a rotelle sono una "cartolina del passato". Anche uno che parla di "cartoline" nell'era dei social, però, non vive mica tanto nel presente.

Nereo Villa

giorgia meloni enrico letta foto di bacco (1)

Lettera 7

Caro Dago, per la prima volta i sondaggi danno, seppur di poco, il Pd in testa. Lo dicevo io che Letta era il ronzino vincente!

Jantra

Lettera 8

Caro Dago, la Berlinguer chiede a Salvini se ritiene il certificato verde un uno strumento di libertà. Una domanda bizzarra. Se per fare qualcosa c'è bisogno di essere in possesso di un "pass" dove sta la libertà?

salvini berlinguer

La libertà di circolazione in Ue è determinata dal fatto che per transitare da un Paese all'altro non bisogna più esibire alcun "documento" che attesti qualche cosa, ad es. la nostra identità.

P.F.V.

Lettera 9

Mitico Dago,

aumenti prossime bollette Enel del 40%, che unito a quello già avvenuto a inizio anno del 20%, fa circa un +60%anno.

bollette luce gas

Niente male. Vedi che anche in Italia ci stiamo preparando alla trasformazione della mobilità da combustione a elettrica?

Mica possono perdere il bancomat dei rincari della benzina!

Saremo sempre i primi nel mondo, dal paese con la benzina più cara, al paese con i cani con le cucce più lussuose, al paese con l’energia più onerosa, e manco c’abbiamo ancora le colonnine!

Stefano55

Lettera 10

mario giordano durante fuori dal coro 9

Caro Dagos, stavolta niente monopolio mediatico, niente logica aziendale né proteste contro 'l'imbavagliamento' della voce libera, eh? "Noi siamo favorevoli ai vaccini. Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere", replica fermamente l'azienda televisiva (privata: allineata al verbo di Stato) per costringere a conformarsi al dettato di regime (Il solo messaggio da diffondere... Il solo messaggio da diffondere...) un giornalista che conduce un programma che supera in ascolto il coro a una sola voce che santifica Speranza, che un anno fa cantava vittoria senza vaccini contro il virus, che idolatra la vaccinazione obbligatoria, che consacra laicamente (ammazza!) il green pass anche per andare dalla cucina al tinello di casa, denigrando scienziati e squalificando medici che non santificano i vaccini, screditando le terapie alternative e criminalizzando chi chiede all'Aifa perché ha rifiutato di considerare protocolli diversi dal nulla e dalla vigile attesa.

mario giordano durante fuori dal coro

L'ordine regna (anche ) a Mediaset. Il tutto, in termini e toni da incitamento all'odio e mentre esponenti delle istituzioni indicano nei no-vax - quattro gatti - una minaccia non solo all'ordine pubblico, ma all'ordine costituito e costituzionale, alla democrazia!...

mario giordano durante fuori dal coro 4

E con questo, giustificare limitazioni crescenti a un confronto libero e ai diritti garantiti dalla Costituzione... Se questo è innegabile, non si dica che la situazione in cui ci stanno rinchiudendo è normale.

mario giordano durante fuori dal coro 2

Ed è inutile, caro Dagos, che prendi a schiaffi Cacciari mostrandone le foto in cui ha l'aria da stordito. Sminuirne così la dignità non distorce idee e obiezioni che sono degne di rispetto - che lo sia la persona, non dirò neppure il filosofo, è scontato -, per non dire che sono giuste. Può darsi siano sbagliate, caro Dagos: ma, in questo caso, giusto non lo sei nemmeno tu.

Raider

Lettera 11

Caro Dago,

ospedale bolzano

la gente si stupisce che nel progredito Alto Adige la media delle vaccinazioni sia tra le più basse d'Italia.

L'Alto Adige è il luogo dove sull'autostrada tutte le porte sono abilitate a tutti i modi di pagamento e quindi è inutile avere il Telepass, fai la coda assieme a chi non ce l'ha, nei locali si paga solo in contanti e lo scontrino manco a Napoli ne sono così allergici, metà delle strutture turistiche opera come negli anni '60, prenota di settimana in settimana e paga tre mesi prima, tre anni fa volevano pure il fax di conferma, la domenica per trovare un negozio aperto fai prima ad arrivare a Trento.

alto adige sud tirolo

A ben vedere Andreas Hofer, eroe nazionale tirolese, era un fanatico religioso che si rivoltò contro la soppressione degli ordini religiosi e contro l'obbligo vaccinale imposto dalle truppe napoleoniche (220 anni fa!), mandato a morire dagli austriaci quando non fu più utile, ma quest'ultimo dettaglio viene sempre rimosso.

Un discorso su due di un altoatesino rimarca quanto sono stati cattivi gli italiani coi poveri indigeni, se gli ricordi che dopo la disfatta di Napoleone per un secolo ci fu un violento processo di germanificazione delle ampie minoranze italiane e ladine pensano che tu li stia prendendo in giro, e guai a ricordargli che hanno fatto la fame fino all'annessione al Regno d'Italia, soprattutto da quando finirono nell'orbita degli Asburgo che con tasse e regolamenti distrussero il vantaggio commerciale di Bolzano, nel medio evo perno di unione tra mondo tedesco e nord Italia.

il sud tirolo non e' italia

Siccome le montagne sono bellissime, di quando in quando ci torno sorridendo della millantata superiorità teutonica, dopo un po' ti rendi conto che se non fosse per la valanga di soldi che arriva da Roma, l'Alto Adige starebbe a far compagnia alla Calabria.

E quindi non stupitevi dei no-vax di montagna!

Ossequi

A.Francesco

auto elettriche

Lettera 12

Caro Dago, aumento gas e luce, si stanno preparando per fare aumentare il pieno delle prossime auto elettriche, ritorneremo alla benzina e al gasolio?

no vax

Lettera 13

Egregio Roberto D’agostino,

ogni giorno si legge di persone “famose” convinte no-vax che muoiono di covid, negazionisti fino all’ultimo respiro. Come disse quella: sarà il karma.

Ossequi green(pass)

Alessandro Accorsi

sabino cassese

Lettera 14

Caro Dago,

il Prof. Cassese ha ragione ad evidenziare la percentuali di parenti nella magistratura, ma non è che nelle Università, tra parenti, affini e congiunti si scherzi, eh...

Un saluto non congiunto.

Sorenio

afgani cercano di scappare all aeroporto di kabul

Lettera 15

Caro Dago, Germania, voleva attaccare sinagoga: fermato 17enne siriano. Ma forse, dopo essere scappato da fame, guerra e povertà, era solo alla ricerca di una "vita migliore"? Ora dopo i "poveri siriani" i tedeschi possono accogliere anche i "poveri afghani". E mi raccando: prima di tutto i minorenni che sono quelli più "fragili"!

Bibi

Lettera 16

Caro Dago, rincari di gas ed energia, il ministro Cingolani: "Va riscritto il metodo di calcolo". L'ideale sarebbe se calcolassero i miei consumi sulla bolletta del vicino...

John Doe Junior

IL BUCO NELL OZONO

Lettera 17

Caro Dago, clima, Esa: "Il buco dell'ozono ora è più grande dell'Antartide". Se scoreggia c'è il rischio che si formi un uragano?

Mich

Lettera 18

Caro Dago, Ue, Peter Stano, portavoce del servizio europeo per l'azione esterna: "Non eravamo informati dell'Alleanza tra Usa-Regno Unito e Australia". Gli adoratori di Biden presi a pesci in faccia dal loro idolo. Dopo il mancato avviso sul ritiro dall'Afghanistan, "Sleepy Joe" non ha ritenuto di dover informare Bruxelles nemmeno di questo. Trattati come una pezza da piedi!

Bug

Lettera 19

talebani conquistano valle del panshir 3

Caro Dago, Afghanistan, mullah Baradar in tv: "Nessuna lite tra talebani". Visto? Si inventano storie solo per metterli in cattiva luce. Chissà che litigate, invece, tra Joe Biden e la sua vice Kamala Harris!

P.T.

Lettera 20

Speriamo la pandemia finisca presto, così non dovremo più vedere le pelate rugose e le panze flaccide di virologi e politologi.

Signoramia

Lettera 21

Caro Dago,

Non sono assolutamente un'ammiratrice della Raggi, ma conosco un bel po' di paesi e città di ogni continente e se da NY arriva la critica che definisce Roma "la città più sporca al mondo", perfino "più sporca di Bangkok" posso affermare che chi lo dice non ha mai messo il naso fuori di casa e che la Raggi può stare tranquilla.

virginia raggi foto di bacco (2)

Quando si parla di "Sporco Vero", sporco serio, Bangkok (città deliziosa per chi la conosce veramente) non è nemmeno in classifica. Le vere montagne di sporco, stratificato incrostato fossilizzato e radicato, fermentato o pietrificato, agglomerato e addirittura quasi artistico si trovano a Kathmandu, dello sporco Imperatrice, Calcutta (oggi Kolkata), Delhi e migliaia di altre città indiane.

Amo veramente questi paesi e mi fa soffrire vederli esclusi dalla classifica dove invece regnano incontrastati, senza rivali al mondo. Per amore di verità,

Grazie

Giovanna Maldasia

immigrati barconi 5

Lettera 22

Caro Dago, ancora non si è capito se i migranti clandestini privi di Green pass saranno rimandati indietro senza essere accolti…

Oreste Grante

Lettera 23

Caro Dago, Corriere della Sera: "Lavoro solo con il Green pass". Come ai tempi del fascismo: lavoro solo con la tessera del Partito Nazionale Fascista.

M.H.

Mascherine NELLE discoteche

Lettera 24

Cari Dago, riapertura delle discoteche in Italia, si decide a ottobre. Abbiamo l'«arma» del vaccino! Che problema c'è?

Maxmin

Lettera 25

Caro Dago, allo studio ipotesi di abbassare la quarantena per chi ha due dosi di vaccino. E per chi ha la tripla dose pit stop di un quarto d'ora?

Greg

Lettera 26

no green pass in parlamento

Caro Dago, Green pass, il Governo chiede al Parlamento di adeguarsi all'obbligo. E se i parlamentari dicono "no" li manda a casa senza stipendio?

A.Sorri

Lettera 27

Caro Dago, un medico in tv: "Per vedere gli effetti del long Covid bisognerà attendere anni". Idem per vedere quelli collaterali del long vaccino!

Simon Gorky

ROBERTO SPERANZA

Lettera 28

Caro DagoSpecchio,

perché quando il Ministro Speranza dice di preoccuparsi per la mia salute (di cittadino), anch’io mi preoccupo per la mia salute? Ah, non saperlo!

Mikkke

eitan

Lettera 29

Caro DAGO, sulle tv odierne lo stupore del Viminale per l'espatrio di Etain nonostante - si dice - le segnalazioni a tutti gli stati per impedire tale evenienza. Ma se non si sono accorti di un rave di 10.000 persone per 5 giorni perché stupirsi dell'espatrio di un bambino?

Ciao

ALEX

roberto cingolani 4

Lettera 30

Caro Dago, aumento bollette, il ministro Cingolani: "Stiamo riscrivendo il metodo di calcolo". Ottimo. Così se scopriremo di essere stati raggirati, faremo ricorso per tutte le bollette degli anni passati.

Cocit

spacex falcon 9 3

Lettera 31

Caro Dago, è partito poco dopo le 2 di notte il razzo SpaceX Falcon 9 di Elon Musk con a bordo, per la prima volta, un equipaggio di soli quattro civili senza alcun astronauta professionista. In caso di foratura sapranno cambiare una ruota?

EPA

Joe Biden

Lettera 32

Caro Dago, Biden: "La nuova partnership tra Usa, Gran Bretagna e Australia aggiornerà la nostra capacità condivisa di affrontare insieme il XXI secolo e le sue minacce". Ecco fatto. L'«amicone» dell'Europa non ci calcola proprio. Trump al confronto sembrava un fratello maggiore.

Ugo Pinzani

Lettera 33

Caro Dago,

leggevo dell'epilogo di Silvio! E niente, pensavo: 20 anni... 20 anni di processi!!! 10 anni di presidenti del Consiglio cooptati a turno, una Costituzione che è diventata uno Statuto Albertino.. E facciamo la morale ai Turchi, ai Polacchi, agli Ungheresi, mica cazzi!

Saluti.

SR