POSTA! - CARO DAGO, IL DATORE DI LAVORO DI SATNAM SINGH DA CINQUE ANNI ERA INDAGATO PER CAPORALATO. EVIDENTEMENTE NON VI ERA ALCUN PERICOLO CHE REITERASSE IL REATO (COME NO!), ALTRIMENTI SAREBBE STATO AI DOMICILIARI COME IL PERICOLOSSIMO GIOVANNI TOTI - CARO DAGO, UE, L'ITALIA CHIEDE UN COMMISSARIO “DI PESO”... CROSETTO?

chiara ferragni 5

Lettera 1

Esimio Dago,

l'onnipresenza di Chiara Ferragni nelle foto del matrimonio di Diletta Leotta induce a parafrasare la celebre battuta di Dino Risi su Nanni Moretti: "Spostati un po' e fammi vedere... la sposa".

Bobo

Lettera 2

Dago,

Ci voleva il tragico caso del bracciante lasciato morire, per rinfrescare la memoria sul caporalato. Lo sfruttatore era indagato da 5 anni! Vuol dire che le cose devono andare cosi. Altro che sindacati, diritti, accoglienza, integrazione, diritti. Fa comodo a molti questa situazione di sfruttamento vergognoso.

MP

JANNIK SINNER - ROLAND GARROS

Lettera 3

Caro Dago, Halle, per Jannik Sinner primo successo in carriera in un torneo sull'erba: pollice verde?

Bug

Lettera 4

Caro Dago, la Salis ha ammesso di essere stata militante del movimento lotta per la casa. Speriamo che non vengano fuori altre "militanze" magari più ingombranti. Dopo il caso Soumahoro sarebbe davvero un brutto colpo per "gli scopritori di talenti politici" Bonelli e Fratoianni...

FB

renzo lovato

Lettera 5

Caro Dago, quanta ipocrisia sul caporalato! Come se non si sapesse che fine faranno migliaia di migranti "salvati" nel Mediterraneo...

Ice Nine

Lettera 6

Caro Dago, il datore di lavoro di Satnam Singh da cinque anni era indagato per caporalato. Evidentemente non vi era alcun pericolo che reiterasse il reato (come no!), altrimenti sarebbe stato ai domiciliari come il pericolossimo Giovanni Toti...

Mich

Lettera 7

MATTEO SALVINI E GIOVANNI TOTI - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Caro Dago, Ucraina, la Ue approva il 14esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Putin il "pacchetto", ai cittadini europei il "pacco": da inizio guerra a restare fregati siamo sempre noi!

Soset

Lettera 8

ciao Dago,

...e comunque anche Colombo e Galilei, come Dante, erano di centro-destra.

Rob

Lettera 9

Caro Dago, quanta stomachevole ipocrisia "legale". Un pover'uomo lasciato morire dissanguato è un omicidio VOLONTARIO e non può essere rubricato come COLPOSO e obliterato con la solita bagarre tendenziosa e staticamente rifritta sul caporalato. Cincinnato 1945

Lettera 10

E IO PAGO - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Caro Dago, stasera Croazia-Italia. I veri tifosi della Nazionale sperano di riabbracciare gli azzurri al più presto per evitare ulteriori penose figure...

Marino Pascolo

Lettera 11

Dago,

Aldo Grasso bolla Grillo come guitto ed ha ragione. Ma come mai un guitto e' diventato cosi potente da creare il M5s con tutto il seguito di danni peggio di un'alluvione? Non e' che gli italiani sono stufi di una politica inconcludente, di classi dirigenti rapaci e profittatrici ed allora provano di tutto pur di uscire dalla melma in cui ci troviamo, anche dare il potere ad un guitto?

MP

Lettera 12

CRISTOFORO COLOMBO

Caro Dago

Ilaria Salis, oltre all’immunità parlamentare vorrebbe anche l’immunità alle critiche.

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Caro Dago, Ue, l'Italia chiede un commissario di peso... Crosetto?

Nino

Lettera 14

Caro Dago, ma Papa Francesco non dice sempre che "Dio perdona tutti"? Tutti tranne monsignor Viganò?

Fabrizio Mayer

Lettera 15

chiara ferragni 4

+Caro Dago ,

dopo la tragedia del lavorante agricolo indiano morto a Latina salvini dichiara " e' ora di dire basta al caporalato. con vannacci in italia ci sara' solo generalato "

Marco di Gessate

Lettera 16

Caro Dago, non basta l'ennesima straziante notizia proveniente da Latina a spingere le istituzioni italiane a buttare, finalmente,sul tavolo i primati negativi che ci fanno vergognare ma non condannare (perchè ?) in ambito UE : immigrazione clandestina pressochè incontrollata,maggiore diffusione del lavoro nero,maggior numero di lavoratori privi di diritti,a cominciare dalla mancanza di sicurezza e del salario minimo,infine ,ma non per importanza, la presenza di un ripugnante sfruttamento di lavoratori che spesso sfocia in vera e propria schiavitù ?

Quando dimostreranno di aver capito che questi fenomeni sono concatenati e che eliminarne uno farà sì che gli altri, se non proprio cancellati ,saranno notevolmente ridotti fino al loro completo superamento ?

Paloma

CRISTOFORO COLOMBO