POSTA! - CARO DAGO, A DESTRA, DA SEMPRE FAVOREVOLI ALLE RIAPERTURE, DOVREBBERO AFFIDARSI AL DUO BONUCCI-CHIELLINI: HANNO OTTENUTO PIÙ I CALCIATORI IN UN POMERIGGIO CHE IL DUO SALVINI-MELONI IN UN ANNO E MEZZO DI PANDEMIA! - DATI INVALSI: GLI EFFETTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA, IMPREPARATO UNO STUDENTE SU DUE. E QUINDI AVREMO TANTI VIROLOGI?

Caro Dago, Monza, scoperto un dentista abusivo, denunciato per truffa ed evasione. E se dichiarasse di sentirsi un dentista nato nel corpo di un non laureato? Dai, se va bene la storia della donna nata nel corpo di un uomo, perché non dovrebbe andare bene anche questa?

J.R.

Penso abbia ragione la Lufthansa a cancellare il saluto tradizionale: "Signore e Signori". Ma anziché accomunare tutti con un termine indistinto, gender neutral, direi di rivolgersi in maniera appropriata a ciascuno con il termine che più gli compete. D'altronde lo stesso Sciascia distingueva (all'interno del solo genere maschile): uomini, mezz'uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà.

Caro Dago

alla luce del dilagante "politicamente corretto" di genere, con la Lufthansa ad esempio che non annuncerà più "signore e signori benvenuti"...

Io domando: potremmo ancora guardare il film capolavoro di Pietro Germi "Signore e Signori" girato a Treviso nel 1965 con Virna Lisi, Gastone Moschin, e un nutrito gruppo di Attori con la "A" maiuscola, oppure la straordinaria pellicola sarà messa al rogo come certi libri durante l'Inquisizione? E i malcapitati spettatori del film, messi sotto processo da magistrati "progressisti"?

Infatti il "politicamente corretto" è solo il ritorno dell'Inquisizione, in salsa moderna.

Ciao

Lorenzo B.

Caro Dago,

A destra, da sempre favorevoli alle riaperture, dovrebbero affidarsi al duo Bonucci-Chiellini. Hanno ottenuto più i calciatori in un pomeriggio, che il duo Salvini-Meloni in un anno e mezzo di pandemia!

Un caro saluto,

Mary

Caro Dago,

sempre saputo che da vecchi si diventa pessimi, in quella terrena evoluzione che ci porta da angeli, alla nascita, a diavoli, alla dipartita finale.

Non ho sentito, nei migliaia di servizi che abbiamo dovuto sopportare quest'anno e mezzo in TV, una sola volta i vegliardi ringraziare i giovani che si sono sacrificati per loro. E lo sappiamo benissimo che l'unico periodo straordinario di questa vita di merda è la giovinezza, che non torna più, mentre la merda del post-giovinezza ci accompagna tutta la vita!

Insomma, bando alle ciance e alle capezzonate, alle ideologie e contro-ideologie (hanno voluto far fuori Silvione, e adesso si meritano i 2 fascistoni, neo super-mega-libertari...non ci si crede!!), il vaccino, e lo dico da SEMPRE, va reso obbligatorio dai 50 in su. Punto.

E per tutti gli altri, o almeno sotto i 30, addirittura sconsigliato, salvo diversa volontà o in presenza di malattie pregresse gravi.

Come ti ho già scritto, 1000 volte, ogni norma, legge, codice, contratto ecc, pubblico o privato che sia, è implicitamente una limitazione della libertà. Mi pare del tutto ovvio che occorre maneggiarle con cura, ma anche farle ed attuarle quando è il caso, anche se fossero (e lo sono, ovviamente) miliardi di volte, al giorno.

A Capezzone maitre a penser non ci sto, caxxxxxo!!

Caro Dago, scuola, Dad disastrosa: metà degli studenti non sa l'italiano. Pazienza. Vuol dire che faranno come Roberto Saviano...

Claudio Coretti

Caro Dago, dati Invalsi: gli effetti della didattica a distanza, impreparato uno studente su due. E quindi avremo tanti virologi?

Greg

Caro Dago, Renzi annuncia che forse firmerà per i referendum sulla giustizia e la magistratura lo indaga. Coincidenza o pizzino?

Caro Dago,

Invece della lotteria degli scontrini o del cashback, lo Stato dovrebbe fare la lotteria vaccinale per convincere gli indecisi. Secondo me, ci sarebbe un boom di vaccinazioni.

Un caro saluto,

Mary

Dago,

azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 nell'UE. Ricordiamoci che in media una persona viva, respirando, emette poco più di un kilo di CO2 al giorno (senza contare il metano -25 volte più dannoso della CO2- emesso dal lato B coi peti fisiologici). Quindi l'UE sta pianificando l'estinzione di massa dei cittadini del vecchio continente? (in questo modo lasceremmo spazio per milioni di nuove risorse, che se ne strasbatteranno del clima, ruttando e scoreggiando a loro piacere).

In compenso, la Cina ha ormai definitivamente abbandonato la politica di contenimento delle nascite, quindi a mantenere alto il livello di gas serra, nel frattempo facendo grandi affari con le batterie di cui hanno il monopolio, ci penseranno loro.

Scherzi a parte, azzerare le emissioni di CO2 è possibile solo eliminando completamente l'uomo dalla faccia della terra (resterebbero gli animali, ma a quel punto sono ca@@i loro). Quando la finiremo di menar cazzate sul clima (che fa quel che vuole, come dimostrato in milioni di anni di storia) e ci occuperemo di cose serie?

Deboss

Caro Dago, si sta cercando il "colpevole" che ha autorizzato il giro in pullman dei campioni d'Europa. Peccato che non si faccia altrettanto per chi autorizza l'invasione di migranti, molti purtroppo anche malati... la solita italietta.

FB

D’Agostino sei talmente pervertito sozzo e amorale, insomma un personaggio vomitevole, che la frase innocente e pulita di Pillon manco riesci a capirla nella sua logica semplicità. E’ la famosa cecità demoniaca che non fa vedere le cose pulite agli occhi del malvagio così perso nella sua laidezza morale da non percepire se non il male!

Caro Dago, Bankitalia: "Nuovo record debito pubblico: 2.687 miliardi". Se anche stavolta abbiamo battuto gli inglesi, c'è da aspettarsi che tra qualche ora tutta l'Ue sarà in festa!

John Doe Junior

Caro Dago,

che dici… il fatto che il Magistrato sinistrorso sappia benissimo, dai 12 anni in cui capisce che nulla al Mondo è meglio che fare il PM rosso in Italia, che:

1) non pagherà niente, né in fatto di risarcimento, né di critiche né di possibili indagini a suo carico,

2) che anzi farà carriera, velocissima e senza limiti, portato a spalle quotidianamente, a rotazione, da tutti i giornalai del Fatto,

3) e che si trova dalla parte del giusto, per cui la forma non vale un caxxo ma solo la sostanza del suo pensiero (!!!) para-ideologico,

aiuta allo sfacelo assoluto in cui ci troviamo da 29 anni?

Questo si chiama nazismo, per cui non pago per le malefatte ma, anzi, sono incoraggiato a farne... la sola parola impunità mi sembra davvero un eufemismo. Insomma il contrario assoluto della deterrenza, su cui si fonda il sano vivere comune, salvo guerreggiare gli uni contro gli altri tutti noi 7 miliardi di terrestri, da mane a sera!!!

Basterebbe sapere, cioè che fosse noto, che un arbitro è intimamente tifoso dell'Inter, mettiamo il caso, per cui non solo non arbitrerebbe più la suddetta beneamata, ma proprio più più nulla, oltre ad assistere al suo sicuro linciaggio generale.

Certamente qualsiasi arbitro ha, del tutto legittimamente, simpatie per qualche squadra, a patto che non si sappia e, soprattutto, non si veda! Ma tutto ciò vale per le fondamentali partite di pallone, non per quella quisquilia chiamata Vita!

Caro Dago,

l’ho la sensazione che la nuova prescrizione che si vorrebbe adottare, e che forse per decenza si chiamerà “improcedibilità”, sia molto più favorevole agli imputati di quanto non lo fosse la vecchia prescrizione pre riforma Bonafede.

Pertanto se prima della riforma Bonafede oltre il 60% dei processi finiva per prescrizione è facile pensare che con l’improcedibilità che il ministro Cartabia vorrebbe introdurre almeno l’80% dei processi, e fra questi sicuramente quelli più complessi e quindi più importanti, finirà senza arrivare a sentenza con grande sollievo degli imputati.

Anche se proposto dal governo Draghi, non penso che questo sia il sistema migliore per assicurare una ragionevole durata del processo come prevede l’art. 111 della Costituzione.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Caro Dago, chiusa a Roma la boutique del falso, tra i clienti personaggi spettacolo. Non sorprende. Qualcuno ha mai pensato che nello spettacolo ci fosse qualcosa di vero?

Scottie

Caro Dago, la Commissione Ue ha avviato procedure di infrazione contro l'Ungheria e la Polonia sull'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare per le comunità Lgbtq.

E perché mai i due Paesi dovrebbero concedere "privilegi" alle comunità Lgbtq se non hanno concesso nemmeno la poligamia ai musulmani? Gli appartenenti alla comunità Lgbtq hanno gli stessi identici diritti fondamentali di cui godono anche tutti i musulmani.

EPA

Caro Dago, Covid, autorità Israele: "La variante Delta si diffonde rapidamente". Finalmente un prodotto che funziona!

G.S.

Caro Dago, scuola, disastro Dad: i maturandi preparati come in terza media. Quindi prontissimi per andare in piazza con Greta Thunberg!

Matt Degani

Caro Dago, Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, ha detto che la variante Delta può bucare la doppia dose di vaccino. Ma con che cosa hanno fatto 'sti vaccini? Con lo sputo?

Maxmin

Caro Dago, l'obiettivo degli azzurri olimpici a Tokyo 2020? Non portare nuove varianti Covid al ritorno in Italia. Per il resto va bene tutto.

Axel

Ciao Dago,

giusto da parte tua sollecitare Roma perché si sbrighi a intitolare una piazza a Raffaella Carrà, come ha già approvato Madrid. Ma la targa .....stavolta facciamola scrivere all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, per evitare altre figure di merda.

Luca

Caro Dago, cavi audio «maschio» e «femmina» sono termini sessisti: dagli Usa la proposta per cambiare i nomi. Potremmo chiamarli cavo gay e cavo lesbica. O altrimenti trovare un bravo psichiatra per questi genietti...

F.T.

Caro Dago, una delle ipotesi al vaglio del governo sull'utilizzo del Green Pass all''italiana, è quello di renderlo obbligatorio per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Quindi per andare da Genova a Reggio Calabria basta fare 20 km in treno, 20 in pullman, 20 in treno, 20 in pullman etc, e così nessuno ti rompe le palle.

Nereo Villa

Caro Dago, come mai le mostre d’arte hanno tutte lo stesso spot: “Da chi nasce tondo a chi muore quadrato”? Due o più artisti comunicano tra loro quando hanno qualcosa da dirsi, diversamente stanno in silenzio ignorandosi.

Un poco come accade nelle stanze della Galleria Borghese con la mostra ARCHAEOLOGY NOW di Damien Hirst. Tra l’altro, sono anche molto belle le opere di Hirst, contro ogni mio pregiudizio: del resto essere liberi vuol dire essere critici delle proprie idee più intime e amate.

Comunque posizionare l’artista pop contemporaneo accanto ai capolavori di Gian Lorenzo Bernini è davvero una mossa meramente commerciale. Le opere si ignorano a vicenda e questo è tutto quello che si vede.

#KULTURA

Caro Dago, è ufficiale, ora l'Amazzonia produce più Co2 di quanta ne assorbe. Qualcuno dica a Joe biden che la pacchia è finita. Il suo inviato speciale per il clima, John Kerry, non può più andare in giro con il jet privato ad inquinare perché tanto c'è il "polmone verde" della Terra che poi sistema tutto. Serve gente responsabile e coerente, non i soliti radical chic.

Luisito Coletti

Caro Dago, vacanze, il 46% degli italiani rinuncia più per guai economici che per il Covid. Sai che novità. Quand'è che non c'era la crisi economica?

Vesna