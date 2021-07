POSTA! - CARO DAGO, DOPO LA SCOPPOLA SULLA BREXIT I NOSTRI ETERNI CUGINI (PARENTI COLTELLI) FRANCESI ED AMICI (DAI QUALI CI PROTEGGA IDDIO) TEDESCHI SONO COSTRETTI A FINGERE DI FARE IL TIFO PER NOI E A SPERARE CHE L'INGHILTERRA NON VINCA, SOPRATTUTTO CON FAVORI ARBITRALI, COSA CHE METTEREBBE IN RISALTO ANCORA DI PIÙ LA POSIZIONE DI ASSOLUTO POTERE CONQUISTATA DA ALBIONE DOPO L'USCITA DALL'UE...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

VACCINO PFIZER 1

Caro Dago, Pfizer chiederà presto l'autorizzazione per la terza dose. Ma allora è accanimento!

Daniele Krumitz

Lettera 2

In data odierna, il sig. Lorenzetto fa le pulci all'inserto del Sole 24 Ore e giustamente rileva un errore nella scrittura del termine "atollo" in inglese.

Ma, non rileva un errore ancora più eclatante, a mio avviso, nella parte finale dell'articolo dove si scrive "enormi pescherecci sostano in attesa che piccoli elicotteri di bordo scoprano branchi di tonni".

I tonni non viaggiano a "branchi", ma a gruppi o banchi.

Cordialmente.

Roberto

luca mercalli lanciato da che fuori tempo che fa

Lettera 3

Dago darling, ovviamente la rottamazione di circa 30 milioni di televisori in Italia sarà cosa buona e bella (e anche ecostenibile, a km zero, ecc. ecc.) , se tutti i "buoni" del "Salviamo il pianeta" approvano col loro silenzio.

Anche Luca Mercalli, sua Santità e le due Telekabul di questi tempi (Rai 3 e La7) tacciono (S.E.& O.). Chissà dove verranno gettati? In faraoniche isole ecologiche, rispettose dell'ambiente. ecc. ecc. O in nuove "terre dei fuochi"?

E speriamo che non siamo dimenticate le foche monache che, dopo essere state salvate, potranno così divertirsi giocando tra i televisori gettati e sperando che si riaccendano offrendo loro la Pub tanto amata dagli umani. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

Caro Dago,

l'eterogenesi dei fini, sempre lei...

boris johnson

Chi l'avrebbe mai detto, guardandoci indietro di qualche anno, quando l'Europa, Regno Unito compreso, rideva dei nostri premier e ci scriveva letterine amorose du du du, da da da...

Ora dopo la scoppola sulla Brexit (il Regno Unito sta galoppando sul piano economico, mentre l'UE arranca come un mulo), i nostri eterni cugini (parenti coltelli) francesi ed amici (dai quali ci protegga Iddio) tedeschi sono costretti a fingere di fare il tifo per noi e a sperare che l'Inghilterra non vinca, soprattutto con favori arbitrali, cosa che metterebbe in risalto ancora di più la posizione di assoluto potere conquistata da Albione dopo l'uscita dall'UE.

Godo.

Johnkoenig

inghilterra danimarca boris johnson

Lettera 5

Caro Dago, domenica Mattarella a Wembley per Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Gli si dia un paio di parastinchi, nel caso dovesse prendere a calci l'arbitro per qualche rigore inesistente assegnato agli inglesi...

Yu.Key

MARCO TRAVAGLIO.

Lettera 6

Caro Dago, nella esaltazione quotidiana dell'amato Conte, il buon Travaglio finisce col riconoscere una verità nota a tutti, ovvero che i grillini "hanno venduto i loro principi per un piatto di lenticchie". Caro Marco i grillini hanno venduto i loro principi non ora ma il giorno stesso in cui sono entrati in parlamento, e non per un piatto di lenticchie ma per una comoda poltrona e un ricco stipendio! Il resto sono solo chiacchiere e distintivo (del M5S)...

fedez contro matteo renzi 1

Lettera 7

Caro Fedez,

Come paladino della causa di coloro che negano l'esistenza oggettiva di due generi che contraddistinguono gli umani alla nascita, sarebbe carino che tu, per dimostrarlo, allattassi personalmente al seno la tua bimba.

Giovanna Maldasia

gabrielli

Lettera 8

Ma porca miseria!

Una cosa era rimasta efficiente in Italia, una sola: la differenziazione delle dipendenze dei corpi di polizia!! La Guardia di Finanza al Ministero dell'Economia, i Carabinieri alla Difesa, la Penitenziaria alla Giustizia, la Polizia al Viminale. Un sanissimo conflitto di interessi e reciproco controllo che solo Dio sa come ha fatto a resistere fino ad oggi. E ora si sveglia Fraccazzo e le vuole accentrare. Lo facciamo Maresciallo d'Italia Gabrielli! Stiamo dirazzando caro Dago... stiamo sforando in troppi ambiti.

Saluti e cordialità.

Lettera 9

Caro Dago,

televisori oscurati

Ma al governo credono che gli italiani siano stupidi? Il governo offre fino a 100 per rottamare il vecchio televisore purché si sia in regola con il pagamento del canone Rai. Se per ipotesi uno non fosse in regola, col ciufolo che si regolarizzerebbe per avere solo 100 euro una tantum. Ha tutto l’interesse a continuare a non pagare il canone Rai sine die.

Daniel

Lettera 10

Ciao Dago, motle persone, tra le quali alcuni tuoi lettori, continuano a credere che il ruolo del presidente del consiglio europeo sia più prestigioso del ruolo del presidente della commissione Europea, che è colui che presiede e guida l'organo esecutivo europeo (fonte Wikipedia). Tant'è che, ai vertici europei o ai G7 con i premier di governo, notiamo in prima linea Ursula Von der Layen.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 2

E in precedenza ci siamo accorti solo della presenza di Prodi, Barroso e Juncker, tutti presidenti della commissione Europea.

Se non fosse successo la vicenda del Sofa Gate a casa del puzzone Erdogan, la maggior parte della gente si starebbe ancora chiedendo chi cazzo sia questo Michel.

Impeto Grif

PAOLO GENTILONI VALDIS DOMBROVSKIS

Lettera 11

Caro Dago, il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni: "La prossima settimana maxi-pacchetto Ue sul clima". Era ora! Faranno intervenire l'anticiclone delle Azzorre?

Tas

Lettera 12

Caro Dago, Covid, Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le province di Trento e Bolzano, classificate a rischio moderato nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Forse si è cantata vittoria troppo presto?

Lino

Lettera 13

ferragnez 1

Caro Dago,

nessuno parla della modifica costituzionale con la quale dalle prossime amministrative i diciottenni voteranno sia per la camera che per il senato.

La sinistra ridotta in miseria, raccoglierà tutti i pezzi ancora vivi per preparare le prossime elezioni del 2023 presentando per acclamazione i vari ferragnez, elodie, emmamarroni, ginopilotino e peppapig.

basterà una bella battaglia su presunte violazioni o mancanza di inesistenti diritti civili,

per riempire le liste e le poltrone di varie inutilità, scatenando un casino politico che supererà anche quello creato dai 5stelle.

Il ritorno delle sardine e saremo al completo.

solo non si vedono i due leocorni.

saluti.

Pietro. Milano

FURBETTI DEL CARTELLINO A PALERMO

Lettera 14

Caro Dago,

scoperti dalla GdF gli ennesimi dipendenti comunali che timbrano e se ne vanno, ci informano che il Comune si costituirà parte civile. Tutto molto bello, ma contro chi, si costituirà parte civile, contro i dipendenti infedeli che prendevano lo stipendio senza fare il loro lavoro? E contro i dirigenti che avrebbero dovuto controllare che i loro sottoposti svolgessero le loro funzioni, niente?

FURBETTI DEL CARTELLINO A PALERMO

Quei dirigenti che prendono 500, 1.000 e anche 2.000 euro PIU' di altri dipendenti in quanto devono garantire che tutto vada secondo le regole? Quei dirigenti che quando arriva l'inviato di "Striscia la Notizia" o de "Le Iene", dicono "La ringrazio per avermi avvisato. Farò verifiche e prenderemo provvedimenti"?

FURBETTI DEL CARTELLINO A PALERMO

Ma porcaccia la miseria ladra, ma quando cazzarola impareremo a licenziare in tronco quei dirigenti a cui fugge tutto quello che avviene sotto di loro e che hanno necessità di avere le dritte dai giornalisti o dalle FF. OO.?

FURBETTI DEL CARTELLINO A PALERMO

Rammento che i dirigenti hanno il compito di coordinamento, comando e CONTROLLO e che quindi, se non svolgono quest'ultimo, rubano almeno 1/3 dello stipendio. A meno che non siano impossibilitati a controllare in quanto anche essi sono assenti... Tanto un dirigente ha sempre la possibilità di sostenere che era fuori sede per le sue attività istituzionali, visto che nessuno sa quali queste siano o controlla che VERAMENTE stiano svolgendo attività lavorative!

Mario Orlando

matteo salvini e giorgia meloni

Lettera 15

Caro Dago,

A differenza di molti tuoi lettori, credo invece che i "ragazzi" under 25 voteranno più Salvini e Meloni che quelli della pseudo-sinistra, ché sono più bravi a solleticare i loro piatti istinti.

Un saluto.

Carlo Cappello

Lettera 16

VIDEOCHIAMATA TRA SILVIO BERLUSCONI E I FERRAGNEZ

Caro Dago, Istat: nel 2020 minimo storico di nascite. Le conseguenze della dittatura arcobaleno. La gente non vuole vedere i propri figli manipolati a scuola con teorie deliranti.

A.B.

Lettera 17

Caro Dago, Fedez: “Assurda la proposta di ‘regolamentare’ me e mia moglie perché siamo imprenditori e diciamo la nostra. E allora Berlusconi che fa politica senza che nessuno dica niente?”. Strepitoso! Berlusconi fa politica "senza che nessuno dica niente". Ma questo da dove arriva? Da Marte?

Furio Panetta

bossi

Lettera 18

Caro Dago, poi dice che non aveva ragione Bossi a non voler pagare le tasse per il sud, a Palermo indagati decine di dipendenti del Comune, mica uno! E magari prendevano pure il reddito di cittadinanza...

FB

joe biden janet yellen

Lettera 19

Caro Dago, clima, la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen: "Bisogna agire subito, il lavoro del G20 è fondamentale". Come no. Per far arricchire gli imprenditori amici della Green economy.

Mark Kogan

alberto rimedio

Lettera 20

Caro Dago, purtroppo solo tre contagiati Covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Fossero risultati positivi tutti, con sintomi lievi, per qualche giorno non avremmo sentito e letto le solite cazzate.

Pat O'Brian

Lettera 21

Caro Dago,

premio strega 2021 emanuele trevi

mai giudicare un libro dalla copertina! e uno scrittore dalle scarpe? Il vincitore del Premio Strega 2021 si è presentato alla premiazione con le scarpe della Lidel, proprio quelle che compravi a Strattoni & Spintoni per euro 15 e che rivendevi online per mill'esseiiii. Sarà mica un indizio del suo racconto?

giovanni negri da Brusciano

Lettera 22

Caro Dago,

Giustizia, Conte: "Non canterei vittoria, anomalia sulla prescrizione". Da uno che cantava vittoria sul suo Recovery Plan disastroso non ci si poteva aspettare un commento diverso.

Max A.

ursula von der leyen consegna a mario draghi la pagella di bruxelles al recovery plan italiano 1

Lettera 23

Caro Dago,

Ursula Von Der Leyen tifa Italia? Ottima tattica per ingraziarsi l'Italia schiava d'Europa.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 24

Caro Dago,

i nostri politici non smettono mai di stupirmi. Stanno infatti modificando la Costituzione per consentire ai diciottenni di votare anche per il Senato oltre che per la Camera.

voto ai 18enni senato 2

Viene annullata in tal modo l’unica diversità nelle elezioni fra deputati e senatori ed in tal modo la Camera dei Deputati ed il Senato della repubblica saranno una la copia dell’altro rendendo in tal modo ancora più evidente l’inutilità dell’esistenza di due camere parlamentari.

Si parlava da tempo della necessità di abolire una delle due camere e si sta arrivando all’obiettivo del tutto opposto di avere due camere parlamentari perfettamente uguali fra di loro.

voto 18enni senato

Mi sembra una vera pazzia come mi sembrano pazzi i promotori di una simile iniziativa che, nel timore di essere bersagliati per l’improvvida decisione di rendere in tutto e per tutto uguali le due camere del parlamento, hanno operato direi di nascosto senza che nessuno fosse informato di quello che stava succedendo.

Chissà se Mattarella vorrà e sarà ancora in tempo a metterci una pezza.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 25

zingaretti marcucci

Caro Dago, Ddl Zan, il senatore dem Andrea Marcucci: "Apriamo a modifiche o il provvedimento rischia". Ormai lo hanno capito tutti tranne Enrico Letta, che da solo non ci arriva.

Ulisse Greco

Lettera 26

Irreprensibile Dago, il problema del nostro paese sta tutto nell'immagine che diamo di noi stessi: trentacinque anni fa esportavamo l'Alfa 75 e Sabrina Salerno, oggi esportiamo la 500 elettrica e Fedez... ma dove vogliamo andare?

Un caro saluto,

Nick Pagnotta

Lettera 27

Caro Dago,

ddl zan

si straparla del ddl Zan nella solita visione manichea, tipica di chi vuole intendere qualcosa in più di ciò che dice.

Dunque per alcuni la legge Zan rappresenterebbe il vaso di Pandora, per altri la panacea di tutti i mali. Insomma, una via di mezzo, un accordo diplomatico nel bene di tutti pare non possa esistere.

ddl zan 18

E benché siano in molti a considerarla una riforma innanzitutto culturale, non è ancora chiaro se a scuola si potrà finalmente studiare il poeta Catullo interamente. Perché ciò che impariamo a scuola ci accompagna tutta la vita, e sebbene tutti conosciamo le poesie dedicate a Lesbia, la donna amata e bramata dal poeta, pochissimi hanno invece avuto la fortuna di poter leggere versi altrettanto sublimi ove con tanta lena concupisce deretani di giovani e vecchi uomini.

#KULTURA

Lettera 28

Caro Dago, la Von der Leyen annuncia l'attivazione della procedura di infrazione contro la norma Lgbt varata da Budapest a difesa dei minori. Se l'Ue decidesse di aprire una procedura di infrazione, la prima dovrebbe senz'altro essere quella contro la stessa Presidente della Commissione europea, che in Turchia non ha difeso i diritti delle donne facendosi mettere i piedi in testa da Erdogan.

recep tayyip erdogan

Se la signora è tremebonda già con uno "staterello" come la Turchia, figurarsi cosa succederà quando si troverà a dover trattare con quelli grossi, tipo Stati Uniti, Cina o anche Russia. Porterà l'Europa ad avere sempre ruoli marginali.

Fare la leonessa con un piccolo Stato come l'Ungheria, nascondendosi dietro la poltrona Ue, non è un atto di coraggio. Ursula va rimossa al più presto. Per quel posto serve gente tosta.

G.S.