Lettera 1

Caro Dago, Cortina, pesce scaduto nei ristoranti dei vip: sequestro da 1,4 tonnellate. La conferma che i ricchi hanno la puzza sotto il naso!

John Doe Junior

Lettera 2

Caro Dago, certo che se il 5 novembre gli elettori dem prima di decidersi a votare si prendessero il tempo utilizzato dagli Obama per decidere se appoggiare o meno la Harris per la Casa Bianca, la povera Kamala non prenderebbe un voto!

Simon Gorky

Lettera 3

Caro Dago, leggo sul tuo "disgraziato" sito, con ammirato stupore che in un bagno di Forte dei Marmi un piatto di tagliatelle con astice possono costare 90 euro, e che ogni giorno ne vengono servite a decine.

Da questa vicenda nascono due curiosità, la prima riguarda la dichiarazione dei redditi del bagno, che con quei prezzi deve essere milionaria, con grande beneficio per l'erario; la seconda il costo della concessione che è facile immaginare così irrisoria che potrebbero bastare le "tagliatelle" di una settimana per pagare il costo annuale...

FB

Lettera 4

Caro Dago, Usa 2024, gli Obama appoggiano la candidatura di Kamala Harris: "Faremo di tutto per farti vincere". Meglio tardi che mai! Chissà che "trattative"... Cosa avranno ottenuto in cambio?

Antonello Risorta

Lettera 5

Caro Dago, dopo Sergio Mattarella alle Olimpiadi di Parigi si materializzerà pure Joe Biden magari a fare il tifo per Mark Spitz?

CG

Lettera 6

Caro Dago, inchiesta Liguria, Giovanni Toti si dimette: "Lascio una Regione in ordine". Non poteva resistere ai domiciliari per 6 mesi invece di darla vinta alle toghe rosse? Abita in 20 metri quadri?

Mes

Lettera 7

Dago,

Che bella la movida notturna milanese, tra risse ed accoltellamenti! Solo il sindaco continua a dire che è una città sicura. Ma peggio è chi l'ha votato in nome dell'inclusione, dell'accoglienza, dell'integrazione.

MP

Lettera 8

Caro Dago, mi riferisco all'attacco di Feltri al tuo sito in merito agli articoli sul governo. In effetti a volte sembra un atteggiamento acritico e volutamente polemico, ma leggendo con attenzione si capisce perfettamente che non è così, anzi si leggono considerazioni e osservazioni molto profonde assenti, per esempio, da parte dell'opposizione e, soprattutto consigli molto interessanti che Meloni dovrebbe davvero tenere nella dovuta considerazione.

Mirabile al riguardo la definizione "non saranno fasci ma scarsi", è vero! Meloni dovrebbe davvero dare un colpo di reni e circondarsi di persone più valide di quelle di cui ora è circondata. E ascoltare di più anche il nostro Presidente, la cui cultura democratica e preparazione sono fuori discussione, altrimenti davvero non riuscirà a portare a termine il lavoro. Attenzione a Renzi, ormai l'unica cosa che sa fare è far cadere i governi...

FB

Lettera 9

Esimio Dago,

Il corriere anche oggi svelena su Sinner, sotto la firma di Gramellini. Sembra ormai lo sport quotidiano del giornale meneghino; non bastava Cazzullo, ci si mette anche Gramellini.

“Ma davvero Sinner non poteva giocare il primo turno all'Olimpiade imbottito di antibiotici?” si domanda, senza vergognarsi neanche un po’, il nostro Massimo, in modalità otorino-laringoiatrica.

Tutti i migliori medici dicono che per curare la tonsillite devi “imbottirti” di antibiotici, e andare a giocare per ore sotto il sole cocente, spaccarti lo stomaco e chissenefrega dei super-batteri. Viene tirato in ballo Djokovic, lui si che avrebbe giocato, ma dai, per una tonsillite.

C’è anche il solito maliziosetto riferimento alla residenza nel Principato, però senza dire molti grandi campioni, quasi tutti i primi 10 sono ivi residenti: Medvedev, Zverev, Rublev, Rune, Dimitrov, Hurkacz, Tsitsipas, ovviamente Novak Djokovic ma anche i nostri Berrettini Musetti e alcune tenniste italiane.

Conclude dicendo che Sinner sarebbe un talento costruito più che naturale, mah, come se Djokovic Nadal e Federer fossero diventati improvvisamente grandi campioni a 18 anni, senza duri allenamenti giovanili. Jannik è intelligente (Panatta dixit, è la sua migliore qualità) e ha fatto la cosa giusta.

Ad maiora semper!

Francesco.

Lettera 10

Caro Dago, Londra non pone obiezioni a mandato d'arresto di Netanyahu. Keir Starmer compagno di merende del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: entrambi con la passionaccia per Hamas...

Scara

Lettera 11

Caro Dago, allarme al Media center delle Olimpiadi di Parigi 2024, con migliaia di giornalisti al suo interno in attesa di partecipare alla Cerimonia di apertura dei Giochi. Quante emozioni già prima delle gare!

Rob Perini

Lettera 12

Caro Dago, Francia, attacco alle linee ferroviarie dell'Alta Velocità: "È sabotaggio". I francesi non sono riusciti a finire di pavoneggiarsi per aver sventato non si sa quanti "attentati" e ancor prima della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi già collezionano una figuraccia!

Axel

Lettera 13

Dago,

Sospendere Noos perche' non fa ascolti rispetto a temptation island e' ammettere che gli asini la vincono sempre.

MP

Lettera 14

Caro Dago,

dopo gli indici di ascolto più che lusinghieri di Temptation Island , Mediaset annuncia 2 nuovi reality per la stagione 24/25: “Visibilia” (10 imprenditrici devono creare una nuova azienda, vince chi alla fine si è indebitata di più) e GF R.I.P (dieci anziani tutti sopra i 90 anni e tutti molto malati chiusi in una casa, senza farmaci e senza assistenza medica, vince chi muore per ultimo). E la RAI cosa può fare per contrastare simili genialate? (forse far condurre l' eredità ad Amadeus in coppia con Cristiano Malgioglio mentre sono entrambi in preda ad un attacco dissenterico ? )

Marco di Gessate

Lettera 15

Caro Dago, la Casa Bianca ha condannato quelle che ha definito proteste "vergognose" a Washington, mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu teneva un discorso al Congresso Usa.

"Identificarsi con organizzazioni terroristiche malvagie come Hamas, bruciare la bandiera americana o rimuovere con la forza la bandiera americana e sostituirla con un'altra è vergognoso". Vorremmo proprio vedere Kamala Harris affermare una cosa del genere in pubblico. Quanti voti perderebbe tra i musulmani e l'estrema sinistra da cui proviene?

Jonas Pardi

Lettera 16

Caro Dago allora la Meloni non ha seguito la realpolitik e non ha votato a favore della persona Von der Leyen e di conseguenza quest'ultima non ha nessun obbligo di essere "comprensiva" con l' Italia. E giù naturalmente critiche a tutto spiano. In Sicilia o Calabria l'avremmo chiamato "voto di scambio" ?

Amandolfo

Lettera 17

Caro Dago,

Incendi, sabotaggi, blocchi degli ambientalisti, scioperi, sequestri di villaggi vacanze abusivi, trasformano i turisti in profughi col trolley.

Signoramia

Lettera 18

Caro Dago, ma a Macron non conveniva organizzare l'Olimpiade di Parigi nel caveau della Banque de France?

Neal Caffrey

Lettera 19

Caro Dago, Parigi 2024 e Sinner, il consiglio di Panatta: "Chi se ne frega delle critiche social". Infatti, dei social deve fregarsene, però il problema è la non bella figura a livello nazionale. Molti atleti farebbero carte false solo per una partecipazione e lui invece snobba l'Olimpiade che avrebbe anche potuto vincere.

Certo, per il tennis le Olimpiadi non rappresentano il top come per tanti altri sport, però un campione a tutto tondo si vede anche da queste cose. Magari con l'età diventerà più saggio.

Lino

